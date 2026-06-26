TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

FAUTUAINA MINISITA O TUPE MAUA IA LE SAMOA OBSERVER E TAOFI LE LOLOMIA O FAAMATALAGA LE SA’O

Ua u’una’ia e le Minisita o Tupe Maua (MOR), le susuga ia Pauga Talalelei Pauga, ia le nusipepa o le Samoa Observer, ina ia taofi le lolomia o faamatalaga le sa’o.

O le tali fuaitau lea a Pauga, i ni faafitauli sa fa’atula’i e nisi o sui o le Palemene, i le iloiloga o le Paketi a le malo mo le 2026-2027. Lea sa saunoa ai Pauga, o le matafaioi a le MOR, o le pasia o laisene mo pisinisi, ma e ao i pisinisi, ona mulimulita’i i tulafono mo tupe aoina lotoifale.

Sa ia faamaonia foi le iai o nisi laisene faipisinisi, a se kamupani ua fa’aleaogaina, ona o lo’o a’afia ai vaega o fualaau faasaina.

E tusa ai ma le Samoa Observer, sa ta’ua e Pauga, ia lona fa’amaumauina o tala le sa’o, ua o latou lomia.

Na faauilavea ia le Afioga i le Fofoga Fetalai ia Auapaau Aloitafua Mulipola, i le folasaga a le Minisita, ma toe faamanatu atu iai, e tusa ai ma tulafono a le Palemene, e le mafai ona faaleoina le igoa o se tagata, e le o mafai ona auai atu, e talifuaitau i se tu’ua’iga.

LE TAUNU’U FAATAUTOGA O LE FAAMASINO TUTO’ATASI

O le aoauli ananafi, sa fuafua e faatauto ai le Faamasino Tuto’atasi fou a le malo o Samoa, ae peitai, sa fa’alauiloa i totonu o le Palemene i le taeao, ia le le taunu’u o lea fuafuaga.

E pei ona sa fa’aleoina e le Afioga i le Fofoga Fetalai, le susuga ia Auapaau Aloitafua Mulipola, o lea faato’a taunu’u atu se faamatalaga e faapea, ua tu’ua e le Afioga i le Faamasino Sili malolo, ia Vui Clarence Nelson, ia Samoa mo atunu’u i fafo.

Ma o le a toe logo mai i le mamalu lautele, ia le aso fou o le faatautoga.

O le filifiliga o Vui e avea ma Faamasino Tuto’atasi, sa fa’alauiloaina e le Afioga i le Palemia, le susuga i le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, ma pasia e le Palemene.

FILIFILIA LE FAALAPOTOPOTOGA A LE ONOMEA E MATAITUINA IA LE TAUVAGA MO LE TAUSALA A SAMOA

Ua fa’alauiloa mai e le Matagaluega o Turisi (STA), ia le filifiliga o le ‘Onomea Productions’, e mataituina ia le tauvaga o le Tausala a Samoa, mo leisi tolu tausaga o loma, e amata atu i le tausaga nei (2026), se’ia faamutaina i le 2008.

O lea faaiuga, ua faapea ona lagolagoina e le Komiti Faafoe a le STA, e pei ona sa fa’alauiloa mai e le Faatonusili a le Matagaluega, ia Niumata Kitiona Pogi, ia le latou taulai e galulue faatasi ma le Onomea Productions, e faaauau ona faamalosia ia lenei tauvaga, e avea ma auala e mafai ona atinae ai tu ma aganuu a Samoa, tulaga faa turisi faapea ma le lotonu’u.

Ua fa’aalia e le Faatonu a le Onomea Productions, ia I’oimataopunialava’a Vaito’a Toelupe, ia le agaga fa’afetai ona o lenei avanoa ua mafai ona fa’aauau ona o latou tautua mo Samoa.

O le vaiaso muamua o Setema, lea ua faatulagaina e faataunu’u ai le tauvaga Tausala a Samoa.

FAAMAVAE FAAMASINO SILI A SAMOA

Sa faatumulia le potu faamasino a Faamasinoga Maualuga, i le aso Lua na se’i mavae atu nei, i loia, faamasino ma i latou uma e galulue i ofisa loia ma fale faamasino, aua le toe aso o le Afioga i le Faamasino Sili o Samoa, ia Vui Clarence Nelson.

I le fa’asoa mai a le Loia Sili, ia Mauga Precious Chang, sa faafaigata i le toatele ona mafaufau i le Faamasinoga Sili, e aunoa ma le alii faamasino ia Nelson. Ma e ui i le tele o suiga, i faigamalo, tulafono ma le tele o mataupu fita ma le tuga ua o’o atu i totonu o le fale faamasino, ae sa tumau lava ia lenei alii faamasino.

Sa saunoa le tamaitai loia sili, o lenei aso, e le na’o o se faamalologa o se faamasino, ae o le tapunia o se vaega o se galuega sa tu’uto i le faamautuina o le Faavae, puipuiga o le tulafono ma le faatumauina o le faatuatuaina e le mamalu lautele, o ona faamasinoga.