Tala Mai Samoa

Apia - SAMOA

MOLIA NISI NA GALULUE I LE OFISA VAA A LE SWIRE I LE GAOI

E to’alua nit agata faigaluega a le kamupani va’a o le Swire Shipping, sa tu’ua’ia i le gaoia o se tinoitupe e $330,000, mai i le kamupani, i le va o le ono masina, i le tausaga ua mavae. Na molia uma i la’ua, i le gaoi ma le faia o ni faamaumauga le faamaoni.

O i la’ua na molia, na aofia ai Solialofi Paulo ma Falaniko Meko mai i le afioaga o Safotu.

Ua mae’a ona toe tatalaina i la’ua i tua, i lalo o ni aiaiga, na aofia ai le fa’ao’oina atu o a la tusi folau ma ripoti atu i le ofisa a leoleo, i vaiaso uma.

E lua vaiaso o lo’o faatalitali le toe fa’aauauina ai o le faamasinoga, o lenei mataupu.

FOA’I E AUSETALIA IA NI MASINI E SAILI AI FUALAAU FAASAINA

Ua iai nei i ‘a’ao o le Minisita o Tiute, ia se foa’i mai i le malo o Ausetalia, o ni masini e mafai ona fesoasoani i le faatinoina o le latou galuega, mo le sailiga o fualaau faasaina.

O le tau o nei masini, e $485,000 (tupe Ausetalia) ma o nei masini, e mafai ona fesoasoani i le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, e fa’amaonia ai po o ni fualaau faasaina, ia pauta, o vailaau falemai, o vai inu ma laula’au mamago, e aunoa ma le tatalaina o afifi po o atigi pusa e ave atu ai.

I le saunoaga a le alii Komesina a Ausetalia, le susuga ia William Robinson, sa ia ta’ua ai se tasi o alagaupu fa’aSamoa, e faapea, ‘A malu i fale, e malu i fafo’, o lona uiga, a puipuia i totonu o fale, e faapena foi ona mafai ona puipuia mai i osofaiga mai i fafo.

Na fa’aleoina e le Minisita o Tiute ma Tupe Maua, le susuga ia Masinalupe Leatuavao Makesi Pisi, ia le agaga fa’afetai, i le malo o Ausetalia, mo la latou foa’i ma ia ta’ua le avea o lenei risosi ma le fa’alauteleina o le agava’a o Samoa, e puipuia ai ona tuaoi.

FAASALAINA I LE 4 TAUSAGA IA SE ALII NA FA’AAOGAINA SUSU PAUTA E NANA AI FUALAAU FAASAINA

Ua fa’asalaina e le Afioga i le Faamasino Sili ia Leutele Mata Tuatagaloa, ia le alii 39 tausaga, o Filipo Filipo mai i le afioaga o Lalovaea ma Magiagi, i le 4 tausaga, i le falepuipui, mo lona fa’aulufale fa’anana o fualaau faasaina i totonu o le atunu’u.

Sa talosagaina e le loia a Filipo, ia se faasalaga e amata mai i le lima tausaga, ae peitai, sa taliaina e le alii faamasino ia le fautuaga a le malo, mo le 8 tausaga ona o le mamafa o le solitulafono.

Na fa’aleoina e Tuatagaloa ia le uluai taimi lenei, ua o’o atu ai se mataupu i le tele o fualaau faasaina sa maua, lea na toeititi maua le 100 kalama. Ma e le gata i lea, o le le faamaoni o Filipo, i le faamasinoga, ma lana faamatalaga, o nei fualaau faasaina, e mo ia lava. Peitai, sa le faamaonia lea faamatalaga, i se ripoti a le faamasinoga mo ‘Ava Malolosi ma Fualaau Faasaina.

Ia Novema 2025, na taofia ai e le Minisita o Tiute ma Tupe Maua, ia se uta mai i Amerika Samoa, lea na maua ai se vaega o fualaau faasaina, e 99 kalama lona mamafa, sa nanaina i totonu o se koneteina susu pauta.

A faatauina atu nei fualaau faasaina, e taumateina le maua ai o se vaegatupe e $100,000 (tupe Samoa).

Sa ave faapagotaina faatasi ia Filipo ma se tamaitai Filipaina.