TALA MAI SAMOA
Apia - SAMOA
FA’ATUAI ONA AUMAI SE GASEGASE MAI SAVAII ONA UA LEAI SE VAALELE
I le mae’a ai o sauniga mo le toe tatalaina o le malae vaalele i Maota, Savaii, i le vaiaso ua mavae, sa tula’i mai ai se fa’afitauli, ina ua mana’omia ona aumai vave se gasegase mai i Savaii, ae ua le toe fo’i atu le vaalele.
O faigamalaga mo fa’alavelave fa’afuase’i, o se tasi nei o mafua’aga taua na saunoa ai le afioga i le Palemia, na manaomia ai le toe amataina femalagaiga i luga o le ‘ea, i le va o Upolu ma Savaii, ona e vave atu ma le taugofie, pe a faatusatusa i le totogi pau o va’a.
E ui ina sa taunu’u ma le saogalemu ia le gasegase, i lea taeao, peitai, sa manaomia ia le fesoasoani a le afioga i le Palemia, le susuga i le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, ina ia faamautu le taunu’u o le faigamalaga.
E pei ona sa faamanino e le afioga i le Palemia, i se fono a Taitaifono Faavae ma le pulega, i lea taeao, sa o’o atu se valaau ia te ia, i lea taeao, mai i le ofisa vaalele i Maota, e tusa ai ma se gasegase o lo’o i le malaevaalele i Maota, o lo’o fia aumai i Apia, ae ua leai se vaalele.
O lea faigamalaga, sa fa’amaonia i le po, ma se faamoemoega, o le a faia le faigamalaga, i le taeao.
Na faamaonia e le pulega a le malaevaalele a Samoa, i luga o upega tafailagi, ia le taunu’u manuia o le gasegase, mai i le malaevaalele i Maota, i le malaevaalele, i Fagalii, i lea taeao.
Ua talosagaina e le afioga i le Palemia, ia le ofisa vaalele a le Samoa Airways, mo le su’esu’eina o lenei mataupu, aemaise ai le folafolaina e le malo, i le tatalaga aloaia o le malaevaalele i Maota, i le aso ananafi, ia tulaga o le auaunaga.
Ua fa’aalia e le palemia le manaomia ona galulue faatasi, ae le o le folafola mai e le malo o se tulaga, ae taumafai nisi e fa’atuatuai ia le auaunaga. Ma ia fa’ailoa atu foi i le aufaigaluega, afai e latou te le lagolagoina ia taumafaiga a le malo, e mafai ona o latou tu’umuli ese atu.
Sa fa’aalia e le afioga i le palemia, i taimi ua tuanai, e itula atoa, e faimalaga mai ai se tagata gasegase, mai i Savaii, i luga o le va’a. Peitai, i le toe tatalaina o le malae vaalele, ua na’o le 15 minute e faimalaga mai ai, mai Maota i Fagalii.
FAALEAOGAINA TU’UA’IGA FAASAGA I LE FAIPULE SAFATA 2
Ua fa’aleaogaina e le Faamasinoga o Palota, ia tu’ua’iga na faia faasaga i le afioga i le Faipule o Safata 2, le susuga ia Tuia Paepae Pua Letoa, ma fa’atonuina ai le itu tagi, ia Leleua Suataga Aso, e totogiina ia le $2,000 i le itu tete’e.
Na tu’ua’ia Tuia, i lona fa’atosina i tagata palota, i le palota faapitoa a Safata 2, e ala i le tufatufaga o se vaega o le $10 miliona, mai i le malo o Niu Sila, ona o le faalavelave lea na magoto ai le latou va’a tau – HMNZS Manawanui – i gatai o Safata.
Ma na ta’ua i le tagi a Leleua Suataga Aso, ia le solia o le tulafono, i le taimi sa tufatufaina ai le tupe, ona sa faia ae ua latalata i le taimi o le palota faapitoa, ma tua atu o taimi faatulagaina mo kemupeni.
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, e $6 miliona, mai i le $10 miliona, sa tufatufaina i tagata o le itumalo a Safata, ma e $2,553,100 na tufatufaina i tagata o Safata 2.
E ta’i $1100 na maua e tagata o Safata 2, na aofia ai ma tagata na agava’a e palota.
I le faaiuga a le faamasinoga, sa fa’aalia ai e faapea, e ui ina sa lagolagoina e le malo ia le avea o Tuia ma sui tauva, peitai, e le o faamaonia ai le tufatufaina o tupe mo le itumalo, ona o Tuia.
Na molimau ia le Taitaifono o le Komiti Faufautua o le Marine Pollution, i le masina o Iuni, i le to’atele o ofisa a le malo ua leva ona galulue i le fa’asoasoaina ma le tufatufaina o le tupe.
Ae o le taimi lea, ua tu’ua e Tuia ia le Itu Agai (HRPP), ia Me 2026.
I lana folasaga mulimuli, sa faaleoina ai e le loia a Tuia, o Muriel Lui, ia le le talafeagai o le faaiuga sa faia, i le tufatufaina o le tupe, a’o loma ia le palota faapitoa.
Ae e tusa ai ma le faamasinoga, na amata ona fa’atulaga ma tufatufaina ia le tupe, ae e le’i amataina ia le palota faapitoa, atoa ai ma le tausia o tulafono faatulagaina a le Ofisa o Tupe.