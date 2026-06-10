TALA MAI SAMOA
Apia - SAMOA
FAAMAUTU MOLIAGA A LEOLEO E FAASAGA I NISI E TO’ATOLU O LO’O IAI SO’OTAGA MA LE MALIU FASIA O SE ALII SAMOA I VIETNAM
Ua tu’uina atu e le faamasinoga, ia se avanoa, i leoleo, e mafai ona faamautu ai moliaga, e faasaga ia James Atua ma lana uo tamaitai, o Nakitah Charles ma le alii o Fred Papalii, lea o lo’o masalomia, o iai so latou so’otaga, i le faalavelave lea na tupu i Vietnam, lea na maliu fasia ai se alii Samoa, e suafa ia Lorenzo Lemalu.
O James Atua, o lo’o molia i le faia o faamatalaga taufa’asese ma le taumafai e totogi se tagata, ma o moliaga foi ua faia faasaga ia Nakitah. Ae o Fred Papalii, o lo’o molia i le faia o ni faamatalaga taufa’asese, i leoleo.
Ua mae’a ona fa’atulagaina se tupe totogi e toe tatalaina ai i tua ia Nakitah, ma ua toe fa’atulagaina le iloiloga o lenei mataupu, ia Iuni 23, ina ia mafai ona faamautu e leoleo ia moliaga a i latou e to’atolu.
E to’alua ni alii Samoa, e suafa ia Va’a Va’a ma Steven Tafia, ua o la fa’amaonia ia lo latou tagatavaleina o Lorenzo, i Vietnam ma o lo’o iai nei i la’ua, i lalo o le va’ava’aiga a leoleo i Vietnam.
O Va’a ma Tafia, sa faigaluega i se kamupani taavale, i Vailoa, Faleata ma e tusa ai ma ripoti, sa o la fa’aaogaina a la tusi folau Samoa, e faimalaga ai i Ausetalia ma o’o atu ai lava i Vietnam.
FAI MAI LE MALO, E LE SA’O FAAMATALAGA E TUSA AI MA TUPE O POLOKALAMA TAUATIA’E A ITUMALO
Ua fa’aalia e le malo ia lo latou nofo malamalama e tusa ai ma ni ripoti lata mai nei, o lo’o masalomia ai le tulaga faaletonu o vaegatupe mo Polokalama Tauatia’e mo Itumalo (DDP), ma ua fa’ailoa mai le le sa’o o ia ripoti.
I se fa’aaliga mai i le Minisita o lo’o gafa ma poloketi tauatia’e a itumalo, ua toe faamautu mai ai, i tagata o Samoa, ia le le moni o faamatalaga ua salalau, ma o lo’o gasolo lelei pea tulaga o lea polokalama.
NOFO FAANOANOA SE TASI O AIGA I SAVAII I LE MALIU FAAFUASE’I O SE TASI O LE AIGA NA MALAGA ATU I NIU SILA MO GALUEGA FAAVAITAIMI
Ua ufitia nei se aiga i le itumalo a Faasaleleaga 4, i Savaii, ina ua to’esea faafuase’i ia se tasi o atalii na malaga atu i Niu Sila, aua galuega fa’avaitaimi, ona o se fa’alavelave le mafaufauina, na tupu i le faaiuga o le vaiaso na se’i mavae atu.
O le aso Toonai na o’o mai ai le tala faanoanoa i le aiga.
Ma e tusa ai ma ripoti mai i Niu Sila, sa maliu le atalii, ina ua pa’u mai i luga o ni ma’a maualuluga, aga’i i totonu o se vaitafe ma tafea atu ai lona tino.
Sa ta’ua e se tasi o le aiga, ia le malaga mai o le atalii ua maliu, e asi lona tina matua ma le aiga, i aso fiafia o le tausaga ua mavae, ma ia toe fo’i atu ai i le amataga o le tausaga, i lana galuega faavaitaimi.
Sa fa’ailoa mai foi, ia le faatauina e le atalii ua maliu, o se taavale mo le latou aiga, i lana malaga lea.
O lo’o faatalitali nei le aiga, mo se ripoti atoatoa e tusa ai ma le faalavelave, ma le aso, o le a aumai ai le tino maliu.