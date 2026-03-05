TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

FA’AMAVAE FAIPULE VAIMAUGA 3

Ua fa’amavae ia le Faipule o le itumalo a Vaimauga 3, le susuga ia Taioaliiseu Saunia Fiti, mai i le Palemene, ma sana fuafuaga o le a toe fo’i i faigapalota laiti, i lalo o le fu’a a le Fa’atuatua i le Atua Samoa ua Tasi.

O lenei mataupu na saunoa ai le afioga i le Palemia, ia La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, i lana feiloaiga ma sui o vaega fa’asalalau, i le amataga o le vaiaso. Sa ta’ua e le afioga i le Palemia, le fa’ailoa atu e Taioaliiseu ia te ia, lona fa’ao’oina atu o lana tusi faamavae i le Fofoga Fetalai o le Palemene.

Na fa’alauiloa foi e La’aulialemalietoa, ia le fa’atautoina o Faipule fou mo Safata 1 ma Vaisigano 2, pe a nofoia le Palemene i le vaiaso fou, ae fa’alauiloa aloaia ai le fa’amavae o le Faipule a Vaimauga 3.

Sa ta’ua e La’auli le o’o atu o Taioaliiseu ia te ia, pe a ma le lua masina ua tuanai, ma fa’ailoa atu lona mana’o e tauva i lalo o le fu’a a le FAST, ae sa ia fautuaina ia Taioaliiseu, e tatalo ma mafaufau lelei e tusa ai ma lana faaiuga, ona o le a a’afia ai lona aiga, lana galuega ma lona itumalo.

Na fautuaina foi e le afioga i le Palemia ia Taioaliiseu ina ia soalaupule ma lona itumalo, ma ia manatua, o le fa’ai’uga i le taliaina o ia i lalo o le fu’a a le FAST, e i luga o le fa’alapotopotoga atoa, ae le na’o ia (palemia). Sa fautuaina foi e La’auli ia Taioaliiseu, ina ia feso’ota’i ma Ve’atauia Faatasi ma Nonu Laulu Williams, o ta’ita’i ia o le FAST, i totonu o lona itumalo

O se taimi mulimuli ane, na fa’ailoa atu ai e Nonu ma Ve’atauia ia ta’ita’i a le FAST, e tusa ai ma le mana’o a Taioaliiseu, ma lo la lagolagoina o lea mana’o.

O lo’o silafia foi e La’auli ia le to’atele o nisi o sui lagolago a le HRPP ma le FAST, e le o ‘au i le mana’o a Taioaliiseu, aemaise ai o ana fa’amatalaga sa faia i luga o upega tafa’ilagi, e faasaga i le FAST, ae o lo’o iai se talitonuga i le afioga i le Palemia, e tatau ona tu’uina se avanoa ia Taioaliiseu, e fa’amalamalama ma fa’amanino ai lana fa’ai’uga ua faia

VAVE LESITALA NISI E LE’I LESITALA PALOTA INA IA MAUA LE LATOU $150

Na ripotia mai e le Ofisa o Palota i Mulinu’u, ia le vevesi o le latou ofisa, ona o le toatele o tagata o le atunu’u, ua lolofi atu mo le faia o a latou lesitala palota, ina ia mafai ona maua a latou ta’i $150 lea ua tufatufaina mo fanau a’oga.

O le lola palota lea sa fa’aaogaina i le tausaga ua mavae, o se tasi lea o fa’amaumauga aloa’ia, o lo’o fa’aaoga e fa’amaonia ai tagata o lo’o agai atu e tala mai a latou ta’i $150, e fesoasoani i aiga, aua le tausaga a’oga fou lea ua a’e.

Ma o lo’o nisi o i latou sa lesitala i le vaiaso nei, ua fa’ato’a atoa le latou ta’i 21, ae o le toatele e le’i lesitala mo le faiga palota a le atunu’u i le 2024 ma le tausaga na se’i mavae atu.

O se tasi o i latou na fa’ato’a lesitala, o le alii o Sefo Ilalio mai i Afega, ma e le’i palota i le tausaga ua mavae. Sa ia ta’ua le faato’a atoa o lona 21 ia Tesema o le tausaga ua tuanai. Ma lona agaga faafetai i lenei fesoasoani tau tupe, mo lona aiga ma a’oga a le fanau. Ma sa ia ta’ua le iai o sona faamoemoega, o le a fa’aauau ai pea lenei polokalama.

O Tepatasi Isamaeli, mai i Manono, o seisi foi fa’ato’a lesitala i le ofisa palota. Ma sa ia ta’ua e faapea, na mafua lea tulaga, ona sa i atunu’u i fafo ina ua fai le palota. Na ia fa’aleoina lona lagolago malosi i lenei polokalama, ua maua ai lenei fesoasoani tau tupe mo aiga ma a’oga a le fanau.