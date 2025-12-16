TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TAOFI $1,000 ALAUNI A KOMITI FAAFOE O LE FOMA’I

I se fonotaga lata mai nei a le Komiti Faafoe a Faatonu o le falema’i a le LBJ, sa faapea ona pasia ai i se palota, ia se suiga fou, ma taofia ai le toe totogia o totino o le komiti faafoe, ia le ta’i $1,000, i so’o se taimi e fono ai.

O le fa’ai’uga o se fa’amaoniga o le tu’uto a le Komiti Faafoe, i le avea ma se komiti e manatu mamafa i tulaga o le tala o le tupe, o feagai nei ma le malo faapea le falemai.

Ua ripotia mai le amataina ia Ianuari 1, 2026, o le a tofutofusia totino o le komiti faafoe ma alauni e ta’i $416.67, e o gatasi ma vaega o le tulafono i totonu o le Faavae Toe Teuteuina a Amerika Samoa Vaega 13.0103(j).

O le tausaga e 2023 sa amata ai siitaga i alauni a le Komiti Faafoe o Faatonusili a le falemai.

E tusa ai ma le tulafono, o totino uma o le komiti faafoe, e maua se totogi faaletausaga, e $5,000, ae o le Taitaifono e $6,000. E le gata i lea, o so’o se tinoitupe e fa’aaluina e so’o se sui o le komiti faafoe e aumau i atunu’u i fafo, mo femalagaiga, fale e faamautu ai, meataumafa ma feso’ota’iga, e tatau ona toe totogi uma ia tupe fa’aalu mo le faatinoga o tiute.

O i latou o lo’o aofia i totonu o le Komiti Faafoe a le falema’i i le taimi nei, ua aofia ai Dr. Pedro, Faipule Faimealelei Anthony Allen, Taimalelagi Dr. Claire Poumele, Lydia Faleafine-Nomura, ma Maaelopa Bob Tuiasosopo.

TOE TATALAINA FALEMA’I FAALEITUMALO I AMOULI

O le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, sa aofia potopoto ai Taitai o le Malo o Amerika Samoa, Sui Faitulafono o le Maota Fono, le Pulega ma le Aufaigaluega a le Ofisa o le Soifua Maloloina faapea nisi o le afioaga o Amouli, aua le toe tatalaina o le falema’i fa’aleitumalo, i Amouli, i le mae’a ai o galuega toe fa’aleleia atili.

O le susuga i le sui Faatonu o le Ofisa o le Soifua Maloloina, ia Talalelei Vesi Fautanu sa avea ma fofoga o le aso, i le fa’afeiloa’iga o malo fa’aaloalogia na auai i lea fa’amoemoe, lea na aofia ai sui o le ARPA, taitai o matagaluega ‘ese’ese o le malo, taitai o le LBJ, le aufaigaluega a le Hollister lea na gafa ma le galuega ma nisi o pa’aga.

O le susuga i le Fa’afeagaiga ia Toni Tavite Lolesio o le Ekalesia Katoliko i Amouli sa faataunu’uina le sauniga faaleagaga e tatala ma tapunia ai lea faamoemoe.

O le saunoaga faapitoa o le aso, na fofogaina e le Afioga i le Lutena Kovana, le Matua ia Pulumataala Ae Ae Jr., ma sa ia saunoa i le taua tele o lenei falemai mo nu’u ma afioaga, aemaise o le lumana’i o le Falelima i Sasa’e.

Sa ia ta’ua le avea o lenei falemai ma fa’ailoga o se folafolaga i tagata o le Falelima i Sasa’e, ina ia mafai ona mauaina se auaunaga tau i le soifua maloloina, ua latalata ma faigofie ona agai iai nu’u ma afio’aga o le itu i Sasa’e o le motu.

Ma na fa’aleoina e le Afioga i le Lutena Kovana lona agaga fa’afetai i fomai, tausimai ma i latou uma o lo’o galulue i totonu o le falemai, aemaise i latou e mamao nuu ma afioaga o lo’o faimalaga atu ai, aua le auaunaina o tagata o le atunu’u i le Falelima i Sasa’e.

Sa saunoa foi le susuga ia William Hollister, le Pulesili o le Hollister General Services, i le agaga faafetai mo le avanoa sa o latou maua, e fa’aleleia ai lenei falemai mo le Falelima i Sasa’e.

E le gata i lea, sa fa’aleoina foi e le Faatonusili o le Ofisa o le Soifua Maloloina, le susuga ia Dr. Saipale Fuimaono, le agaga fa’afetai ia i latou uma, na pulupulu lima faatasi ua mafai ona fa’amae’aina ai lenei galuega mo le Ofisa o le Soifua Maloloina.

O le faletua po o le Afioga i le Faipule ia Dr. Va’asa Uluiva Simanu sa na ia ‘o’otiina le lipine, e tatala aloaia ai le falema’i fou. Ae o le Tausala o Amerika Samoa, le tamaitai o Tofoipupu Unutoa, sa na ia taua’aoina le keke o le aso fiafia.