TALA O LE PASEFIKA

PASEFIKA

OSOFAIGA I VANUATU

E to’alua ni leoleo sa taofia i le falemai i Vanuatu, i le vaiaso ua mavae, ina ua osofa’ia e tasi sa taumafai e fa’ao’o ni manu’a i se tamaitai talavou.

O lo’o iai se masalosaloga, na a’afia le ua molia, i a’afiaga o vaega o fualaau faasaina, ina ua na osofa’ia ia leoleo, i se naifi.

I se tala mai i le falemai, sa faamaonia ai le a’afia o leoleo i manu’a mai i le naifi, ae o lo’o tulaga lelei pea i la’ua.

TUSI FOLAU INITENETI A TONGA

O lo’o ua feagai nei le malo o Tonga ma se poloketi, e faatulagaina ai ni tusi folau e le toe manaomia ona lomia. O se masini (eMRP) e mafai ona faitauina ia tusi folau, o lo’o taumafai iai le malo o Tonga, ina ia mafai ona fa’alauteleina le puipuia o latou tuaoi.

I se ripoti mai i le Matangi Tonga, o lo’o ta’ua ai le galulue faatasi le malo o Tonga ma le malo o Iapani, i lenei poloketi.

Ma e $6 miliona (tupe Amerika) o lo’o faatupeina ai lenei poloketi.

TAUTUA TAU I LE SOIFUA MALOLOINA I FITI

O se polokalama fou mo tausimai, ua faapea ona amataina i Fiti, aua se taumafaiga ina ia fa’aititia ta’otoga (amputations), ona o a’afiaga o le ma’i suka.

Sa ta’ua e le fa’auluuluga o le Ofisa o Ma’i Suka, i Fiti, e pe a ma le faatolu i le aso, ona faia ta’otoga mo le ave’esea o itu tino o gasegase ma’i suka.

Ae o lenei polokalama fou, e tusa ai ma le saunoaga a Taabish Akbar, o le a mafai ona mataituina ai ma tausi lelei, ia a’afiaga ona o ma’i suka.

O se taumafaiga foi ina ia faaleleia atili le tulaga o soifuaga o tagata o le atunu’u, ua a’afia i le ma’i suka ma fa’aitiitia ai le faia o ia ituaiga ta’otoga.

TAMAOAIGA I VANUATU

O se ripoti fou mai i le Teugatupe Faavaomalo (IMF) i Vanuatu, ua fa’ailoa mai ai le tulaga lelei io le tmaoaiga mo Vanuatu, i leisi lua tausaga o i luma.

Ua ta’ua foi le amataina o galuega mo le toe fa’aleleia o le atunu’u, talu ai le mafui’e na a’afia, ma o nei galuega toe faaleleia, o lo’o faatupeina e le toatele.

E to’a 12 tagata o Port Vila na maliliu i le mafui’e.