TALA MAI SAMOA
Apia - SAMOA
ASIASI ATU PALEMIA I TAGATA FAIGALUEGA FAAVAITAIMI MAI SAMOA I NIU SILA
Sa faimalaga atu i Niu Sila ia le Afioga i le Palemia, le susuga i le La’aulialemalietoa Leuatea Polata’ivao Fosi Schmidt, e asia lupe faalele a le atunu’u, o lo’o galulue i galuega fa’avaitaimi, i totonu o Niu Sila, ae le gata i lea, o pule o pisinisi o lo’o galulue ai, aua se taumafaiga mo le
O le a feiloai le Palemia ma alii ma tamaitai Samoa, o lo’o galulue i Napier, Ueligitone ma Blenheim.
O mataupu ua faamoemoe e soalaupuleina i lenei faigamalaga a le Palemia, e aofia ai faafitauli o lo’o feagai ma alii ma tamaitai faigaluega mai Samoa, atoa ai ma le faamanino atili o se faaiuga, lea ua fa’ato’a mae’a ona pasia e le Kapeneta, e tusa ai ma le faatulagaga o le auai a Samoa, galuega fa’avaitaimi.
O nei feiloaiga, e faamautu ai le fa’aauau pea ona lagolagoina e tulafono a le malo, ia soifuaga o tagata faigaluega mai Samoa, a’o le atinaeina o avanoa faafaigaluega ma le fa’atumauina o le galulue faatasi o malo e lua.
E silia ma le 6,000 alii ma tamaitai Samoa o lo’o galulue i totonu o Niu Sila, i galuega fa’avaitaimi.
TAOFIA FAAIUGA A LE FAAMASINOGA SE’IA MAE’A ONA FILIFILI TAITAIFONO O FONO FAAVAE A ITUMALO
Ua fa’atalitali nei ia le faamasinoga, mo le faia o sana faaiuga, e faatatau i se tagi a le Itu Agai, i le filifiliga o Taitaifono o Fono Faavae a Itumalo a Itumalo.
E lua aso sa fa’ataunu’uina ai le iloiloga o le tagi a le HRPP, lea o lo’o latou ta’ua ai le fa’ailoga tagata, ia le filifiliga na’o sui o le FAST (Faatuatua i le Atua Samoa ua Tasi), e avea ma taitaifono o Fono Faavae a itumalo e 51.
O lo’o ‘au ai foi le Afioga Fiame Naomi Mata’afa i lenei tagi.
Ae peitai, i le talifuaitau mai a le loia a le Malo, le susuga ia Benjamin Keith, sa ia ta’ua ai le o gatasi o nei filifiliga, ma ta’itala ma Tulafono o Poloketi Atina’e a Itumalo (DDP).
Sa finau foi Keith, e ala i lona faaleoina o se faaiuga a le Faamasinoga Maualuga, lea sa te’ena ai foi seisi tagi na fa’aulu e le HRPP, e taofia ai le poloketi, se’ia maua se faaiuga o lenei faamasinoga, ma le fa’aaogaina e le faamasinoga o le Tusi Taulima o le DDP, o se molimau soifua.
E le gata i lea, sa ta’ua foi e le loia a le malo, o nei filifiliga, o se faaiuga ale kapeneta, e faavae i faaiuga o faatalanoaga, sa fa’atautaia e le Komiti Faafoe a le DDP.
E ui i le umi o le folasaga a le loia a le HRPP, ia Dr. Rodney Harrison, o le talifuaitau mai a le loia a le malo, na patino lava i mataupu na faatula’i e Dr. Harrison.
FA’ATE’A E SAPAPALII IA AINU’U ILIGANOA SAVAIINAEA
Ua tasi moemoe nei ia le Afioaga o Sapapalii, i sa latou fa’ai’uga, e fa’ate’aina ia le tina, po o le susuga ia Ainu’u Iliganoa Savaiinaea, mai i le nu’u. O Ainu’u, e to’alua ma lona to’alua, le susuga ia Toleafoa Saia Toleafoa, o lo’o faafoeina se polokalama fa’asalalau i luga o upega tafa’ilagi, e ta’ua o le Maota o Viiga.
Sa salalau i luga o upega tafa’ilagi, ia se ata vitio, o matai o le nu’u na agai atu e fa’ailoa atu le finagalo o le nu’u, i le aiga o Ainu’u. Ma e tusa ai ma le to’oto’o o le aso, ua mafua ona fa’ate’a Ainu’u, ona o lona le fa’aaloalo, e ala i le fa’aaogaina o ni upu mataga i luga o lana polokalama, lea ua talitonu matai o le nu’u, ua ta’uvalea ai le nu’u, atunu’u ma le suafa Sa Malietoa.
“Ua ka’uvalea le aiga, le gu’u, ka’uvalea le Malietoa la e se’ei i le gofoa kalu ai au lafoga le mafaufau ia Samoa aemaise Papalii sa avea ma Fofoga Fekalai, le Faamasigo Sili, e le faia e se suli Maliekoa gi upu faapega laga e le gaka ia oe, ae kauvalea ai le Maliekoa.” ~ [Talamua Online]
O lo’o feagai foi Ainu’u ma lona alii, i tu’uaiga o le faia o faamatalaga taufaaleaga, lea o le a fa’ataunu’uina ai o la faamasinoga, i totonu o le Faamasinoga Faaleitumalo, i le vaiaso fou.