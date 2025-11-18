TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TAUALOA LE TAUTUA CWO-4 GEORGINA YANDALL-ROUNTREE FORT CARSON - COLORADO

O le fa’ai’uga o le vaiaso nei, le aso Faraile Novema 14, 2025 i le itula e 4:00 i le afiafi i Fort Carson i Colorado, na fa’atasi atu ai le tina o Nash Sinue Misimoa Yandall ma nisi o le fanau ina ia molimauina le fa’aeaga o le tamaitai Fitafita Samoa o Georgina Siniue Yandall-Rountree, ina ua siitia lona tulaga e tautua ai i le USArmy i lea lava nofoaga a le USArmy.

Ua fa’ailoa fiafia mai fo’i e le tina, Nash Misimoa Yandall, “E le fou lea nofoaga a le Army ia ma’ua lava ia, aua o lea fo’i le nofoaga o le vaega au, sa muai tautua ai le tama o le aiga i le tausaga e 1976, ae fa’ato’a tasi lo la’ua alo na’o le tamaitai matua o Nash Yandall -Ga’opo’a.”

O le sui mamalu sa ia fa’atautaia lea sauniga mamalu e taualoa ai le si’itaga o le tulaga ua ausia nei e CWO-4 Georgina Yandall-Rountree, o le susuga General Ramen o Fort Carson, i Colorado lava.

Mai le amataga o le taumafaiga a Georgina i lona soifua aoaoina, sa amata mai lava i ana aoga tulaga muamua i Matafao Elementary i Faga’alu, ma fa’amae’a mai ai lana a’oga i le 1994, Ona soso’o lea ma le ulufale atu i Samoana High i Utulei ma fa’ai’u ai ana a’oa’oga i le tausaga e 1998, ona ulufale atu i le tatou Kolisi Tuufa’atasi o Amerika Samoa i Malaeimi.

Na fa’au’u mai o ia i le ASCC i le tausaga 2000 ma fa’atoa amata ai lana auaunaga i le Vaega Au, i le USArmy.

E fa’alua na malaga fa’apitoa i Iraq i le 2005 - 2006, ma le 2008 - 2009, na ia fa’ailoa mai lo latou fa’afetaia o sauniga lotu fa’apitoa lea e fa’atautaia a le tatou Malo mo i latou o lo’o auina atu mo vaega au.

O lenei alo tamaitai o Nash Siniue Misimoa ma Ietitaia Aiono Lafitaga Yandall, Georgina Siniue Yandall na soifua a’e i Ia Iulai 18, 1980 i Honolulu, Hawaii.

Na sailia fo’i e ia lona fa’ailoga maualuga o le Bachelor of Science in Homeland Security ma sa fa’auuina o ia ma lea fa’ailoga i le tausaga 2015 mai le vasega fa’au’u ma le vasega fa’ai’uaso a le Asford University.

O le isi lea aiaiga ua mafai ai ona fa’amanuia le taumafaiga i le siitaga o lona tulaga e tautua ai i le Army, ona ua fa’amanuiaina lana taumafaiga i fa’ailoga maualuga ua ia umia. I le taimi nei, ua fa’amoemoe le tamaitai fitafita Samoa, e fa’aauau pea lana taumafaiga ina ia maua le isi ona fa’ailoga maualuga o le Masters in Organizational Leadership i le Iunivesite o Arizona State.

Pe afai o le a fa’amanuiaina lana lea taumafaiga i se vaitaimi o lumana’i, o le mafai ona taumafai mo lona fa’ailoga o soso’o mai, CWO-5.

Ua fa’afetaia e le tamaitai fitafita mai Fagatogo le tapua’iga mau a nai matua fa’aleagaga, Rev. Iasepi Ulu ma Leone Ripley Ulu, ma le mamalu lautele o le latou Ekalesia Fa’apotopotoga Kerisiano i Amerika Samoa i Fagatogo, ona o talosaga si’itia ina ia manuia faiva ma taumafaiga uma a le fanau o lo’o galulue punoua’i e tautua i Vaega Au a le Malo tele. E ese mai lea, o lona aiga fo’i i uso o lona tina ma o latou aiga atoa i Pavaiai, o aiga fo’i o si ona tama ua mapu mai i ti’asa, i Fasitoouta, Fagasa, ma Nuuuli, Fagatogo ma Pavaiai. Fa’afetai le tapua’i, fa’afetai le nofo tatalo, aua o faiva lava e tapua’ia e manuia.

Ua fa’aipoipo fo’i le tamaitai o Geogina ia i se tasi fo’i sa tautua i le Vaega Au, le susuga Shawn Rountree, ma o se Vetereni. E to’afa o la’ua alo Aaron Misimoa Yandall, Arian Lafitaga Yandall, Aziah Ietitaia Yandall Rountree, and Azari Nasananette Yandall-Rountree.

TAU SAILI SE VAEGATUPE E FAUSIA AI PATUPATU I LUGA O AUALA I FOGAGOGO MA VAITOGI

O lo’o taumafai nei ia le Matagaluega o Galuega Lautele (DPW) e saili se vaegatupe mai i le malo feterale, e faia ai ni patupatu i luga o auala i Fogagogo ma Vaitogi faapea le auala i tafatafa o le maota o Mase Akapo, lea e fa’alemu ai le alu o taavale.

Ua mafua lenei fuafuaga ona o atugaluga ua fa’aalia e nisi o ia afioaga, ona o le tele o fa’alavelave tau ta’avale, talu ai le saoasaoa o ta’avale i luga o le alatele.

Sa faapea ona a’apa atu nisi o le atunu’u i Faipule o le itumalo a le Tualauta, le Afioga ia Fagaima Larry Sanitoa ma le susuga ia Ben Vaomu Sauvao, e tusa ai ma lenei mataupu ma ua faapea ona liliu atu ai Afioga i Faipule i le vaega Inisinia a le DPW i le amataga o Setema, mo se vaifofo.

I se imeli na fa’ao’oina atu e le Afioga Fagaima i le Faatonusili o le DPW, ia Taeaotui P. Tilei, sa faamamafaina ai e Fagaima le manaomia vave o se fofo mo lenei faafitauli talu ai le lamatia o soifua o tagata feoa’i faapea ma aveta’avale ia vaega o le auala, aemaise lava i le leva o le po.

Aemaise lava le auala i Fogagogo, lea e pei ona ta’ua e Fagaima, le lauiti tele. Ma sa ia ta’ua le fa’ailoa atu e tagata o lona itumalo le tele o talosaga ua fa’aulu mo ni patupatu e fausia i luga o lea vaega o le auala, e mafai ona faalemu ai le feoa’i o taavale, aemaise lava i le po, ae peitai, e le’i maua lava se tali o nei talosaga.

Sa ta’ua e Sauvao le toatele o tagata o Fogagogo na o latou talosagaina ia le faatuina o ni moli i autafa o le auala e fesoasoani i aveta’avale – aemaise lava i le po ma taimi e tulaga faaletonu ai tala o le tau.

I se fa’atalanoaga a le Samoa news ma le susuga ia Uaealesi Doris Faumuina-Sipelii, le sui Faatonu o le vaega Inisinia a le DPW, sa ia ta’ua ai le faataunu’uina o su’esu’ega a le latou matagaluega, i vaega o le auala lea ua talosagaina, le fausia ai o ni patupatu, ina ia mafai ona ausia tulafono fa’avae o le saogalemu ia ae le gata i lea, o tulaga fa’ainisinia.

Ma ua mae’a a latou su’esu’ega, ae o lo’o faatalitali mo se vaegatupe mai i le malo feterale, e mafai ona faatino ai loa lea galuega.