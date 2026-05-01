TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

22 MOLIMAU I LE FAAMASINOGA O SE ALII O LO’O MOLIA I LE FASIOTIA O NI TAGATA SE TO’ALUA

O le amataga o le vaiaso, na amataina ai le faamasinoga a Muaau Pokati Tu’u, i ni molimau e 22 a le itu a le malo.

O moliaga a Muaau, e afua mai i se faalavelave na tupu ia Iulai 21, 2024, i le tagatavaleina o Lafaele T. o Nofoalii, ma le alii Satini ia Mamea Peniamina Pereti, i le aso na soso’o ai.

O le agai atu o Mamea ma nisi o leoleo, e pu’e mai ia Pokati, i le aso Gafua, ona o le faalavelave na tupu i le aso Sa, ae peitai, ina ua taunu’u leoleo i le fale a Pokati i Fasito’o-uta, sa tafana mai latou e Pokati ma lavea ai Mamea, ma i’u ai ina maliu.

O lo’o tete’e Pokati i ona moliaga ma sa lokaina o ia talu mai Iulai 2024. O le Afioga i le Faamasino ia Leutele Mata Tuatagaloa o Faamasinoga Maualuga, o lo’o mataituina le faamasinoga.

I le molimau a Epifania Ualesi, le to’alua a Lafaele (lea ua maliu), i le as olona lua o le faamasinoga, sa ia faamatalaina ai lona va’ai, i le pa’u o lona to’alua, ina ua fana e Pokati. O Epifania sa nonofo muamua ma Pokati.

Na ta’ua e Epifania i lana molimau, ia le la iai ma lana tama i totonu o le ta’inamu, a’o ta’alo piliaki ia Lafaele, i luma o le fale. O le savali atu o Lafaele e oso i totonu o le ta’inamu, ae fa’alogoina ai e Epifania ia le pa o se fana.

Sa ia faamatala lona va’aia le pa’u o lona to’alua, ae na mafai ona valaau atu, e ave le tama i tua o le fale. Ae taunu’u atu loa Pokati i totonu o le fale ma fesili atu pe mana’o e fana o ia (Epifania).

Ae o le taimi lea, sa fa’alogoina ai e Epifania ia le laga atu o tagata mai i itu uma o le fale, ina ua o latou faalogoina le pa o le fana, ae ua savali ese ia Pokati.

Ma sa ta’ua e Epifania, ia le toe fo’i atu o Pokati, ma se naifi fa’amoe.

Na faatonuina e le Afioga i le Faamasino ia Epifania, e fa’amatala ia manu’a sa ia va’aia ina ua ia fesoasoani e si’i lona to’alua (Lafaele) i luga o le pikiapu.

Sa tali Epifania, sa ia va’aia se manu’a i le fatafata o Lafaele, lona manava ma lona vae.

Ina ua su’esu’eina e le itu tete’e ia Epifania, sa fa’aalia ai e le tamaitai loia ia Maposua Tanya Toailoa, le le iloa e Pokati ua toe fai seisi to’alua a Epifania. Na fa’ato’a ia iloa i le aso Sa lea na alu ai i le fale a Epifania, ma tu’ua’ia ai lona (Pokati) fanaina o Lafaele.

Sa fa’amaonia e Epifania, e na te le’i ta’uina ia Pokati, le toe faia o seisi ona toalua, ae sa ia faamaonia ia lona fa’ailoa atu ia Pokati, lona le toe fo’i atu ia te ia, ona o fa’afitauli i totonu o le la ulugalii.

Ma na fa’amaonia foi e Epifania, ia le le iloa e le aiga a Lafaele, ia le faia muamua o sona to’alua, sa na’o Lafaele na ia ta’u iai.

Na fesiligia e Maposua ia Epifania e tusa ai ma lana molimau i le toe fo’i atu o Pokati ma se naifi fa’amoe, ma lona iloa, o Pokati ae sa pogisa. Sa tali Epifania, na ona iloa le leo o Pokati ma sa ta o ia e Pokati, i le fana.

E lua vaiaso ua fa’akalena e faataunu’u ai le faamasinoga, i moliaga o le fasioti tagata, fasioti tagata le fuafuaina, taulimaina o se aupega malosi ma pulufana, ma se la’au malosi e le’i laiseneina.

TALOSAGA IA ULUGALII FAASALALAU O LE ‘MAOTA O VIIGA’ INA IA FAALEAOGA TU’UA’IGA FAASAGA IA LA’UA

Ua i luma o le faamasinoga, ia se talosaga mai i se ulugalii, o lo’o fa’afoeina ia le polokalama o le “Maota o Viiga”, ina ia fa’aleaoga ia tu’ua’iga faasaga ia i la’ua.

O lea talosaga, sa fa’aulu e le la loia, le susuga ia Faimalomatumua Mathew Lemisio, ona o le talosaga a le itu a le malo, ina ia fa’ataga ona fa’aaoga e le e ana le tagi, le susuga ia Asiata Pio Vaoliko, ia se polokalama i luga o le initeneti, e faia ai lana molimau.

O Asiata lea o lo’o fa’afoeina ia le polokalama i luga o le initeneti, o le Tautai A’e, mai i Aukilani i Niu Sila. Ma o lana tagi, o lo’o faasaga ia Toleafoa Sai’a Toleafoa ma le faletua ia Ainuu Iliganoa Savainaea.

O le aso Faraile o le vaiaso fou, o le a iloiloina ai e le Faamasinoga Faaleitumalo, ia lenei mataupu.