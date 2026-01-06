TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FA’ASA ONA TOE PAKA PE UIA E TAAVALE IA LUGA O LE ‘MALAE O LE TALU’

I se fa’aaliga aloa’ia mai i le Ofisa a le Kovana, ua fa’alauiloa mai ai le fa’amalosia o le tapu, i le toe pakaina o taavale pe uia foi, ia luga o le Malae o le Talu, i Fagatogo. Ae peitai, e leai ni sala na fa’ama’oti mai i totonu o le fa’aaliga, pe afai ae toe soli e seisi lea tulafono. Aemaise, ai ona o le Ofisa a Leoleo lea e pito sili ona o tele a latou ta’avale e paka i luga o le malae.

O lenei fa’aaliga, e pei ona sa fa’asalalauina i luga o le uepesite a le Ofisa o le Kovana, mo le nofo malamalama a le Failautusi o le Ofisa o Mataupu tau Samoa, o Faatonusili uma o ofisa ma matagaluega a le malo. Ma o lo’o ta’ua ai i sona vaega e faapea, o lenei tapu e apalai i tagata faigaluega uma a le malo, konakarate ma so’o se tasi e fa’afoeina taavale a le malo, po o le a lava le mafuaaga ma lona umi.

Ua ta’ua foi i le fa’asalalauga le fesoasoani o le Ofisa o Paka ma Malaeta’alo, i le mataituina, o le tu’uina atu o alagamanuia e fesoasoani i le Pulenu’u ma le Aumaga, i le leoleoina po o le puipuiga o le Malae.

E na’o le pau taavale e faatagaina i luga o le Malae, pe afai e matua’i mana’omia, o taavale mo fa’alavelave fa’afuasei, i taimi o fa’alavelave fa’afuase’i.

Sa ta’ua foi i le fa’aaliga, ia le faaleagaina o le malae ona o taavale ma ua taofia ai le fa’aaogaina o le Malae i fuafuaga fai.

O’O ATU FOI I MASINI TUPE (ATM) A LE TBAS IA UIGA LE TAUPULEA A TAGATA GAOI

ripoti na salalau i luga o upega tafa’ilagi, e uiga i taumafaiga e gaoia ai tupe a tagata o le atunu’u, na agai atu e fa’aaoga ia masini tupe (ATM) a le Faletupe a le TBAS (Territorial Bank of American Samoa), i le Laufou, e ala i le tu’uina o ni ‘tape’ i totonu o le vaega o le masini, e sau ai i fafo tupe a tagata, ma fa’aseseina ai tagata e fa’aaogaina le masini, e faapea, e leai se tupe, ae le iloa, o la e mau i le ‘tape’.

O le faamatalaga a se tasi o tina i luga o le Api o Foliga, na o atu ma ona alo i le ATM i Laufou ma a’o alu se tasi o ona alo e fa’aaoga ia le ATM, sa ia faitau ai i luga o le Api o Foliga ia le Api o Foliga ia le tala e uiga i seisi foi tagata na tupu ai le fa’afitauli i le ATM, ma ina ua toe fo’i mai lona alo sa alu e fa’aaoga ia le TBAS, ma fa’aali mai ia te ia, ia tupe o lo’o pipi’i ai le ‘tape’.

E tusa ai ma se ripoti a le KHJ, i se faamatalaga mai i le Peresetene o le TBAS ia Owen Perry, e tusa ai ma lenei fa’alavelave, na ta’ua ai e Perry ia le nofo malamalama o le faletupe e tusa ai ma lenei fa’afitauli ma ua mae’a ona fa’afeso’ota’i le Ofisa a Leoleo mo le su’esu’ein o lenei mtaupu.

Ua fautuaina mai foi e Perry, ia le mamalu o le atunu’u, ina ia fa’afeso’ota’i vave atu le faletupe, pe a toe tula’i mai nisi faafitauli.