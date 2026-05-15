TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

FAI MAI MOLIMAU NA FAALAFI I LATOU E LE ITU A LE FAST

E to’alua ia ni molimau, i le mataupu e faatatau i le palota a Falealili 1 – ua o’o atu i luma o le faamasinoga, ma faaleoina e faapea, na le mafai ona o’o atu i le tausaga ua mavae e fai a la molimau, ona sa faalafi i la’ua e le itu a le FAST.

O Malili Nofovaega ma Faamotuletia Seti, ua molia i le le usita’ia o faatonuga a le faamasinoga, faatasi ai ma isi e to’a 49.

Ae sa ta’ua e Faamotuletia, sa fia o atu i le faamasinoga, ae na le mafai ona sa faalafi i la’ua e tagata o le FAST.

Sa fia manino ia le Afioga i le Faamasino Sili ia Satui Simativa Perese, pe na faapefea ona tupu lea tulaga ma ia fautuaina i la’ua e tapena se faamatalaga e faamatala ai le mea sa tupu.

Ona fa’ailoa atu lea e Faamotuletia i le faamasinoga, o lona to’alua, e fa’ato’a mae’a lona taotoga, ma ia talosagaina le faamasinoga pe mafai ona ia molimau mo la’ua uma. Na taliaina e le faamasinoga le talosaga, ae sa fautuaina le auai pea o le tina, ina ia mafai ona nofo malamalama i le faagasologa o le mataupu.

O Faamotuletia ma Malili sa tatau ona molimau e fa’amaonia lo la mauaina o se tinoitupe e $150 mai ia Toelupe Poumulinuku Onesemo, i le taimi o kemupeni o palota.

O Tesema 2025 sa faatonuina ai e le faamasinoga ia le ave faapagotaina o i la’ua, ina ua le o’o atu i le taimi o le faamasinoga.

I le taimi o le fa’agasologa le faamasinoga, sa valaauina ai ta’itasi, ia suafa o molimau

, ina ia mafai ona faamauina lo latou auai ma fa’ailoa atu iai le toe fa’aauauina o iloiloga i le aso Gafua o le vaiaso fou.

Ae na fa’ailoa atu e le itu a le malo, i le faamasinoga, ia le fa’ilagi o le soifua o se tasi o molimau, e to’afa ua le mafai ona auai atu ona o se maliu, o leisi to’afa e le’i auai atu, ua iai nei se faatonuga a le faamasinoga, mo le ave faapagotaina.

Sa faatonuina e le faamasinoga ia loia a le malo, ina ia aua nei lokaina ia molimau pe a maua, ae ia momoli sa’o atu i le faamasinoga.

Na maua le avanoa e saunoa ai le Pulenu’u, ma na ia faamanino mai i le faamasinoga, o le toatele o molimau, e le o ni tagata moni o Falealili #1. Ae peitai, sa ta’ua e le Faamasino Sili, le o’o atu o ripoti a vaega su’esu’e, ma o nei molimau e mo Tuiloma Laneselota Lameko ma Toelupe Poumulinuku Onesemo.

Ma fa’atonuina ai e le faamasinoga, ia le tatau i molimau uma, ona o’o atu i luma o le faamasinoga i le aso Gafua o le vaiaso fou, a leai, o le a toe iai nisi faatonuga faaopoopo mai i le faamasinoga, mo le ave faapagotaina o i latou.

MAE’A ONA FILIFILIA SE ‘AU SU’ESU’E FOU I LE MATAUPU O LE MALIU I LE TAAVALE AE TOE TAOFI MAI

Ua toe taofia le amataina o su’esu’ega a se vaega fou na filifilia faapitoa e le sui Komesina a Leoleo, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, mo le su’esu’eina o le faalavelave lea na tupu i Vaitele ia Aperila 21, 2021.

Na fa’amaonia lea tulaga e le Afioga i le Palemia, le susuga i le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, i lana feiloaiga ma vaega o sui faasalalau.

Sa fa’ate’ia Laauli ina ua o’o atu le ripoti, ua mae’a ona filifilia ia se vaega su’esu’e mai totonu o le ofisa a leoleo, ae o lea sa faatonuina e le tamaitai faamasino o Faamasinoga Fa’aleitumalo, ia Talasa Atoa Sa’aga, ia le filiilia o se ‘au su’esu’e tuto’atasi, e toa su’esu’eina lenei mataupu.

Na fa’amaonia e Laauli ia lona taofia o le su’esu’ega, ona o lo’o iai ni mataupu sa tula’i mai i le faamasinoga, e ao ona tagataga’i iai.

Ma na ta’ua e Laauli, o lo’o iai nisi e tatou ona auai i totonu o le vaega su’esu’e, e pei o le Loia Sili, ma nisi sa le’i auai i le su’esu’ega muamua.

I le tulaga mo le o’o mai o ni leoleo Niu Sila e latou te su’esu’eina lenei mataupu, sa toe fa’asa’o e La’auli, e leai ni leoleo mai Niu Sila o le a auai i le su’esu’ega.

Sa ia ta’ua e faapea, na ia tusi atu i Niu Sila mo se fesoasoani mai i leoleo Niu Sila, ona o se faamoemoe e fa’aleleia ia le faatinoga o tiute.

Ma na ta’ua e le alii Palemia e faapea, na talu lava ona salalau tala i le tu’ufa’atasia o se vaega fou e toe iloiloina lenei mataupu, ua toatele nisi o le atunu’u, ua valaau pe o’o atu foi i le ofisa, e fa’alauiloa atu nisi o faamatalaga fou.

O nei ripoti fou, o le a faapea ona fa’ao’oina atu i le vaega su’esu’e fou, pe a mae’a ona faamautuina.

SI’I TOTOGI MAUALALO A SAMOA I LE 40 SENE

Ua pasia e le kapeneta ia se si’i e 40 sene, mo totogi amata a Samoa, o lona uiga o le si’i totogi fa’aleitula, mai i le $4.84, i le $5.24, e amata ia Iulai 2026, e pei ona sa fa’aalia e le Afioga i le Palemia, ia Laaulialemalietoa Leuatea Schmidt i le aso Lulu na se’i mavae atu.

Sa fa’aalia e le alii Palemia i sui fa’asalalau, o le a fa’aauau lenei siitaga, mo leisi lua tausaga, se’ia o’o i le $5.65 ia Iulai 2027 ma le $6.05 ia Iulai 2028.

I l e amataga o le tausaga, sa fa’aalia ai e le alii Palemia ia le iloiloina e le Malo o se folafolaga o kemupeni a le FAST, mo le si’itia o totogi mo tagata faigaluega, e aofia ai le totogi amata i le $6 i le itula.

