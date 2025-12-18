TALA I VAIFANUA
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
ALOA’IA FAIAOGA O LE TAUSAGA 2026 I SE ‘AIGA FIAFIA
O le amataga o le vaiaso, na faataunu’uina ai i Utulei ia se fiafia tele, e aloa’ia ai ia galuega lelei ma le fita a nisi o faiaoga o le teritori, ua o latou ausia ia fa’ailoga o ‘Faiaoga o le Tausaga’ 2026.
Sa mafai ona auai atu i lea fiafia, ia le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula ma le faletua ia Dr. Lois Pula.
Na tatalaina le afiafi i se faamanuiaga mai i le susuga i le Faafeagaigai a Fr. Pio Afu. O malo fa’aloalogia o le afiafi, na aofia ai le Faatonu o le Ofisa o Aoga, ia Dr. Mary Lauagaia Taufete’e, o le Faiaoga o le Teritori 2024-2025 ia Mikaela Saelua, ma sa auai ai foi taitai o le Ofisa o Aoga ma le aufaigaluega, faapea le mamalu o le aiga faiaoga mai a’oga uma o le teritori.
I lana saunoaga autu, sa saunoa ai le Afioga i le Kovana i le taua o tiute a faiaoga i totonu o soifuaga aemaise o le lumanai o fanau lalovaoa o le teritori. Ma na ia fa’aleoina le agaga fa’afetai, i faiaoga uma, ona o le fa’aaluina o a latou taimi, taleni ma taulaga aemaise ai o le fa’aaupegaina o fanau a’oga, e mafai ai ona ausia ni lumanai manuia.
Sa faamae’aina lana saunoaga, i le taua o le lagolagoina o faiaoga faapea le Ofisa o Aoga, aua a fa’amalosia faiaoga, o le a faapea ona fa’amalosia ia fanau aoga.
O faiaoga sa aloa’ia i lea afiafi, na aofia ai Latalata Samuelu, Jardian Mamea, Otila Hisatake, Joshlyn Ulimasao, Lomialagi Tauiliili ma Itumalo tufi.
O faailoga o le Faiaoga o le Tausaga, sa ausia e Filemoni Lauilefue. O nisi o faiaoga sa tauva mo le faailoga o le Faiaoga o le Tausaga, na aofia ai Matasaua Pefu, Edison Padaca ma Mafi Ioapo.
O le taualuga o le afiafi, o le faapaleina lea o le Faiaoga o le Tausaga 2026, lea sa mauaina e le susuga ia Elisaia Mailo mai i le aoga maualuga a Tafuna.
I lana saunoaga, sa fa’aalia ai e Elisaia lona agaga fa’afetai, ia i latou uma sa fesoasoani ma lagolagoina lana taumafaiga, na aofia ai ma lona aiga.
FILIFILIA TAGATA TA’A’ALO POLENISIA 2025 I KOLISI UA AUSIA TULAGA MAUALUGA
Ua fa’amanuiaina ni alii ta’a’alo se to’alua mai i le ‘au lakapi Amerika (football) a le Iunivesite a Hawaii ma le Univesite o Kalefonia i Saute, i lo la ausiaina o le fa’ailoga o le Alii Ta’alo o le Tausaga 2025, mai i alii ta’a’alo e tupuga mai i motu Polenisia, i totonu o Kolisi i Amerika.
O Spencer Fano, o se alii Samoa o lo’o avea ma ‘offensive lineman’ i ‘au lakapi Amerika (football) i le Iunivesite a Utah, ae o Makai Lemon, o se alii e tupuga mai i tagata Hawaii, o le ‘wide receiver’ a le USC.
O le alii lauiloa i lenei fa’agatama, o se tasi foi o alo o Samoa, le susuga ia Jesse Sapolu, o ia lea o le Taitaifono ma sa faavaeina foi lenei faalapotopotoga, e aloa’ia ai taumafaiga a alo ma fanau ta’a’alo, sa na ia tau’a’aoina ia fa’ailoga a nei alo e to’alua.
Ma sa fa’aalia e Sapolu le agaga fa’amalo ma le loto mitamita, i taumafaiga a nei alo ta’a’alo.
O nisi o alo ma fanau ua mafai ona fa’amanuiaina i nei fa’ailoga, i tausaga ua tuanai, na aofia ai seisi alo o le teritori, Marcus Mariota (2014), o Ronnie Stanley (2015), Sefo Liufau (2016), Hercules Mata’afa (2017), Tua Tagovailoa (2018 & 2019), Penei Sewell (2019), Talanoa Hufanga ma Zach Kapono Wilson (2020), o Haskell Garrett (2021), Tuli Tuipulotu (2022), Taulia Tagovailoa ma Laiatu Latu (2023) faapea ma Tetairoa McMillan (2024).
O le aso 17 o Ianuari, 2026 ua faamoemoe e faia ai se fa’atasiga e aloa’ia ai nei alo i totonu o le ‘2026 Polynesian Football Hall of Fame’, faatasi ai ma le toe fa’alauiloaina o i latou i le ‘Polynesian Bowl’, lea ua fa’atulagaina mo le aso 16 o Ianuari, 2026.
O nei fa’ailoga e faapea ona iloiloina e le Komiti a le ‘Polynesian Football Hall of Fame’, lea e aofia ai Jack “The Throwing Samoan” Thompson, o Ron McBride, Dick Vermeil, Olin Kreutz, Kevin Mawae, Ray Schoenke, Neil Everett, Steve Wyche ma Manti Te’o.
O nisi nei o tagata ua iloga ma ta’uta’ua i totonu o lenei fa’agatama i Amerika.