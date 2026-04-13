TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

FUAFUA TUILAEPA E APILI LE FAAIUGA FAAMASINOGA E SOLOFUA MOLIAGA O LAAULI

O le aso 27 o le masina ua tuanai na solofua ai e le Faamasinoga Fa’aleitumalo, a Samoa, ia moliaga na faia fa’asaga i le Afioga i le Palemia, le Susuga Laaulialemalietoa Leuatea Schmidt, lea na afua mai i su’esu’ega i le maliu o se tamaititi a’oga, i se ta’avale.

Sa fa’afa ona tolopo e le tamaitai faamasino sinia ia Talasa Atoa-Saaga, ia le lauina o lana faaiuga. Ae i le faaiuga, sa ia fa’aleaogaina ai ia moliaga o le fa’alavelave i le sailiga o se faamasinoga tonu e ala i le faia o ni molimau ma faamatalaga pepelo ma le faia o ni uiga taufa’amata’u.

I lea lava faamasinoga, sa faapea ona fa’aleaoga ai ma moliaga na faia faasaga i se tasi na avea ma Faipule, le susuga ia Fepuleai Faasavalu Sua ma se alii na avea ma leoleo, le susuga ia Lio Faataumalama Auava.

Ae e valu faitauga o moliaga sa fa’amaonia e le tamaitai loia sinia, faasaga ia Sam Sua ma moliaga e lua, i le faalavelave i le tulafono mo Sivai Kepi.

I se fa’atalanoaga a le Afioga Tuilaepa Sailele Malielegaoi, lea na avea ma palemia, ma le vaega fa’asalalau a le Pacific Waves, sa ia fa’aalia ai le nofo sauni o lana Itu (HRPP), e apili lenei faaiuga.

Sa saunoa Tuilaepa, i le taua o le apili o le faaiuga, ina ia fa’amautinoa le leai o se toe masalosalo. Ma sa ia ta’ua le tele o mataupu e latou te le o ‘auai ai, aemaise foi a latou loia.

Ae peitai, sa le mana’o Tuilaepa e faasoa ma le vaega fa’asalalau, ia mafua’aga maoti o le latou apili, se’ia vagana lona faapea mai, afai e latou te apili, e faailoa mai ai e iai lo latou talitonuga, e le o sa’o le faaiuga.

Na fa’aalia i le taimi o le faamasinoga, ia le iai o se tu’uaiga e faasa i se tasi o sui o le Itu Agai, na mafua ai le faalavelave, lea sa maliu ai le tamaititi a’oga i le 2021

Ae sa saunoa Tuilaepa, e tele tu’ua’iga ae e leai ni moimau maumaututu, ma e fa’ailoa manino mai i molimau, o se tulaga na faufau. Ma o lo’o tau sili pea le tagata na tupu ai le faalavelave.

[RNZI]

TULA’I SE NA AVEA MA LOIA SILI MO LE OFISA O LE LOIA SILI I LE APILI A TOELUPE

I se ripoti mai le vaega fa’asalalau a le Talamua Online, ua fa’ailoa mai ai le tutula’i o le tamaitai loia ia Su’a Helena Wallwork-Lamb, lea na avea ma Loia Sili muamua, faapea ma se loia sinia mai fafo, le susuga ia Christopher Finlayson, e finauina le itu a le malo, i le apili a le susuga ia Toelupe Maoiautele Poumulinuku Oneseme, e faasaga i le faaiuga a le Faamasinoga tau Palota.

O lea fa’ai’uga sa faapea ona fa’atula’i ‘ese ai Toelupe mai lona nofoa i totonu o le Palemene, mo le itumalo a Falealili numera tasi. Ae ua toe taoto le faaiuga, e tusa ai ma seisi faaiuga a le Afioga i le Faamasino Sili ia Satiu Simativa Perese, se’ia maua se faaiuga i le apili a Toelupe.

E ui ina fa’amavae ia Toelupe, o se sui Palemia, ma ona tofiga faale Faipule, o lo’o avea pea o ia ma sui o le Palemene.

Ua se’e atu nei lenei mataupu, e mataituina e le alii faamasino mai fafo, le afioga i le faamasino ia Rhys Harrison.

I le iloiloga sa faia i le vaiaso ua tuanai mo le fa’atulagaina o se aso ma taimi o lenei mataupu, na fa’atonuina ai e le alii faamasino ia le tamaitai Loia Sili, ia Mauga Precious Chang, ina ia tu’umuli atu ma le mataupu, ona o lona so’otaga ma Toelupe i lenei mataupu.

E le gata i lea, sa fa’aalia foi e le faamasinoga ia le galulue faatasi o Mauga, i le ofisa loia ma Muriel Lui, lea na tula’i mo Toelupe i iloiloga sa faia i le Faamasinoga Maualuga, ma o lo’o tula’i foi ia Muriel mo Toelupe i lana apili e faasaga i le faaiuga a le faamasinoga faalepalota.

O tulaga masani i faamasinoga faalepalota, e le mafai ona apili ia se faaiuga, peitai, ua filifili e Toelupe ia le faia o se iloiloga e faatatau i ona aia tatau fa’alefaavae, ma se faamoemoega e finau atili i Faamasinoga Apili.

O le aso 20 o Aperila, 2026, ua faatulagaina e le faamasinoga, e faataunu’u ai iloiloga a le faamasinoga, ma ua faatonuina loia a Toelupe, ina ia mae’a ona fa’ao’oina atu faamaumauga ma ripoti ae e le’i o’o i le aso 13 o Aperila, faapea foi ma le itu a le malo, ia Aperila 17, 2026.

ILOILOINA MATAUPU I LEOLEO NA FAASALA

Ua faamaonia e le sui Komesina o Leoleo, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, le tatau ona iloiloina e le Kapeneta, o le faaiuga o su’esu’ega, na faia e faasaga i ni alii leoleo sinia, lea ua faamalolo, o Nanai Vani Vai ma Luani Toalepai, i se aso o lenei vaiaso.

Na fa’ailoa mai e Leiataua, i le Talamua, ia le mae’a o le su’esu’ega ma ua iai nei i le ofisa a le Loia Sili mo la latou iloiloga ma se faaiuga, i le faaiuga o le vaiaso.leoleo

O le masina o Ianuari, 2026, na fa’amalolo ai ia Luani ma Nanai, i tu’uaiga na o la tatalina atu faamatalaga sa a’afia ai se osofaiga a leoleo, mo le sailiga o fualaau faasaina. Ua faamavae ia Luani mai i ona tofiga fa’aleoleo, a’o faatatali Nanai mo le faaiuga o iloiloga.

Sa faamaonia foi e Leiataua le leai o nisi su’esu’ega o faia, i nisi leoleo, e tusa ai ma le tatalaina atu i tua o ripoti mai i le ofisa a leoleo.

[TALAMUA ONLINE]