TALA O LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

$16,000 FOA’I A LE FAAVAE A REID MO KALAPU A ALII MA TAMAITAI LOTOIFALE

O le aso 5 o Tesema, 2025 sa tau’a’aoina ai e taitai o le Kalapu a Alii ma Tamaitai Lotoifale (BGCAS) ia se foa’i mai i le Faavae a Lealaifuaneva Peter E. Reid, e $16,000, aua le fesoasoani ma le lagolagoina o polokalama a le fanau, i le va o le 6 ma le 18 tausaga.

O fanau a fanau a le afioga i le Senatoa ia Lealaifuaneva Peter Reid, o Cecilia Reid-Wendt, Victoria Reid, Pualena ma Onolani, sa avea ma sui o le Peresetene o le Faavae, le faletua ia Olivia Reid-Ierome, i le tau’a’aoina atu o lenei foa’i le Taitaifono o le Komiti Faafoe a le BGCAS, le faletua ia Mary A. T. Tulafono ma le susuga ia Sailipea Kennison D. Barber, le Faatonusili a le BGCAS.

Sa faaleoina e le faletua ia Mary Tulafono ia lona agaga fa’afetai, i le Faavae ona o lenei foa’i alofa ma sa ia saunoa e faapea, talu mai lava le tausaga e 2017, ua silia ma le $75,000 ua foa’iina e le Faavae mo le BGCAS.

FAAVAE KOMISI HCBS E MATAITUINA POLOKALAMA FETERALE

I lalo o se fa’atonuga aloa’ia a a le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula (No. 009-25), i le aso 5 o Tesema, 2025, ua faavaeina ai nei se Komisi mo Tautua i Aiga ma Tagata Lautele, e fa’alautele ai le agava’a o le polokalama a le HCBS (Home and Community-Based Services), lea e fesoasoani i tagata e nonofo tutoatasi ma fegalegalea’i ma tagata lautele, i totonu o nu’u ma afioaga.

O le HCBS o lo’o faatupeina e le polokalama e ta’ua o le ‘Tupe e mulimuli i le tagata’ (MFP -Money Follows the Person) ma e mataituina e le Ofisa o le Medicare & Medicaid.

Sa ta’ua i le fa’aaliga mai i le Ofisa a le Kovana, ia le taua o le Komisi a le HCBS mo le atina’eina ma le fa’atautaia o fuafuaga mo maota ma laoa i totonu o le teritori, e faamautu o lo’o ausia tulafono feterale, ave’esea o puniala, fa’alelei atili o auaunaga mo tagata lautele.

O le Komisi fou o lo’o fa’avaeina i totonu o le Ofisa a le Kovana, e latou te fautuaina le atina’eina, fa’agaioiga ma le faatinoga o polokalama a le HCBS ma ana tulafono, i totonu o Amerika Samoa.

E to’a 18 totino o le Komisi, e aofia ai ma le Komesina. E to’aiva sui mai i le malo, faatasi ma se tasi o iai le tomai fa’afoma’i, to’alua sui e avea ma sui o tama ma tina matutua, i latou o iai mana’oga faapitoa o le tino ma isi e pei ona fa’atonuina mai e le polokalama a le MFP.