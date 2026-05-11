TALA MAI SAMOA
SAMOA
FA’ASALAGA SOLOATUA POKATI TU’U ONA O LE FASIOTIA O NI TAGATA SE TO’ALUA
Ua fa’asalaina nei ia Muaava Pokati Tu’u, e soloatoa i le falepuipui, ina ua fa’amaonia e le faamasinoga, ia ona moliaga, o le fasioti tagata i ni tagata se to’alua.
O le vaiaso ua tuanai, sa lauina ai le fa’aiuga o le faamasinoga a Muaava, i luma o le Afioga i le Faamasino, ia Leutele Mata Tuatagaloa.
Na saunoa Tuatagaloa, o le faasalaga a le ua ta’usalaina, e mata ona tuli, i le aso lava na lau ai le fa’ai’uga a le faamasinoga.
Peitai, sa talosagaina e le malo ia le tuli e Muaava o tausaga e 20 ona mafai lea ona apalai mo se palola.
Sa saunooa Tuatagaloa, o so’o se tasi e soloatoa i le falepuipui, e mafai ona apalai mo se palola pe a mae’a ona tuli tausaga e 10, ma ia toe fa’amanatu atu i loia a le malo, ina ia mulimuli i tulaga o le tulafono ma faila se talosaga, ina ia mafai ona tali mai ai le itu tagi.
Ae na tali vave mai lava le loia a le itu tagi, e latou te le taliaina se talosaga. Peitai, e ao pea ona mulimuli itu uma e lua, i ala o le tulafono ma faila se talosaga, faapea mai i se tali a le itu tagi.
Na molia Muaava i faitauga e lua o le fasioti tagata, ona o se faalavelave na tupu ia Iulai 21 ma le 22, 2024.
O i la’ua na maliliu i lea faalavelave, na aofia ai Lafaele Iosefa, le to’alua lona lua a le tina sa faaipoipo muamua ia Muaava, lea na fana e Muaava i le po o Iulai 21, 2024 ma le susuga i le alii Satini Mamea Peniamina Perite, lea sa ta’ita’ia ni leoleo, e agai atu mo le aumai faapagota o Muaava, i le aso na soso’o ai.
E tusa ai ma le molimau a le alii ta’ita’i leoleo ia Jordan Sales, sa ia maua atu le alii Satini ua maliu, o to’otuli ma fa’alagolago agai i luma o se pa uaea, a’o ia opoina se fana (22-rugger).
TOE TE’ENA E LE FAAMASINOGA IA TALOSAGA MO SE VAEGATUPE E TATALAINA AI I TUA SAMUELU SU’A
Na toe te’ena e le tamaitai Faamasino Sinia o Faamasinoga Faaleitumalo, ia Talasa Atoa Saaga, ia se talosaga mai i le loia a le susuga ia Samuelu Su’a, ina ia fa’atulagaina se vaegatupe, e mafai ona tatalaina ai o ia i tua, ae o le a tumau pea o ia i totonu o le to’ese, se’ia o’o i le aso e lau ai lona faasalaga, ia Me 26, 2026.
Na tula’i Sam i luma o le faamasinoga, mo le faaleoina o lana talosaga, ina ua mae’a le saunoaga a lana loia, le tamaitai o Kathryn Dalziel, tauala mai i luga o tekonolosi mai Aukilani, e tusa ai ma sana talosaga mo le tatalaina i tua o le na molia,
Sa te’ena malosi e le loia a le malo, ia Taimalelagi Leinafo Strickland, ia le talosaga a le itu tagi, ona e tusa ai ma le finauga a le malo, e tele se avanoa, e ono toe sola ai Sam.
Sa tu’uina atu e itu e lua, ia le faaiuga a le faamasinoga.
Na ‘auai le manatu o le tamaitai faamasino, i manatu a loia uma e lua, afai ae taliaina le talosaga, o lona uiga, o le a toe fa’atuai ai le mataupu, a’o alo atu loia mo itu e lua, e sauna nisi tusitusiga mo le fa’alogologo i talosaga.
O lea na saunoa ai le tamaitai faamasino, i sona talitonuga, e sili ona faatali mo le aso e lauina ai le faaiuga a le faamasinoga, nai lo le toe faatuai o lenei mataupu.
Ma sa ia fa’ailoa atu i le na molia, o le a to’esea aso na loka ai o ia, mai i lona faasalaga.