TALA O LE PASEFIKA

PASEFIKA

TUPE MO TAGATA SAMOA MAI I LE MALO O NIU SILA

Sa fa’aleoina e se Faipule o le itumalo o Safata, ia le toeititi taunu’u atu o tupe mo tagata o le itumalo, mai i le malo o Niu Sila, ona o le latou va’a tau – HMNZ Manawanui – lea na goto i gatai o Safata.

Ua lata i le lua tausaga, talu ona goto le va’a tau a Niu Sila, i a’au o Safata, ae o lo’o fa’atalitali pea tagata o le itumalo, mo le latou tupe.

E pei ona ripotia e le Samoa Observer, le fa’ailoa atu e tagata o le itumalo, e ui ina ua mae’a ona saini ni a latou maliliega ma fautuaina le siaki o a latou teugatupe, e leai se tupe ua maua atu.

Sa ta’ua e le Afioga i le Faipule ia Tuia Fuatogi Pu’a Letoa, le iai o se fuafuaga a le Faigamalo ua mavae atu mo le tufatufaina o le $3 miliona (tupe Samoa), ae o se faaiuga fou mai i le Faigamalo fou, o le a tufatufaina le $10 miliona atoa.

RIPOTI I TULAGA O IAI LE GAIOI A LE MALO O PAPUA NIU KINI

O le vaiaso ua mavae, sa fofolaina ai e le Palemia o Papua Niu Kini, le susuga ia James Marape, ia se ripoti e tusa ai ma le tulaga o iai galuega a le malo, talu ona ia nofoia le tofi taitai, i le fitu tausaga.

Ma sa fa’aalia ai le iai o le atunu’u i luga o se auala mautu mo le agai i luma, faapea ma le tulaga lelei o vaega ‘ese’ese o le malo, e aofia ai tulaga o aoaoga ma le puipuiga o le saogalemu.

Peitai, na saunoa le taitai o le Itu Agai, le alii Faipule ia Allan Bird, o se gaioiga lelei le iloiloga sa faataunu’uina, ae peitai, e le o lelei le faatinoga.

I lana saunoaga faaiu, sa ta’ua ai e le alii Palemia, le iai o ni lu’itau, i tulaga o a’oa’oga ma le faaleleiga o le atunu’u, faapea ma le manaomia ona toe faaleleia o le soifua maloloina ma solitulafono.

TELE LAPISI UGA I LE ATU KUKI ONA O TURISI

I suesuega a le atu Kuki, ua fa’aalia ai le tele o lapisi uga, ona o tagata tafafao mai fafo.

O le vaiaso ua tuanai, sa faapea ona ta’ua ai le mafua’aga o le tele o lapisi uga sa aoina, mai i motu e ono o le atunu’u, ona o se va’a turisi, i le 2024.

ONO AVE’ESEA PUIPUIGA MALO CHILE MAI I RAPA NUI

I le vaiaso ua tuanai, sa fa’alauiloa mai ai e le Peresetene, o le malo o Chile, le amata ona o latou ave’esea a latou puipuiga mai i nisi o motu, e ono aofia ai ma le motu o Rapa Nui.

Sa ta’ua e le alii Peresetene o Jose Antonio Kast, o lo’o ua iai se fuafuaga a le malo, e amata ona ave’esea lana puleaga mai i motu faasao, ae tu’uina atu ina ia lisiina ma mokesi.

MOLIA SE ALII GUAM I FAIGA TAUFA’ASESE

Ua faaopoopoina nei le suafa o se alii faipisinisi mai Guam, i le lisi a le FBI, mo tagata o lo’o faia amioga taufa’asese ma le gaoi.

E pe a ma le $150,000 tupe Amerika, ua ofoina atu e le FBI, mo ni faamatalaga po o se ripoti, e mafai ona pu’eina ai le alii o Michael Lizaso Marasigan, lea o lo’o iai ona so’otaga i Guam ma le Filipaina, ma o lo’o ia umia foi ia ni tusi folau Amerika ma Filipaina.

O le masina o Me 2025, sa ta’usalaina ai Marasigan, i moliaga na aofia ai taupulepulega e faia se pisinisi o masini poka, o le feavea’i fa’anana o tupe ma le taupulepule e faia ni tulaga taufa’asese, e lafo atu ai tupe i atunu’u i fafo.

Sa ta’ua e vaega su’esu’e a le malo feterale, o se tasi o gaioiga taufa’asese a Marasigan, na ia aoina ai se vaegatupe e $34 miliona, ae e $10.75 miliona sa ia fa’aaogaina mo ia lava.