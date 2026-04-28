TALA O LE PASEFIKA

PASEFIKA

GALULUE FAATASI SAMOA, IAPANI MA LE UNICEF

O se polokalama fou i Samoa, mo le fa’amalosia o puipuiga ma le tali atu i fa’afitauli i fualaau faasaina, lea ua o’o ina a’afia ai fanau iti ma fanau talavou, o le atunu’u.

I se fa’aaliga ‘au faatasi a le malo o Samoa, o Iapani faapea le faalapotopotoga o le UNICEF, ua ta’ua ai le fa’avaeina o lenei polokalama fou, ona o le fa’ateteleina o le popolega, i a’afiaga o fanau lalovaoa o le atunu’u, ua a’afia o latou olaga, ona o fualaau faasaina.

E $900,000 (tupe Amerika), ua foa’i e le malo o Iapani, mo lenei poloketi e fa tausaga, ma o le taula’i i le fa’amalosia o polokalama e mafai ona a’oa’oina ai fanau o le atunu’u, ma o latou aiga, i tulaga pagatia e o’o iai, pe afai ae tagofia fualaau faasaina, ae le gata i lea, o le fa’aleleia o auaunaga faufautua ma le tausiga o i latou, ua a’afia ai.

$20 MILIONA MAI NIU SILA MO KIRIBATI

E $20 miliona (tupe Niu Sila), ua fa’ameaalofa atu e Niu Sila mo Kiribati, mo leisi ono tausaga o loma, aua le lagolagoina o polokalama ma galuega fai a le Ofisa o le Soifua Maloloina.

Sa fa’aalia e le Minisita o Mataupu i le Va i Fafo ma Fefaatauaiga, o se inivesi e faaleleia atili ai tulaga o le auaunaga a le Soifua Maloloina i totonu o Kiribati.

FAASALA FAIAOGA FITI I LE SAUAINA O SE TEINEITITI A’OGA

E lua tausaga, o le a nofo va’ava’aia ai se faiaoga mai i Fiti, lea na ta’usalaina i lona sauaina o se teineititi a’oga.

E pei ona ripotia e le vaega fa’asalalau a le Fiji Times, na fa’aaogaina e lenei alii faiaoga ia se pulumu faamama fale (mop), e sasa ai le papatua o le teineititi a’oga e 17 tausaga, l e matua, ina ua ano atu le teineititi, i sana fa’atonuga.

Sa ripotia foi e le nusipepa, ia le faatonuina o le alii faiaoga, e le Afioga i le Faamasino, ia Timoci Qalinaci, ina ia pulea lona loto ita, ona e le o sana meatotino ia le teineititi a’oga na a’afia.

SI’ITIA TOTOGI MO LE NOFO MAU I LE ATU KUKI

O talosaga mo le nofo mau o se tagata i totonu o le atu Kuki, ua ripotia mai le o’o atu i luga i le $1,000 (tupe Niu Sila)

E pei ona ripotia e le vaega fa’asalalau a le atunu’u, i le vaiaso ua tuanai, e 119 avanoa o lo’o iai, ae e $1,000 le totogi mo le avanoa. O lenei $1,000, e le mafai ona toe maua mai.

O se siitaga maualuga tele lenei, lea ua faaopoopo ai leisi $500, talu mai le tausaga 2022. Ae o le to’atele e mafai ona taliaina, e 500, e le aofia ai i latou e agava’a ona o a latou tua’a, po o ta’ito’alua, ia ma i latou ua ta’i 75 tausaga agai i luga.

KOMESINA FOU A LE ATU SOLOMONA

Ua sui tulaga nei ia le susuga ia Ian Vaevaso, le Komesina fou a Leoleo o le atu Solomona, ia Mostyn Mangau, lea na fa’amae’aina lana tautua ia Ianuari.

O le vaiaso ua tuanai, sa fa’atauto ai ia Vaevao i le Maota o le Malo.