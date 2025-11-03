TALA MAI SAMOA

SAMOA

PASIA E PALEMENE A SAMOA IA PAKETI LATA I LE $1 BILIONA

Ua pasia e sui faitulafono a le malo o Samoa ia le paketi mo le tausaga 2025-2026, e silia ma le $562 miliona (tupe Niu Sila) – lata i le tasi piliona tupe Samoa.

E tusa ai ma se ripoti mai i le Samoa Observer, o lo’o aofia ai i lenei paketi ia siitaga i tupe mo itumalo, lea ua $1.8 miliona tupe Samoa, mo le itumalo e tasi; siitaga i totogi mo penefiti a tagata, e aofia ai penisone ma peimeni mo tagata e le atoatoa le malosi o le tino ma le mafaufau.

O le aso 26 o Setema, 2025 sa faapea ona aloaia ai tulaga o faalavelave faafuasei fa’alesetete, ona o tulaga faaletonu i tala o le tupe, ina ua le pasiaina i le taimi o le Faigamalo a Fiame.

LOKAINA I SAMOA IA SE ULUGALII SAMOA MAI AUSETALIA

O le amataga o lenei vaiaso sa lokaina ai i Samoa ia se ulugalii Samoa mai i Niu Sila, lea e faafoeina ia se polokalama i luga o upega tafa’ilagi, e ta’ua o le Maota o Vi’iga o Samoa, ma molia i le Vaega 219 o tulafono a Samoa mai i le 2013.

Sa fa’amaonia e le sui Komesina, ia Leiataua Afamasaga Samuelu, ia le avefaapagotaina o le susuga ia Toleafoa, i le malaevaalele i Faleolo, a’o taumafai e tu’ua le atunu’u. Ae sa avefaapagotaina lona faletua, lea e la te fa’afoeina lenei polokalama, i lo latou aiga, i Vaitele.

Ua ta’ua e Leiataua, le moliaina uma o i la’ua i “Sauaga e fa’aaoga ai feso’ota’iga televavave”, lea e fa’aaogaina ai feso’ota’iga fa’aneionapo e sauaina ai, fa’amata’u, taufa’afefe ma le faia o uiga e a’afia ai lagona.

Ma o nei moliaga, e pei ona ta’ua e Leiataua, e mafai ona faafalepuipui ai se tagata, i le lima tausaga.

Sa le’i fa’alauiloa mai e Leiataua po o ai tonu e ana le tagi lea ua molia ai lenei ulugalii.

Ae i se ripoti a le Radio Polynesia i le aso Lua, Oketopa 28, 2025 sa ta’ua ai se tala mai ia Leiataua, ina ua fo’i atu i lona ofisa i le aoauli, ua mae’a ona fo’i mai ai le Lesitala ma ua toe tatalaina le ulugalii i tua.

Ma o le aso 11 o Novema, 2025, lea o le a vala’auina ai le la mataupu i luma o le faamasinoga, ae o lo’o taofia a la pepa malaga ma le faatonuga ina ia agai atu i le Ofisa a Leoleo, e saini o la suafa.

FINAGALO FAAMASINOGA I SE FAAMANINOGA PE AISEA UA TOE FA’ASE’E AI I TUA IA TAGI A TUILOMA MA TOELUPE

Ua fa’atonuina e le Afioga i le Faamasino Sili ia Satiu Simativa Perese, ia loia a susuga ia Tuiloma Lance Lameko ma Toelupe Poumulinuku Onesemo, ina ia fa’ao’oina atu le mafua’aga ua toe talosagaina ai le fa’se’e i tua o lenei mataupu, a itu uma e lua.

O Tuiloma ma Toelupe sa tauva mo le nofoa Palemene, i le itumalo a Falealili #1, lea sa manumalo ai Toelupe ma o lo’o avea nei o ia ma Sui Palemia ma le Minisita o Galuega ma Femalagaiga.

Sa fa’ailoa atu e le loia a Tuiloma, le susuga ia Alex Sua, ia le faamasinoga, ua finagalo Tuiloma e toe fa’ase’e i tua lana tagi sa fa’aulu e faasaga ia Toelupe, ma sa faapena foi ona fa’ailoa atu e Muriel Lui – le loia a Toelupe – le finagalo foi o Toelupe, i le tulaga lava e tasi.

Ae peitai, sa fa’atonuina e le Faamasino Sili ia loia a itu uma e lua, e fa’ao’o atu se talosaga mai i itu uma e lua, e faia ai lea tulaga ma fa’ailoa atu le mafua’aga ua faia ai lea tulaga, ona fai mai lea o se faaiuga a le faamasinoga.

Sa ta’ua e le alii faamasino, o le Faamasinoga Maualuga o le leoleo lea o le mea moni, ma sa iai se popolega, i auala sa faatino ai palota a itumalo. E le gata i lea, sa ia ta’ua foi, le iai o se fa’atosinaga i molimau ma e puipuia e le Faamasinoga maualuga, ia aia tatau a tagata.

Ua faapena foi i le mataupu mo Faasaleleaga 2, lea sa talosagaina ai e Magele Sekati Fiaui ia le toe faaui i tua o lana tagi, lea na faia e faasaga i le sui filifilia o le Palemene, ia Vaaelua Senetenari Samau.

Na fa’aleoina ai foi e le afioga i le alii faamasino ia Vui Clarence Nelson, ia atugaluga e pei ona sa saunoa iai le afioga i le Faamasino Sili.