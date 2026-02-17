TALA O LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FA’APALEINA LE TAUSALA A FITI O LE TAUSALA A LE PASEFIKA 2026

O le fa’ai’uga o le vaiaso ua tuana’i, sa fa’apaleina ai le tamaitai o Ailava Samuels, le Tausala a Fiti 2026, e avea ma Tausala o le Pasefika 2026, e sui tulaga i le tamaitai o Litara Ieremia-Allan, lea na avea ma Tausala o le Pasefika 2025.

E to’afitu tausala na tausinio i le tauvaga, lea sa faataunu’uina i Nadi, Fiti.

O le tamaitai na tulaga lua, o le tausala mai i Papua Niu Kini, o Iampela Popena. O le tamaitai o Iliganoa Feagaimali’i Soti, le tausala a Samoa, sa na maua le tulaga tolu. O le tulaga fa, na ausia e le tausala mai i Tonga, le tamaitai o Siosi’ana Patricia Taumoepeau ma le tulaga lima, na maua e Petra Mataiti, le tausala mai i le Atu Kuki.

O le sui Palemia o Fiti, ia Viliame Gavoka, sa na tau’a’aoina ia fa’ailoga faapitoa o le afiafi.

O le tausala sa na mauaina le fa’ailoga o le ‘Miss Tourism’, o Siosi’ana Patricia Taumoepeau, mai Tonga, faapea ai ma le fa’ailoga o le ‘Ie Sulu 2026.

O Iampela Popena, le tausala mai Papua Niu Kini, sa na mauaina le faailoga o le tausala na tele palota i luga o le Initeneti, faapea ai foi ma le fa’ailoga o le ‘La’ei a le Atunu’u”.

Na ausia e tamaitai o Petra Matina Mataiti, le tausala mai le Atu Kuki, ia le fa’ailoa faapitoa, o le “Miss Photogenic”, faapea foi ma le fa’ailoga o le Talena mata’ina.

Ae o le tamaitai o Atiterentalai Rinimarawa, mai i le Atu Kiribati, sa na ia mauaina le fa’ailoga o le tamaitai pito sili ona amio tausa’afia (Miss Personality), ma le fa’ailoga o le Fesili ma Tali, sa mauaina lea e le tausala a Fiti, o Ailava Samuels.

MOLIA SE TAMAITAI SAMOA I LONA FA’AAOGAINA O TUPE A SE TAMA MATUA I UTAH, E AUNOA MA SE FAATAGANA

O le aso Lua o le vaiaso ua mavae, na molia ai le tamaitai o Ann Mareta Polataivao, e 31 tausaga le matua, i lona fa’aaogaina o tupe a se tama e 74 tausaga le matua, i ni auala sese ma le gaoi, o ni solitulafono mamafa i lona tulaga e lua.

O Ann Mareta, o se tamaitai Samoa, o lo’o fa’amautu i le a’ai o West Jordan, i le setete o Utah. Ma sa galue o ia, o se pule i se nofoaga e tausi ai tama ma tina matutua, i Salt Lake i Saute.

I le masina o Setema o le tausaga ua mavae, sa fa’afeso’ota’i ai e le tama matua,na a’afia, ia le ofisa a leoleo, e tusa ai ma le fa’aaoga e se tagata o ana tupe, e aunoa ma sana fa’atagana. O le tama matua na a’afia, e logonoa lana fa’alogo.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le $800 a si tama matua na fa’aaoga lata mai, e le na molia, sa totogia ai se pasese i le vaalele. Ma na fa’atolu ona sui le ‘credit card’ a le tama matua, ona o tupe sa fa’aaogaina e aunoa ma sana fa’atagana.

Na fa’aaogaina foi ia ‘credit cards’ a le tama matua, e fai ai ni fa’atauga e 80, i luga o le Amazon, e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga. Na mafai ona fa’amautu i su’esu’ega a le malo, o nei fa’atauga, o fa’atauga a le na molia.

O fa’amaumauga o ‘credit cards’ a sit ama matua, sa i totonu o faila a le fale lea o lo’o tausi ai tama ma tina matutua, lea na fa’amautu ai le tama matua sa a’afia. Ma e masani ona fa’aaoga lana ‘credit card’, e totogi ai lana nofo i totonu o lea fale tausi ma isi gaioiga e faia i lea nofoaga.

Ae e pei ona ta’ua e le loia a le malo, o le auala lea na maua ai e Ann (le na molia) ia fa’amaumauga o le ‘credit cards’ a si tama matua, ma ia fa’aaogaina e fai ai ana faatauga ma totogi ai ana pasese, mo femalagaiga i luga o vaalele.

I le galulue faatasi a le tama matua na a’afia ma leoleo, na mafai ona fa’amautuina ai le aofaiga atoa o le tupe sa gaoia, e ala i faatauga ma pasese mo femalagaiga, e $26,283. O lea tupe atoa, sa fa’amaonia e le tama matua na a’afia, e na te le’i tu’uina atu se fa’atagana, e fa’aaogaina ai se vaega o lea tupe.

O le masina o Novema o le tausaga ua mavae, sa ave faapagotaina ai le na molia, ma o se taimi mulimuli ane, a’o fa’agasolo le su’esu’ega a le malo, sa ia fa’amaonia ai lona fa’aaogaina e aunoa ma se fa’atagana, ia ‘credit cards’ a le tama matua na a’afia, e totogi ai ana pasese i luga o vaalele, faapea ma le lafoina o se tupe e $1,250 i Samoa.