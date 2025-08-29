TALA O LE PASEFIKA

PASEFIKA

TUFATUFAINA PEPA TAUMAFA FA’AOPOOPO ($95) MO E O LO’O AGAVA’A NEI MO PEPA TAUMAFA

I se fa’aaliga mai i le Ofisa o le Faatonusili a le Matagaluega o Tautua ma Alagamanuia mo Tagata Lautele (DHSS), ua fa’alauiloa mai ai e le susuaga ia Panisia Neueli, le taliaina e le Matagaluega o Fa’ato’aga a le Malo tele (USDA), e ala i ofisa e mata’ituina Taumafa Maloloina (Food and Nutrition Service), le talosaga mo ni pepa taumafa fa’aopoopo, e faatasi ona tau’a’aoina, ae e le’i tapunia aloaia le tausaga faaletupe 2025 (FY2025).

O le aofaiga o nei pepa taumafa faaopoopo, e $95.00, mo e o lo’o talia nei pepa taumafa (food stamp) mai i le Polokalama e mataituina Taumafa Maloloina a Amerika Samoa (ASNAP).

Sa ta’ua i le fa’aaliga mai i le ofisa a le Faatonu a le DHSS lotoifale, o nei pepa taumafa fa’aopoopo, o le a faatupeina i tupe o lo’o totoe mai i alagatupe mo le ASNAP mo le tausaga faaletupe 2025, e fa’agata ia Setema 30, 2025.

O nei pepa taumafa fa’aopoopo (EOY benefits) mo le 2025, e $95, o le a tufatufaina faatasi ma pepa taumafa masani mo le masina o Setema, i le ofisa a le ASNAP, lea e amataina i le aso Lua, Setema 2 se’ia oo atu ia Setema 30, 2025.

Ma ua fautuaina ia le mamalu o le atunu’u, o lo’o tapa a latou pepa taumafa (Food Stamp) ina ia tagataga’i i le lisi mo le faasologa o mata’itusi, ina ia faigofie le fa’asoa atu mo lea faamoemoe.

Na fa’aalia e le Faatonu o le DHSS, le susuga ia Panisia Neueli, ia le agaga fa’afetai i le fa’auluuluga o le Ofisa o Fa’ato’aga a le malo tele, faapea le aufaigaluega, mo le sapasapaia pea o le Polokalama mo Pepa Taumafa a Amerika Samoa (ASNAP), aua le mamalu o le atunu’u, o lo’o mana’omia lenei tautua.

E le gata i lea, o lana faafetai i le Afioga i le Kovana ia Pulaalii Nikolao Pula ma le Afioga i le Lutena Kovana Pulumataala Ae Ae Jr., mo le la ta’ita’iga aemaise o le fa’aauau pea ona sapasapaia o le DHSS ma ana Polokalama.

Sa fia fa’amanatu mai foi e le susuga i le Faatonu, i le mamalu o le atunu’u, o le a faamanuiaina i nei pepa taumafa fa’aopoopo ina ia fa’aaoga mo fa’atauina o taumafa e paleni aua le tausiga o lou soifua maloloina.

SISI FA’AVAELOTO TAGAVAI E MANATUA AI FANAU NA MALILIU MA MANUNU’A I AMERIKA

E tusa ai ma, se fa’aaliga aloa’ia a le Peresetene a le Malo o Amerika, i le aso Lulu, Aukuso 27, 2025, sa faapea ona sisi fa’avaeloto ai tagavai a le Malo Tele ma Amerika Samoa, se’ia o’o atu i le aso Sa, Aukuso 31, 2025, e manatuaina ai alo ma fanau sa maliliu i se fa’alavelave na tupu i le aso Lua, Aukuso 27, 2025.

O lea faalavelave na tupu i se falesa Katoliko, i le a’ai o Minneapolis, i le setete o Minnesota, a’o alo atu faiaoga ma fanau a’oga, i sa latou Misasa, e fa’afeiloa’ia ai le toe amataina o a’oga, i lenei tausaga a’oga fou.

Ua faapea ona so’otau’au ai le malo o Amerika Samoa ma le malo tele, i talosaga ma fa’amaisega, mo aiga ma nu’u ua a’afia.

SAUNIGA LOTU MO LE TAMAITAI LEOLEO NA MALIU I HAWAII

O le 9:30 i le taeao nei, o le a faataunu’uina ai se Sauniga Lotu e manatuaina ai le tamaitai leoleo o Suazanne O, lea na maliu i Maui, a’o feagai ai ma ona tiute fa’aleoleo, i le aso 15 o Aukuso, 2025.

O Suzanne, sa soifua mai i Amerika Samoa ma sa avea o ia ma leoleo i le Ofisa Leoleo i Maui, ia Tesema 2020. O se tamaitai ua iloga lana tautua i totonu o le Ofisa a Leoleo ma na fa’apea ona ia ausia ni fa’ailoga e fa’amaonia ai lana tautua.

Ua maliliu uma nai ona matua, o Jong Ho O ma Suasua O. Ae o lo’o soifua mai si ona uso o Linda Teevale Fujii ma ona tuagane o Tuiloli Simeaota, Shen O faapea Chellemine Ho. Ae le gata i lea, o si ana pa’aga, le alii leoleo ia Alex Pagan ma nai ona alo, o Naheana, Xander ma Kamaiya.

E momoli atu fa’amaisega a le Lali i aiga ma uo a le tamaitai leoleo. Ia manuia lau malaga le toe fo’i mai, i lau susuga i le sui malu o le malo.