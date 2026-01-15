TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FESILIGIA E LE PERESETENE O LE SENATE IA LE SIITAGA O LEOLEO AE LEAI SE SUIGA I TOTOGI

Sa faaleoina e le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, i iloiloga ale Senate, i le taeao o le aso Lua, ia nisi o atugaluga e tusa ai ma siitaga o nisi o leoleo, ae e leai se suiga i a latou totogi.

O nei siitaga na fa’alauiloa i le fa’au’uga a le A’oga a Leoleo sa faataunu’uina ae peitai, sa ta’ua e nisi o i latou na si’itia o latou tofiga, le leai o se suiga i o latou totogi, e pei ona tatau ai ma o latou tofiga fou.

Na faamamafa e Tuaolo, afai e le totogia ia leoleo e tusa ai ma o latou tofiga, o lona uiga ua soli le tulafono.

O lea ua ia talosagaina ai le Afioga i le Senatoa ia Olo Uluao Letuli, le Taitaifono o le Komiti a le Senate, mo le Puipuiga o le Saogalemu Lautele, ina ia talo se iloiloga, ina ia fa’amautu ai le fa’atulagaga sa’o o totogi mo tagata faigaluega, e tusa ai ma le tulafono.

Ma ua fautuaina ai e Olo ia le Failautusi o le Senate, ina ia faatulaga se iloiloga mo lenei mataupu, i le aso Lulu o le vaiaso fou ma ia auai mai ia le susuga ia Taaga Saite Moliga, le Komesina a Leoleo, mo sana molimau.

O le masina o Oketopa o le tausaga ua tuanai, sa fa’alauiloa ai e le Komesina ia le maea ona faatulaga o tiute a leoleo, na aofia ai ma siitaga mo nisi o leoleo, e faavae i tausaga na galulue ai.

TOE AMATA IA POLOKALAMA MO TAUMAFA VEVELA A LE TAOA

O le aso ananafi na toe amatalia ai le polokalama mo taumafa vevela, mo tama ma tina matutua a le atunu’u.

O le vaiaso fou, o le a toe fa’aauau ai lenei polokalama mo tama ma tina matutua i Aunu’u, e pei ona masani ai.

Mo le Falelima i Sisifo, o le a fa’agasolo i latou i le Aso Gafua, aso Lulu ma le aso Faraile. Ae aso Lua, aso Tofi ma le aso Faraile mo tama ma tina matutua, i le Falelima i Sasa’e.

O lenei polokalama sa taofia ia Tesema 2025, ona o le leai o ni fale’aiga sa fia auai ona o le le maua vave o totogi, lea ua 3 – 5 masina e le’i totogia. O nisi ua maua se vaega o a latou tupe, ma o lo’o u’una’ia i latou e le malo, ina ia fa’ataunu’u a latou konakarate.