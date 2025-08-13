TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

ATOA LE TO’A ONO O FANAU ITI A SAMOA UA MALILIU I LE FA’AMA’I O LE FIVA PONAIVI (DENGUE FEVER)

“Ta le lava tauave nei mafatiaga,” o le tagi tautalatala lea a se tina o se tamaititi e ono tausaga, ua maliu ona o auga o le faama’i o le Fiva Ponaivi (dengue fever), i Samoa. Ma ua atoa ai le to’aono o alo ma fanau a le atunuu tuaoi, ua faapea ona maliliu i lenei faama’i.

Sa taofia le alo o lenei tina loto mafatia, i le potu a le ICU i le falemai autu a Tupua Tamasese Meaole, ina ua toe fo’i mai le aiga i le aso na soso’o ai, ina ua le mafai ona alu i lalo le fiva o le latou tamaititi. Ae na o mai i le aso muamua, ae sa faatonu e o i le fale. Ma sa taumafai fomai ma tausima’i a le falemai, ae peitai, sa le’i mafai ona faasaoina lenei ‘alu’alutoto.

O i latou uma ua maliliu i lenei faama’i, o fanau iti. O le pito sili na laititi, o se pepe e lua tausaga, lea na maliu i tua atu o sona uso matua, e iva tausaga.

I le taimi, ua faitau selau tagata o Samoa, ua masalomia o lo’o a’afia i lenei faama’i, ma le to’atele ua taofia i le falemai.

E tusa ai ma le ripoti a le Samoa Observer, ua fa’amaonia e le Minisita o le Soifua Maloloina o le le lava o alagamanuia, e faia ai su’esu’ega o le dengue, ma ua fa’alagolago ai fomai ma tausimai i le faia o ni faaiuga, e fa’avae i luga o auga fa’aalia, a gasegase – o se metotia sa fa’aaogaina foi i le taimi na pepesi ai le misela i totonu o le atunu’u, i le 2019.

Sa fa’amaonia e le sui Faatonusili o le Falemai ia Ulugia Dr. Tito Kamu ia lea tulaga ma sa ia faamalamama e faapea, ua mae’a na fa’atonuina tagata faigaluega o falemai ina ia faalagolago i a latou va’aiga faafomai, ona o le utiuti o sapalai o iai nei.

Ae o lo’o faapea ona tau saili e le sui faatonusili o le ofisa o le soifua maloloina lautele, ia Tagaloa Dr. Robert Thomsen, ia ni tagata faigaluega e mafai ona ofoina atu o latou taimi e fesoasoani ai i le galuega o le fa’aasu o nofoaga ma maota o le atunu’u, e tineia ai ia namu.

Ua silia ma le 5,000 tagata o le atunu’u, ua a’afia i lenei fa’ama’i, talu mai le masina o Ianuari.

AMERIKA SAMOA

E leai se maliu ua ripotia i totonu o Amerika Samoa, ona o lenei fa’ama’i, a’o fa’aauau pea ona galulue malosi le Matagaluega o le Soifua Maloloina (ASDOH), i totonu o nu’u ma afioaga, faapea ma fale a’oga.

E tusa ai ma se fa’aaliga mai i le Faatonu o le Ofisa o Aoga, le susuga ia Maefau Dr. Mary Taufete’e, ua ta’ua ai le toe tolopoina o aoga a le malo, mai ia Aukuso 25 i le aso 2 o Setema, ina ua o’o atu le ripoti i le tulaga ua o’o iai le fa’ama’i i totonu o Samoa e lua.

I se fa’aaliga mai i le ASDOH, e 34 gasegase ua fa’amaumauina, i le fa’ama’i o le Dengue i totonu o Amerika Samoa.

TU’UMALO SE TASI O TAITAI O LE MALO MA ATUNU’U

O le aso Lua o le vaiaso ua mavae, na toe asia ai Amerika Samoa i le malaga o le maliu ma le oti, i le tu’umalo o le Afioga ia Le’i Sonny Thompson, i le 73 tausaga na soifua ai.

O le Afioga ia Le’i na ritaea mai i le vaega’au o le ‘Ea Fosi, i le tofiga o le ‘Major’, i le 20 tausaga o lana tautua, ma ia toe foi mai ai ma lona aiga i Amerika Samoa, lea na galue ai i le ofisa a le kamupani a le StarKist.

O lana tautua i totonu o le malo o Amerika Samoa, sa ia umia ai le tele o tofiga maualuluga, na aofia ai le Faatonusili o le Ofisa o le Administrative Services, na avea foi o ia ma Faatonusili o le Ofisa o Tagata Faigaluega ale malo, ae fa’ai’u mai i le avea o ia ma Komesina i le Ofisa a Leoleo.

I le tausaga e 2012 sa o la paga ai ma le Afioga Afoa Leulumoega Lutu, e avea ma sui tauva mo le tofi Kovana ma Lutena Kovana.

Ae i le palota na se’i mavae atu, sa avea ai o ia ma fa’auluuluga o le kemupeni mo le sui tauva ia Vaitautolu Talia Faafetai ma Maefau Dr. Mary Taufete’e.

E maliu Le’i, o lo’o avea o ia ma se faufautua sinia i le Afioga i le Lutena Kovana Pulumataala Ae Ae Jr.

O lo’o soifua mai ia le faletua ia Vera ma si a la fanau e to’aono, ma fanau a fanau e to’aiva.

E momoli atu alofa’aga ma fa’amaisega i le faletua ia Vera ma le fanau, i le to’esea o le tama o le aiga.