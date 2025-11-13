TALA O LE PASEFIKA
PASEFIKA
FAAPALEINA SE TAUSALA FOU 2025-2026 A LE MALO O SAMOA
O le po o le aso Toonai na se’i mavae atu nei, sa faapea ona manumalo ai le tamaitai faiaoga o le Iunivesite a Samoa (NUS), o Feagaimaali’i Soti Mapu, i le tauvaga tausala a Samoa 2025-2026.
E to’a 12 tamaitai sa tauva mo le pale ma sa le gata i le pale o le Tausala a Samoa 2025-2026, ae sa manumalo foi Feagaimaalii i le Faatalanoaga sili ona lelei ma le Muai faalauiloa tulaga ‘ese.
Sa faaleoina e le tausala fou, i le sui o le Talamua, ia lona agaga fa’agae’etia ma le faafetai ma sa ia ave le faamalo ma le faafetai, i lona aiga, o lana sponsor aemaise o le Atua, ona sa le’i manatu o le a ia ausia lenei tulaga.
O Feagaimaalii, o le ui’i o se fanau e toafitu ma sa amata mai ana aoaoga i le aoga tulaga muamua i Moata’a, ona soso’o ai lea ma le Apia Primary, i Malifa. I le mae’a ai o ana a’oa’oga i le Kolisi a Samoa, sa ausia ai e lenei tamaitai ia se sikolasipi e fa’aauau ai ana a’oa’oga i Ausetalia mo le 4 tausaga, ale ana fo’i mai ai ma sona fa’ailoga i Political Economics.
O le tamaitai o Maruseana Olivia Kelcey Sititi, sa na ausia le tulaga lua. Ma le tulaga tolu, sa mauaina e Priscilla Tato. O le tulaga fa, ua pale ai le tamaitai o Painuula Bartsh Leaupepe ma Julia Liulagi Leuta (Tausala o le Itumalo a Falealili) sa na ausia le tulaga lima.
MOLIA NI LEOLEO FITI ONA O FUALAAU FAASAINA
Na tutula’i i luma o le Faamasinoga Maualuga a Lautoka, i Fiti, ia ni leoleo se to’alua, e tali i o la moliaga, o le umia o ni vaega o fualaau faasaina.
Sa ta’ua i se ripoti a se tasi o vaega fa’asalalau, o le fijivillage.com, o se tasi o leoleo ua molia, o se leoleo sinia.
O le fa’alavelave ua afua ai nei moliaga, sa tupu i le va o Mati ma Iulai, o lenei tausaga.
Ma o lo’o molia ai foi se tasi o le aufaigaluega ale Ofisa o Tiute, i le solia o tapu a le atunu’u, i lalo o tulafono e lima ta’ita’iina ai galuega a le Ofisa o Tupe ma le Ofisa o Tiute.
Ua mae’a ona tu’uina iai, ia i latou uma e to’aono na molia, ia aofaiga o tupe e mana’omia ona totogia, e mafai ai ona tatalaina i tua, se’ia o’o ia Novema 25, 2025.
FAAMAISEGA I LE MALIU O LE FALETUA O LE PERESETENE A LE MALO
O lo’o ua ufitia nei ia le motu ma le malo o Kiribati, i le ao pogisa, ona o le maliu o le Faletua a le latou Peresetene, le faletua ia Teiraeng Tentoa Maamaau, ua faapea ona fa’ao’o mai ai faamaisega mai i le peresetene o le malo a Nauru, le susuga ia David Adeang mo le Peresetene Taneti Maamau, le taitai o le malo o Kiribati.
Saunoa le peresetene o Nauru i le mafana o le latou mafutaga ma le alii peresetene o Kiribati ma le faletua.
E le gata i lea, sa ia ta’ua foi le loto maualalo ma le agamalu o le faletua ia Teiraeng ma lona tu’uto i auaunaga mo tagata o Kiribati.
OSOFA’IA TAGATA TA’E’ELE I LE SAMI I POLENISIA FALANI, E SE MALIE
O le aso Sa na se’i mavae atu nei, sa tula’i mai ai se faalavelave a’o ta’e’ele nisi o tagata i le atu Polenisia Falani, i le sami, ina ua osofa’ia e se malie, pe a ma le tolu mita le umi.
E tusa ai ma le ripoti a le ofisa televise o le Polynesie la Premiere, na mafai ona sulufa’i se alii na u e le malie lona lima, i le matafaga ma faatopetope atu ai o ia i le falemai, i se helikopa.
O lea ogasami na tupu ai lenei faalavelave, sa le masani ona tutupu mai ai ni faalavelave faapenei.