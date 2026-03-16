TALA MAI SAMOA

Upolu - SAMOA

TOLU SUI O LE ITU AGAI O LE A SU’ESU’EINA I LE FOUVALE I LE MALO

I se ripoti a le vaega fa’asalalau a le Talamua, ua ta’ua ai le iai o se fuafuaga mo le faia o se su’esu’ega e faasaga i sui e to’atolu o le Itu Agai (HRPP), e aofia ai le latou taitai, le susuga ia Tuilaepa Sailele Malielegaoi, o lana sui taitai, le susuga ia Lauofo Pierre Lauofo ma le Failautusi, le susuga ia Lealailepule Rimoni Aiafi. O tu’ua’iga ua faia faasaga ia i latou, e aofia ai le taufa’aleaga ma le fouvale i le malo.

I se lafo na fa’atu e le Afioga i le Palemia, le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt, i luma o le Palemene, sa ia talosagaina ai le su’esu’eina o i latou ia, ma molia, i le faia o faamatalaga taufa’aleaga e faasaga i le Faigamalo, faapea ai ma taupulepulega e fouvale i le malo.

Na saunoa le Afioga i le Palemia, na talu mai lava le mae’a o le palota o le 2021, lea na fa’atula’i ‘ese mai ai le HRPP talu ona o latou ta’ita’ia le malo mai i le 22 tausaga ua tuanai, sa ta’usalaina ai ia Tuilaepa ma Lealailepule i le le usita’I i le faamasinoga, ona o le faia o faamatalaga tau fa’aleaga ma fa’amatalaga taufa’asese. Ma ua o’o lava i luga o upega tafa’ilagi ia ia tulaga, se’ia o’o mai lava i le taimi o palotaga o le tausaga ua mavae, lea na fa’ato’ilalo ai e le Faigamalo a le FAST, i lalo o le ta’ita’iga a La’auli, ia Tuilaepa ma le HRPP.

Sa fa’aalia foi e le alii Palemia ia le fa’aauau pea o faamatalaga e fa’asaga aga’i ia te ia ma le malo, ma ua uma auala, na taumafai e fofoina ai lenei faafitauli, ae peitai, o lo’o fa’aauau pea. Ona o le le fiafia ina ua le manuia le latou taumafaiga i le palota i le tausaga ua mavae, ma talia le fa’ai’uga a tagata o le atunu’u, lea ua o latou filifilia le FAST e ta’ita’ia ia le atunu’u.

Na saunoa foi le alii Palemia, i lona tatalo malosi mo le sailiga o se auala e mafai ona fofoina ai le vaelua o le atunu’u, ona o faamatalaga mai i taitai. Sa iai sona manatu e faia se faaiuga i le faaiuga o le tausaga ua tuanai, ae peitai, sa iai sona manatu fa’amaualuga, o le a aoga le agaga o le Kerisimasi e mafai ona fofoina ai le faafitauli.

Ae peitai, na tula’i mai se fe’ese’esea’iga i totonu o le palemene i le afiafi o le aso Lulu o le vaiaso ua tuanai ma le taeao o le aso Tofi, i felafolafoa’iga mo le fa’avaeina o se Pulega o Atina’e Fa’aleitumalo, na lau ai e Tuilaepa ia La’auli, o se tagata pepelo ma saunoa ai foi ma Lealailepule, e le umi se nofoaiga a La’auli.

Na fa’aalia e le alii Palemia, e 200 molimau, o faamatalaga i luga o upega tafailagi ma luma o le mamalu lautele, o le a tu’uina atu i le Fofoga Fetalai, e mafai ona su’esu’e e le Komiti o Privileges a le Palemene, e va’ai pe ua solia ai le tulafono. Ma o le a tu’uina atu foi ia molimau i le Ofisa a le Loia Sili, e su’esu’e mo le faia o faamatalaga taufa’aleaga ma le fouvale i le malo, atoa ai ma le su’esu’eina e leoleo ia tu’uaiga a Tuilaepa ma Lealailepule, e faasaga ia La’auli ma le faletua o le Faipule lea ua maliu, i le maliu o le tamaititi a’oga a le Iunivesite, ia Aperila 2021.

E le gata i lea, o le a su’esu’eina foi e leoleo ia ripoti i taupulepulega e fasiotia o ia, i le 2021. Atoa ai ma le su’esu’eina o ni vaega fa’asalalau e valu, mo a latou faamatalaga tau fa’aleaga, taufa’aosooso ma le fouvale i le malo.

Ua talitonu le Afioga i le palemia, ua na’o le pau lea o le auala e mafai ona toe fa’aleleia ai le va fealoai i tagata, ona o ta’ita’I faapolokiki.

Na tula’I ia le sui ta’ita’I o le HRPP, le susuga ia Lauofo Pierre Lauofo, e avea ma sui o lle Itu Agai ma Faipule, mo le faaleoina o se agaga fa’afetai i le Fofoga Fetalai, le Palemia ma le Malo mo aso e tolu o tauaofiaga a le palemene, lea na pasia ai le pili taua mo le Puleaga o Atina’e Fa’aleitumalo, o le a mafai ona ta’ita’ia le tamaoaiga ma atina’e i totonu o nu’u ma afioaga.

Ma na ia talosagaina le agaga fa’amagalo mo ni faamatalaga ua le tau tamalii i finagalo o afioga i Faipule.

Ua tapunia nei le Palemene se’ia o’o atu ia Me 2, 2026.

LUA ASO ASIASIGA A LE PALEMIA O NIU SILA

O le afiafi o le aso Sa, i Samoa, Mati 15, 2026, na taunu’u aloa’ia ai le faigamalaga a le Palemia a Niu Sila, ia Christopher Luxon, ma o le 11 i le taeao, sa ia asiasi atu ai i le Ao o le Malo, le Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi.

O le afioga i sui Palemia ia Toelupe Maoiautele Poumulinuku Oneseme ma le Minisita o Tiute, le susuga ia Masinalupe Leatuavao Makesi Pisi ma nisi o ta’ita’I o le malo, sa fa’afeiloa’ia le to’ai taunu’u o le alii Palemia mai Niu Sila, i le malae vaalele i Faleolo.

I le mae’a o lana asiasiga ma le Ao o le Malo, sa faia ai le sisiga fu’a ma le asiasiga o leoleo, i l uma o le fale a le malo, faapea ma le ‘ava o feiloaiga.

Ona soso’o ai lea ma se fono ma le Palemia o le malo, le Afioga La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt ma le Kapeneta, mo le sainia o ni Maliliega e lua, aua le galulue fa’atasi ma le Ofisa o Tiute ma le ofisa a leoleo, aua le faamalosia o tuaoi ma le puipuiga faavaomalo.

O le aoauli, o le a faapea ona tatala aloaia ai le maketi (flea market) i Savalalo, lea sa faatupeina e le malo o Niu Sila ona mulimuli ai lea ma se asiasiga i le uafu i Matautu-Tai.

O le afiafi o le a faapea ona talimalo ai le alii Palemia, ia Luxon ma le ‘aumalaga, i se taumafataga i le faletalimalo a Taumeasina.

O le taeao o le aso Lua (i Samoa), o le a maimoa ai le ‘aumalaga i se ta’aloga lakapi, i le va o le a’oga a Tipene-Sagato Setefano ma le Kolisi a Uesele, i Faleula, mo le Ipu a le Palemia, ae e le’i tu’uva’a ‘ese atu le aumalaga mo Tonga.