TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

ASIASI MAI TAITAI O LE KOLUSE MUMU A AMERIKA

O le po o le aso Tofi o le vaiaso ua mavae, Novema 6, 2025, na toe taliu atu ai i Hawaii, ia le aumalaga a le Koluse Mumu a Amerika, i le mae’a ai o sa latou asiasiga i totonu o le teritori.

Na maua se avanoa e talatalanoa ai le sui o le Samoa News ma le Faatonusili o le Koluse Mumu, ia Molly Schmidt, ma o ia foi lea sa ta’ita’ia le aumalaga, ma na ia fa’aleoina lona agaga fiafia, i le alualu i luma o lenei ofisa i totonu o le teritori. Ae le gata i lea, o sana fuafuaga mo le toe taliu mai mo seisi asiasiga ia Ianuari 2026.

O le taeao o le aso Lua, Novema 4, 2025 sa mafai ona feiloai ai le faigamalaga ma le Afioga i le Kovana Pulaalii N. Pula, ma sa fa’afeiloa’i aloaia e le Kovana ia le aumalaga, i totonu o le teirtori. Sa faaleoina e le Kovana ia lona agaga fa’afetai i lenei tautua taua tele faapea ma le lagolago i tagata o le atunu’u, e a’afia i fa’alavelave faafuase’i faalenatura.

Sa toe fa’amamafaina e Schimdt, o le faamoemoega autu o le latou asiasiga, e mo le fa’asoa mai o ni ripoti taua e tusa ai ma nisi o vaega o auaunaga ma fesoasoani, mo le teritori, e aofia ai vetereni o le militeri, fitafita o tautua i le taimi nei ma o latou aiga.

TELE NI A’AFIAGA O FEAGAI MA AMERIKA SAMOA I LONA TAMAOAIGA MAI I FAIGAFAIVA

E tolu ni vaega ua fa’ailoa mai, e ono afaina ai le tamaoaiga o le teritori, e aofia ai suiga i tala o le tau, o faigafaiva faapisinisi faapea ma le u’una’iga ina ia maina ia ogasami loloto (deep-sea mining) – o ni tulaga e ono suia ai le lumanai.

O le tele o faifaiva, o lo’o fa’alagolago i sami mo le tausia o aiga, ua le m ona o faaiuga e tusa ai ma o latou lumanai – faapea ma ogasani – ua faia e atunu’u e mamao ese mai sami o lo’o latou fa’aaogaina.

Ua avea lea ma tulaga ua tau le lagona ai leo o tagata faifaiva lotoifale ma le aufaigaluega a le kamupani tu’u ‘apa o le StarKist, i faaiuga faia e faatatau i taumafaiga e tatalaina ia ogasami faasao o le Pasefika, i faigafaiva a kamupani tetele faapea ai ma le eliina o sami loloto.

Ua toatele nisi o faifaiva i Tutuila, ua ripotia le tau leai o ni i’a i taimi o a latou fagotaga, o le agai i luga o tau o suau’u, o le tele o suiga ua o’o mai, e le gata ona o tulaga fesuisuia’i o le tau ae faapea, i faaiuga fai i atunu’u mamao.

Na lapata’i mai ia le Faatonusili fou a le Matagaluega o Alagamanuia o le Sami ma le Vaomatua (DMWR), le susuga ia Nathan Ilaoa, e ui ina o le a iai ni penefiti fa’aletamaoaiga e maua mai i le eliina o ogasami loloto (deep-sea mining), ae peitai, o le a le tumau.

Sa saunoa foi le Afioga Taulapapa William Sword, o faigafaiva e le na’o mo fefa’atauaiga, ae o se fa’asinomaga. O a tatou tagata, na soifua ma ola, i fanua ma le sami, ma o le fa’asaoina e tatau ona ta’ita’iina ai auala, e tatou te feola ai.