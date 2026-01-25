TALA O LE PASEFIKA
PASEFIKA
PALOTA ATU KUKI
Ua toe o’o mai foi i vaitau o le tausaga o faigapalota i le Atu Kuki ma o lo’o taumafai malosi ia Minisita o le Malo ina ia lagona e tagata o le atunu’u, o latou siufofoga, aemaise lava i le tele o fesili o lo’o fia malamalama ai le mamalu o le atunu’u.
E tusa ai ma le finau a le Iu Agai, ua tele taimi ua fa’amaumau e Minisita o le Palemene.
I totonu o le Maota Fono a le atu Kuki, e na’o le ta’i afa itula e maua e se Minisita e tali ai fesili e fesiligia ai i latou.
I se ripoti a vaega fa’asalalau a le atu Kuki, o lo’o ta’ua ai le le fiafia o Minisita a Itu Agai, e pei o le ta’ita’I o le Itu ‘Aufaatasi, o Teariki Heather, i le umi o tali a sui o le palemene, ae leai se tali mautu e tu’uina mai.
Ae ua fa’aalia e le Failautusi o le Palemene, o Tangata Vainerere, ia sona atugalu i le fa’amaumauina e Minisita o le taimi, e aofia ai le umi o faafeiloaiga ma faamalamalamaga, ae le tu’uina sa’o mai se tali o fesili, ina ia malamalama ai tagata.
VAEGA FOU I FAIGA PALOTA A FITI
O se vaega fou, ua ta’ua i latou o le Itu e “Faamuamua Tagata”, o le a tausinio i le Faigapalota Lautele a Fiti mo le tausaga nei.
Ua mae’a ona lesitala lenei pati fou, ina ua mae’a ona pasia mai le latou pati e le Ofisa e Lesitala ai Pati Faapolokiki.
O nisi o sui o lenei itu, e aofia ai ia Inia Seruiratu, lea sa ta’ita’i i le Itu Agai faapea ai ma Jone Usamate, lea sa i totonu o le Itu Agai.
Sa ta’ua e le tamaitai Lesitala ia Ana Mataiciwa, e to’afa nisi na fa’atu’i ‘ese ae peitai, ua mae’a ona toe fa’aleaogaina, ae e lua vaiaso sa tu’uuina atu, e apili ai i le Komisi o le Ofisa Palota.
Ua valu ai nei vaega faapolokiki, ua mae’a ona lesitala mo le palota.
ASIASI ATU TAITAI NIU SILA I FITI
Na afea e le Minisita o Matupu i fafo a Niu Sila, o Winston Peters ia Fiti mo se latou feiloaiga ma sui o le Ofisa a Niu Sila i Fiti, o Siakiasi Ditoka faapea ma Minisita o le Ofisa a Leoleo, Ofisa o Femalagaiga ma le Ofisa o Tupe.
Sa faapea foi ona asia e Peters ma lana aumalaga ia le Failautusi o le Komiti o motu o le Pasefika ia Baron Waqa.
O mataupu na soalaupuleina, na aofia ai faalapotopotoga faasolitulafono, vaega’au ma puipuiga o le saogalemu faapea ma tagata faigaluega.
FAAMAVAE TAMAITAI LEOLEO SINIA
O le ulua’i tamaitai na ia ausia se tofi fa’aletaitai i totonu o le Ofisa a Leoleo i Samoa, ua faamavae mai lana galuega, ina ia avea ma sui faatonusili o le ‘Pacific Fusion Center’ i Vanuatu.
O le tamaitai o Papalii Monalisa Tiai-Keti ua sauni atu nei mo lona tofiga fa’aleta’ita’i i le ofisa a le Pasefika, i le atoa ai o le 22 tausaga o lana auaunaga i totonu o Samoa.