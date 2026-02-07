TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

MAE’A SOALAUPULE TAITAI O MALO SAMOA E LUA IA MATAUPU I LE PUIPUIGA O TUAOI

Ua faamae’aina nei fonotaga a taitai o malo o Samoa e lua, lea sa fa’ataunu’u i Apia, e faatatau i mataupu mo le puipuiga o tuaoi o malo e lua.

Na ta’ita’ia e Gwen Tauiliili-Langkilde, le Loia Sili a Amerika Samoa ma le Fa’atonu o le Puipuiga o le Saogalemu FaaLotoifale (DHS), o Glen Lefiti, na fa’auluulu i le faigamalaga a sui mai i Amerika Samoa, lea na aofia ai taitai o le Ofisa a Leoleo ma le Ofisa o Femalagaiga.

O i latou na auai mai i Samoa, na aofia ai le Faatonusili o le Minisita a le Palemia, o le Faatonusili o Mataupu i le va i Fafo, Fefaatauaiga, Femalagaiga ma le Ofisa o Tiute.

O lenei fonotaga, o se so’oga o fonotaga na fa’ataunu’uina i le va o le Palemia o Samoa, le Afioga La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt ma le Afioga i le Kovana o Amerika Samoa, Pulaali’i Nikolao Pula, i le masina ua tuanai, aua tapenapenaga mo fonotaga a le ‘Atoa o Samoa’ ia Me o le tausaga nei.

I le tatalaga o le fonotaga i le amataga o le vaiaso, sa saunoa ai le alii Palemia, o le a lava le mea e lelei mo Tutuila, e lelei foi mo Samoa.

O nei fonotaga e mo le fa’amalosia o le galulue fa’atasi i tulaga tau fefaatauaiga ma tamaoaiga, faamautuina le malu puipuia o tuaoi, e faasaga tau agai i le ulufale faanana mai, o fualaau faasaina ma isi oloa, fa’afaigofieina o femalagaiga i le va o malo e lua, ma fa’amautu ai le fa’aauau pea ona galulue faatasi o malo e lua.

MALIU SE ALII LEOLEO I LE SAMI

Ua fa’amaonia mai e le Ofisa a Leoleo ia le maliu o le susuga i le alii Satini ia Evile Paulo Ekueni, i le sami, a’o feagai ma le faataunu’uina o ona tiute fa’alemalo.

E tusa ai ma se fa’amatalaga mai i le ofisa a leoleo, na ripotia mai le leiloa o Satini Ekueni i le ogatotonu o le vaiaso, a’o feagai ai ma asiasiga masani a leoleo o lo’o mataituina ia le gataifale. Ma na maua mai lona tino maliu i le taeao o le aso Lulu.

O lagona o le fa’amaisega sa momoli atu, mai i le Ofisa o Leoleo, mo le aiga o le alii Satini.

TAOFIA SU’ESU’EGA MO NI ALII FAIFAIVA SE TO’ALUA – LAPATA’I MAI LE OFISA A LEOLEO I TULAGA FAALETONU O LE TAU

Ua faapea ona fa’aauau ona lapata’ia e le Ofisa a Leoleo ia le mamalu o le atunu’u, e tusa ai ma tulaga faaletonu o iai tala o le tau, i Samoa. Ma u’una’ia le mamalu o le atunu’u ina ia nofo puipuia.

O le aso Lulu o le vaiaso, na talo ai se fonotaga a le NEOC (National Emergency Operation Center) ma taitai o le Komiti e Mataituina Fa’alavelave Fa’afuase’i, ina ia mafai ona lapata’ia le mamalu o le atunu’u, i tulaga faaletonu o iai tala o le tau.

Na fa’amaonia e le sui Komesina o Leoleo, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, ia le taofia o su’esu’ega a le Ofisa o Leoleo, mo ni alii faifaiva se to’alua, mai i Salelavalu Savaii ma Tiavea, Aleipata.

O le vaiaso ua mavae, na maliu ai foi se alii talavou, e 19 tausaga, sa ta’ele i le vaitafe i Sauniatu, ina ua pa le vai ona o le malolosi o timuga.

Ua talosagaina e Leiataua ia nu’u ma afioaga, ina ia fa’asaina ona toe faia ni ta’elega i vaitafe i totonu o nu’u, ona o le faaletonu o le tau.

Na saunoa foi le Komesina o le vaega Tineimu, le susuga ia Tanuvasa Petone Mauga, i le ono a’afia o ola o tagata, ona o le le fa’aeteete ma ia saunoa ai i fa’alavelave ua mae’a atu, lea ua maliliu ai ni tagata se to’atolu.

Sa faapea foi ona lapata’i mai le sui Faatonusili o le Ofisa o Va’ai Fetu, le susuga ia Dr. Luteru Agafili Tuvale, i le mamalu o le atunu’u, ina ia nofo uta i lapataiga o le tau mo timuga mamafa, lologa ma matagi malolosi, ina ia mafai ona nofo saogalemu. Ma sa ia ta’ua foi le leai o se fa’ailoga o se afa.