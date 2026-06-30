TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

TOE FO’I FALEALILI 1 I PALOTAGA FAAPITOA

I le fa’aleaogaina ai e le Faamasinoga Apili, o le apili a le susuga ia Toelupe Poumulinuku Onesemo, e fa’aleaogaina ai le faaiuga a le Faamasinoga Maualuga ia Mati 24, 2026, o lea o le a toe fo’i tagata o le itumalo a Falealili, mo le faataunu’uina o se palota faapitoa.

E tusa ai ma le tagi a Toelupe e faasaga i le faaiuga a le Faamasinoga Maualuga, ua ia talitonu, ua faaleaogaina e le faamasinoga, ia ona aia tatau, e ala i le le tu’uina atu o se avanoa i le latou itu, e su’esu’e ai meamolimau sa fa’aulu e le itu tagi.

Ma le lona lua, ua le faataunu’uina e le faamasinoga maualuga la latou matafaioi, o le faia o se faaiuga tuto’atasi.

O le masina o Aukuso 2025, sa faila ai e le susuga ia Tuiloa Laniselota Lameko, lea sa tauva ma Toelupe, i le tofi Faipule i le itumalo a Falealili 1, ia se tagi e faasaga ia Toelupe, ma ni ana molimau se to’atolu.

O le molimau autu, o le susuga ia Malili Nofovaega ma lona toalua, lea sa faia se molimau, e faapea, na tu’uina atu e se sui mai i le itu a Toelupe, ia se tinoitupe e $150, ia i la’ua.

O leisi molimau, o le susuga ia Leapagatele Alema, lea sa faamatala iai e Malili, lona mauaina o le tupe mai i se sui o le itu a Toelupe.

Ae peitai, o se taimi mulimuli ane, na faia ai se maliliega i le va o Tuiloa ma Toelupe, e toe fa’aui i tua ia le tagi a Tuiloa, ma e fitu aso na tu’uina atu e fa’alauiloa ai le la faaiuga.

Ae i le aso o le faamasinoga, na tatau ona Iloilo ai le faaui i tua o le tagi a Tuiloa, sa fa’auilavea atu ai le Itu Agai (HRPP) ma sa latou tagi, e faapea, ua totogi tupe e Toelupe ia Tuiloma, ina ia fa’aui i tua le la mataupu.

O Mati 24, 2026, na tu’uina mai ai le faaiuga ale faamasinoga palota, lea na ta’usalaina ai Toelupe i le totogi tupe o tagata palota ma fa’aleaogaina ai lona tofi Faipule.

Ae o Mati 31, 2026, na faaulu ai e Toelupe ia sana talosaga ina ia taofi le faatinoga o le faasalaga e pei ona tu’uina mai e le faamasinoga palota, ma sa taliaina lea talosaga e le Afioga i le Faamasino Sili ia Satiu Simativa Perese, ia Aperila 2, 2026.

O le taimi lava lea e tasi, sa faapea ona liliu atu ai le faamasinoga palota, lea na aofia ai susuga i faamasino ia Perese, ma Leiataualesa Daryl Clarke, i isi tu’ua’iga o le totogi tupe, lea na aofia ai ma le mataupu, i le $100,000, o lo’o tu’ua’ia ai Toelupe, sa ia tu’uina ia Tuiloma, atoa ai ma le mataupu, i molimau lea na fiu le faamasinoga e faatali mai, ae ua le o’o atu.

POLOKALAMA FAALAUILOA A LE MINISITA O LE SOIFUA MALOLOINA MO TAUMAFA I LE ASO FAAMANATU MO LE PUIPUIGA O TAUMAFA I LE LALOLAGI ATOA

O le vaiaso nei, ua faapea ona faamanatu ai e Samoa ia le aso ua ta’ua o le “World Food Safety Day”, ma ua u’unaia ai e le Minisita o le Soifua Maloloina, ia se taumafaiga ina ia faamautuina le saogalemu ma le tulaga lelei, o taumafa a le atunu’u, aua le puipuiga o le saogalemu, atina’ega o fefaatauaiaga faapea ma le fesoasoani i le atunu’u, ina ia tausi ma faaola ia taumafa.

O lo’o ua galulue faatasi ia le Minisita o le Soifua Maloloina faapea ma faalapotopotoga a le malo lotoifale ma malo i fafo, e pei o le FAO (Faalapotopotoga o Taumafa ma Faatoaga) faapea le WHO (Faalapotopotoga o le Soifua Maloloina i le Lalolagi), ma le komiti mo le saogalemu o taumafa, aua le fa’aleleia atili o tulaga tau taumafa, i totonu o le atunu’u.