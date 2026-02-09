TALA O LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII SAMOA I UTAH, I SE FAALAVELAVE NA MALILIU AI NI TAGATA E IAI MANAOGA FA’APITA

O le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, sa faapea ona ave faapagotaina ai le susuga ia Isaiah Pulu, e 25 tausaga, e le ofisa a leoleo i le ‘a’ai o West Valley, i le setete o Utah, i Amerika, ona o se fa’alavelave na tula’i mai i lona fale, lea na mliliu ai Colton Moser, e 25 tausaga le matua, o Mosa’ati Moa, e 22 tausaga le matua ma Tim Jones, e 39 tausaga le matua.

O Colton, Mosa’ati ma Tim, o ni alii na iai mana’oga fa’apitoa o le tino.

O Isaiah e faigaluega i se kamupani e gafa ma le feavea’iina o tagata e iai manaoga faapitoa, faaletino ma le mafaufau, i nofoaga faapitoa e tausi ai i latou.

Ma o lana galuega i le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, ae e le’i tula’i mai le fa’alavelave, o le ave o Colton, Mosa’ati ma Tim mai i se tasi o nofoaga faapitoa o lo’o tausi ai i latou, ma momoli atu i seisi nofoaga fou.

Ae peitai, i se fa’atalanoaga ma leoleo, sa fa’ailoa atu ai e Isaiah (le na molia), i sui malu o le malo, le alu o le latou ta’avale i lona fale i le 10 o le taeao na tupu ai le faalavelave, ona ua fiu e fa’afilemu se tasi o i latou ua maliliu.

Ma e tusa ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na alu Isaiah (le na molia) i totonu o le fale, ae tu’u i latou ua maliliu i totonu o le taavale, ma na ola le ta’avale i le taimi atoa na iai le na molia, i totonu o le fale.

Sa ta’ua foi e le na molia, ia le matala o le faitoto’a o le fale taavale ma sa tu’u foi i lalo ia fa’amalama o le taavale. Ae na ta’ua e leoleo, ina ua toe fo’i mai i fafo ia le na molia, e siaki ia i latou sa i totonu o le ta’avale, i le 1:30 i le aoauli, ua maliliu i latou.

Ae ua tapuni ia le faitoto’a o le fale taavale ma ua tape foi le ta’avale.

E taunu’u atu ia vaega a le falemai ma mafai ona fa’amaonia, ua maliliu uma i latou e toatolu sa i totonu o le taavale.

Ua molia nei ia Isaiah Pulu, i moliaga o le fasioti tagata le fuafuaina faapea ma sauaga i tagata matutua e le atoatoa le malosi o le tino.

TAOFIA E LE FOMA’I SU’ESU’E FAAPITOA IA LE FA’ASALALAUINA O FA’AI’UGA O SU’ESU’EGA I LE TINO MALIU A SIA FIGIEL

I se fa’atonuga aloa’ia a le tamaitai fa’amasino ia Papalii Rosela Viane Papalii, ua taofia ai nei le fa’asalalauina o so’o se fa’amatalaga e fa’atatau i fa’ai’uga, i su’esu’ega na faia i le tino maliu o Papalii Sia Figiel, lea na maua lona tino maliu i le lua vaiaso ua mavae, i totonu o le falepuipui.

O lenei fa’aaliga, sa tu’uina mai ia Fepuari 7, 2026, ina ua mae’a ona ripotia e le Minisita a Leoleo ma le vaega fa’asalalau a le Samoa Global News, ia faaiuga o su’esu’ega a foma’i faapitoa, i luga o Api o Foliga, ia Fepuari 6, 2026.

Ua ta’ua i le fa’atonuga aloa’ia ua taofia ai le toe fa’asalalauina o faaiuga i su’esu’ega, i le tino maliu o Papalii, sa ta’ua ai e le foma’i su’esu’e faapitoa, e se’i vagana ua fa’atagaina mai e ia, ua matua fa’asa lava i so’o se tasi, e aofia ai ma le Minisita ma Leoleo faapea vaega fa’asalalau uma i Samoa ma atunu’u i fafo, ona toe fa’asalalau pe lomia, ripoti e fa’atatau i le auala na maliu ai Papalii, po o se fa’alavelaev, o lo’o masalomia, na pule ai se tagata i lona ola.