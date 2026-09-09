TALA MAI SAMOA
Apia - SAMOA
MANUMALO POUMAU AH LAM TIUFEA VA’A I LE SAILIGA TAUSALA A SAMOA 2026-2027
O le po o le aso Toonai, o le vaiaso ua tuanai, sa manumalo ai le tamaitai o Poumau Ah Lam Tiufea Va’a, i le sailiga Tausala Lalelei a Samoa, 2026-2027, i se tauvaga na tausinio ai ni tamaitai se to’avalu, i Tuanaomati.
O le Sili Eco Farm, sa lagolagoina ia le taumafaiga a le Tausala fou a Samoa, faapea ona aiga ma uo. Sa le gata i le Pale o le Tausala, ae sa manumalo foi ia le Tausala fou, i le ‘Best Sarong’ ma le ‘Best Siva Samoa’.
O le tamaitai na tulaga lua, o le sui tauva mai i New South Wales, o Millie Rhonda Samuelu ma sa ia mauaina foi faailoga, i vaega o le tauvaga, na aofia ai, Filifiliga a le mamalu lautele, o le Puletasi sili ona matagofie faapea le Faatalanoaga sili ona lelei.
Sa le gata i le tauvaga i le po o le aso Toonai, ae sa faapea ona auai atu ia sui tauva, i se fa’aaliga taavale teuteuina, o se vaega o le vaiaso, o Fa’aaliga Measina.
O le tulaga tolu, sa ausia e le tamaitai o Hope Kaumatule, o le sui tauva mai i Hawaii. Ma sa ia manumalo foi i le tauvaga Taleni, La’ei faaSamoa, o le tamaitai sili ona aulelei i pu’ega ata atoa ai ma le fa’ailoga a le ‘National Tourism’.
O le tulaga fa, sa maua lea e le tamaitai o Fa’atafao Toiaivao, le sui a le Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano i Samoa.
Ma le tulaga lima, na ausia e Dilimoa Tusani.
Sa ausia e le sui tauva ia Queen Sam ia le fa’ailoga o le Amio Tausa’afia.
Na fa’alauiloa mai e le Afioga i le Palemia, le susuga i le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt, ia nisi o suiga i tiute a le Tausala a Samoa. E aofia ai lona avea ma sui, i so’o se tauvaga fa’avaomalo.
TOGI I FAFO E LE FAAMASINOGA TAGI E FAASAGA I LE LOIA A LE MALO
Ua faaleaogaina e le Faamasinoga, ia se tagi sa fa’auu e faasaga i le alii loia a le malo, ia Leinafo Strickland, ona ua taofi le faamasinoga, e leai ni molimau e fa’avae ai nei tu’ua’iga.
O lenei tagi, sa faaulu e le sui o le itumalo a Faleata numera 3, le susuga ia Lealailepule Rimoni Aiafi, ina ua faia se faaiuga a Strickland, e le apili ia le faaiuga a le afioga i le Faamasino Sinia, ia Talasa Atoa Saaga, sa faia i le mataupu na faasaga i le Afioga i le Palemia, le susuga i le La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt, ma isi e to’alua.
O Strickland, na tula’i mo le malo.
I le iloiloga, sa faataunu’uina i le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, sa fa’ailoa atu ai e le alii faamasino, ia Rhys Harrison, i le loia a Leala, le susuga ia Fuimaono Sefo Ainuu, o molimau o lo’o manaomia, o le fatu o faamasinoga, ma fesiligia ai le afioga i le faamasino, ia loia, mo ni molimau, e lagolago ai le tagi.
Ae peitai, sa tali mai Fuimaono, e leai ni molimau.
Na avea lea ma tulaga na fesiligia ai e le alii faamasino, ia le mafua’aga o le potopoto, i lea taeao, i totonu o le potu faamasino.
I le taimi o malologa, sa fa’ailoa atu ai e Fuimaono, ina ua mae’a ona toe talanoa ma Leala, o le a faaui i tua le tagi i le fa’aitu’au, ae o le taula’i le Vaega e 9 o le Faavae. Sa saunoa Fuimaono, e le gata ina sa a’afia ia le itu tagi, ae sa a’afia foi ia ona aia tatau, i le faaiuga a le faamasinoga.
O lea na fesiligia ai e Harrison, ia Fuimaono, pe na faapefea ona a’afia ia le itu tagi.
Sa tali Fuimaono, ua te’ena ia le ala a le itu tagi, e o’o atu ai i se faamasinoga tonu, peitai, sa saunoa mai Harrion, e le o iai se a’afiaga o lea tulaga ma ia toe faamanatu atu ia Fuimaono, o Chris Lange, sa tula’i mo le ofisa a le Loia Sili, sa talosagaina ia le fa’aleaogaina o le talosaga a le itu tagi.
Ma liliu Harrison i tu’ua’iga sa faia faasaga ia La’auli ma isi ma faapea atu, e le’i fa’amaonia ia nei tu’ua’iga. Ma ia toe fesiligia po o fea o sau ai le tagi.
Sa ta’ua e Fuimaono, o le auala na faia ai le faaiuga, i sona talitonuga, sa tatau ona fa’amalosia ia le tutoatasi. Peitai, sa saunoa Harrison, o galuega fa’aloia a le malo, e mo le mamalu lautele.
Na toe fesiligia e Harrison ia Fuimaoni, ina ia fa’ailoa atu aia ma’oti a le itu tagi, sa a’afia i le faaiuga a le faamasinoga.
Sa tali Fuimaono, o le aia tatau e soalaupule ai i se faaiuga, ina ia aua ne’i apili.
Na fa’asino Harrison, i le aia tatau mo se faamasinoga tonu ma le sao ma ia toe faamanatu atu i le loia, e le’i tupu lea tulaga, i le faamasinoga.
E le i aofia ia Leala i le faamasinoga, ae peitai,sa avea o ia ma se tasi o le itu tagi ma molimau.