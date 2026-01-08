TALA MAI SAMOA
Apia - SAMOA
TO’ALIMA NA LOKAINA I VAITAIMI O ASO FIAFIA ONA O FUALAAU FAASAINA
A’o fa’aauau pea gaioiga a leoleo a le malo o Samoa, e faasaga tau i fualaau faasaina, sa faapea ona lokaina ai nisi e to’alima, i le vaitaimi o Aso Fiafia na fa’ato’a mavae atu.
E pei ona sa saunoa le sui Komesina o Leoleo, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, e to’afa ni alii ma se tamaitai se to’atasi, na ave faapagota i le vaitaimi o aso fiafia, mai i ni osofa’iga a leoleo sa faia i Tuanaimato ma Leauva’a, faapea ma se alii na lokaina ina ua mae’a ona su’esu’e lana taavale.
Ua lokaina uma i latou se’ia o’o ia Fepuari.
LEAI NI FA’ALAVELAVE MATUIA NA TUTUPU I VAITAIMI O ASO FIAFIA
I se fa’aaliga mai i le sui Komesina o Leoleo, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, na ia ta’ua ai le saogalemu o le vaitaimi o Aso Fiafia i totonu o Samoa, i le leai o ni ripoti o ni fa’alavelave matuia, na maliliu ai nisi.
Sa saunoa Leiataua i le galulue punoua’i o sui malu o le malo, e aunoa ma se malologa, i malologa o le Kerisimasi ma le Tausaga Fou, aua le tali atu i fa’alavelave faatupu vevesi ma misa, ae leai se fa’alavelave na ma’umau ai se soifua o se tagata.
Atonu na mafua lea tala lelei ona o galuega fita a le ofisa a leoleo ma le ofisa o tiute, e faasaga tau i fualaau faasaina ma tagata o lo’o a’afia ai.
Sa ripoti mai foi le maua so’o o a’upega malosi ma pulufana, i nofoaga o lo’o faatauina atu ai vaega o fualaau faasaina ma na fa’amaonia i tagata sa ave faapagotaina lata mai, le a’afia o fanau talavou a Samoa faapea ma tamaitai, i fualaau faasaina.
Na tatalaina i tua e leoleo ia ata e 53 o i latou na ave faapagotaina ma molia mai i osofa’iga a leoleo, ua avea lea ma auala ua taofia ai nisi mai i le a’afia i fualaau faasaina. Ae le gata i lea, ina ia nofouta ai le mamalu o le atunu’u faapea ma aiga, ia i latou nei.
FA’ATONUINA E LE PALEMIA IA LE TATALAINA O SE OFISA AMEPASA A SAMOA I IERUSALEMA
Ua faatonuina e le Afioga i le Palemia ia La’aulialemalietoa Leuatea Schmidt, ia le Minisita o Mataupu i le va i Fafo, ia le saunia o le tatalaina o se ofisa a Samoa, i totonu o Ierusalema.
O le saunoaga a le afioga i le Palemia sa faaleoina i se Sauniga Lotu sa faataunu’uina i le aso Lua (aso Gafua i Amerika Samoa) mo Isaraelu.
O lona uiga, o le lona tolu ai lea o ofisa a le Pasefika, o le a tatalaina i totonu o Isaraelu, e ese mai i le ofisa a Fiti ma Papua Niu Kini.
O Setema 18, 2025 na tatalaina aloaia ai le ofisa o le Amepasa a Fiti i Ierusalema, ae ua lua tausaga talu ona tatalaina le ofisa a Papua Niu Kini.
Sa fa’aalia e La’auli le mulimuli o Samoa i tulagavae a lona motu tuaoi, o Fiti.
O le lona valu ai lea o ofisa Amepasa, o le a tatalaina i totonu o Ierusalema, e aofia ai le ofisa a Amerika, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Niu Kini ma Paraguay.
E leai se fa’amatalaga e tusa ai ma se vaegatupe mo lenei ofisa fou, i le paketi o le 2025-2026.
Faatasi ai ma le ofisa fuafuaina i Ierusalema, o le a atoa ai ofisa Amepasa e 12 a Samoa, i atunu’u i fafo, e aofia ai ma le ofisa i Ueligitone ma Aukilani, Niu Sila, o le ofisa i Brussels, Niu Ioka, Canberra ma Sydney, Ausetalia, Suva i Fiti, Amerika Samoa, Tokyo i Iapani, Saina ma Switzerland.