TALA MAI SAMOA
Apia - SAMOA
SOLOGA MANUIA TALAVAI A LE PALEMIA I NIU SILA
I le feiloaiga a le sui Palemia, ia Mulipola Anarosa Ale-Molioo ma o sui o vaega fa’asalalau, i le vaiaso ua tuanai, sa fa’aleo ai e Mulipola ia le sologa manuia o talavai a le Afioga i le Palemia, le susuga i le La’aulialemalietoa Leuatea Schmidt, e pei ona si’i gasegase atu ai, i Niu Sila.
O le aso 15 o Aperila, sa faapea ona fa’atopetope atu ai La’aulialemalietoa, i Niu Sila ma sa ta’ua e le sui Palemia, le iai o se popolega, i tulaga o lona fatu ma lona mama.
Ma o lo’o iai se faamoemoega, e toe taliu mai i Samoa, i lenei vaiaso.
TAUMAFAI ITU TETE’E E FA’ALEAOGA TU’UA’IGA FA’ASAGA I SE ULUGALII FA’ASALALAU
O le aso, (aso Lua i Samoa), o lo’o fa’atalitali ai le faamasinoga, mo le fa’aulufaleina atu o se talosaga a le loia, o lo’o tula’i mo le susuga ia Toleafoa Saia Toleafoa ma le faletua ia Ainuu Iliganoa Savainaea, e fa’aleaogaina ai a la tu’ua’iga.
O lo’o molia ia Toleafoa ma Ainu’u, i tu’ua’iga o le faia o faamatalaga taufa’aleaga, I luga o se la polokalama, lea o lo’o fa’asalalau mai i Ausetalia. Ae o le tagi sa fa’aulu mai i Niu Sila.
O le talosaga a le susuga i le alii loia, ia Meleisea Mathew Lemisio, ina ia fa’aleaogaina lenei tagi, ona o le ‘ese o le atunu’u, ua fa’aulu mai ai le tagi, ma le atunu’u e fa’amautu ai le ua molia, faapea ai ma le atunu’u e faia ai le faamasinoga.
O le aso Tofi ua tu’uina atu i le itu a le Malo, e tali mai ai i lenei talosaga, ona ua mae’a ona fa’aalia e le malo ia lo latou tete’e i lenei talosaga.
Sa fa’aailoa atu e le susuga i le loia a le malo, ia Leone Su’a-Mailo, le saunia foi o sa latou talosaga, mo ni molimau mai i le itu tagi, e aunoa ma le tau o’o mai i Samoa.
O ia talosaga, na fa’ao’oina atu i le faamasino o Faamasinoga Fa’aleitumalo, le susuga ia Papalii Rosella Papalii, i le aso Faraile (i Samoa), o le vaiaso ua mavae.
O lo’o iai nei ia Toleafoa ma Ainu’u i Ausetalia, ina ua taliaina e le faamasinoga, sa la talosaga, mo le toe fo’i atu i aiga.
O le aso 30 o Aperila (i Samoa), o le a toe iloiloina ai e le faamasinoga, ia lenei mataupu.
Sa molia ia Toleafoa ma Ainu’u, i le tausaga ua mavae, ina ua faimalaga atu i Samoa. Ua mae’a ona o la fa’aleoina ia lo latou te’ena o nei moliaga. Ma ua fa’atulagaina lo la faamasinoga, ia Iulai 20, 2026.
TALOSAGA OFISA A LEOLEO I LE FAAMASINOGA, IA FA’AAOGA MOLIMAU TUSIA A SIA FIGIEL
Ua i luma nei o le Faamasinoga, ia se talosaga mai i le itu a le malo, ma le susuga i le, ina ia mafai ona fa’atagaina ia le molimau tusia a le tamaitai Tusitala, ua malilu, ia Papalii Sia Figiel, e avea ma molimau, i le faamasinoga a Lisemarie Schmidt.
Na maliu Papalii i le to’ese i Tanumalala, ia Ianuari o lenei tausaga ma sa avea o ia ma molimau mo le itu a le malo.
E lua vaiaso, ua tu’uina atu e le susuga ia Papalii Rosela Alalatoa, le faamasino o Faamasinoga Faaleitumalo, i le itu tete’e, mo sa latou tali e tusa ai ma le talosaga a le itu tagi.
E 19 moliaga, ua faia faasaga ia Lise, e aofia ai le faia o ni faamatalaga le faamasino, faamatalaga ta’ita’isese, lea na ono su’esu’eina ai Fiame Naomi Mata’afa, a’o avea o ia ma Palemia.
O nei tu’ua’iga sa faia i se tusi na tusi atu ai Lise i le Ao o le Malo, ma kopi ai le Loia Sili ma le susuga ia Auapaau Logoitino Filipo, lea na avea ma Komesina a Leoleo.
Sa su’esu’eina e leoleo ia lenei mataupu ma molia ai Lise, ona ua ta’ua e leoleo ia le leai o se fa’amaoniga o tu’ua’iga a Lise sa faia e faasaga ia Fiame.
O lo’o tete’e ia Lise i ona moliaga ma o Novema 2026, o le a fa’ataunu’uina ai lona faamasinoga. Ae peitai, o le aso Faraile o le vaiaso nei, o le a toe iloiloina ai lenei mataupu.
TE’ENA E LEOLEO IA TU’UA’IGA I SE MATAUPU E A’AFIA AI SE TAMAITITI 7 TAUSAGA
I se tali mai i le Ofisa a Leoleo, i le faaiuga o le vaiaso na se’i mavae atu, e tusa ai ma se fa’asalalauga i luga o upega tafa’ilagi, lea na fesiligia ai le mafua’aga ua le lokaina ai se tamaloa, na sauaina se tamaititi e fitu tausaga ma tu’ua’ia ai le leai o se gaioiga ua faia e le ofisa a leoleo.
Na saunoa le sui Komesina a Leoleo, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, i le mae’a ai o sa latou su’esu’ega, i lenei mataupu, ua fa’aalia le leai o se mataupu faapea, ua o’o atu i se ofisa a leoleo.
Ae peitai, ua mae’a ona molia, le tamaloa sa ta’ua i le fa’asalalauga i luga o upega tafa’ilagi, i le gaoi ma o lo’o faia ai nei su’esu’ega a leoleo.