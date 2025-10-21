TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

TOE FA’AOPOOPO ASO O TALAVAI A LE PALEMIA I NIU SILA

I lalo o se fautuaga a ana foma’i, ua faapea ona toe fa’aopoopo ai aso o le talavai a le Afioga i le Palemia o Samoa, le susuga i le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, i Niu Sila, mo leisi tolu vaiaso.

O lea tulaga sa fa’amaonia e le afioga i le sui Palemia ia Toelupe Poumulinuku Onesemo, i sana feiloaiga ma vaega fa’asalalau, i le vaiaso ua mavae.

O le faaiuga o le vaiaso na se’i mavae atu, sa faamoemoe e toe taliu mai ai le afioga i le Palemia, i Samoa. Ae peitai, sa fautuaina o ia e ana foma’i, i le mae’a ai o sana ta’otoga i lona tapuvae, i le tolu vaiaso ua tuanai, ina ia alo’ese mai i le savali vave, se’ia mae’a ona kilia mai o ia ma mafai ai ona toe taliu mai i aiga.

I le lua o aso a’o loma le faatautoga o le afioga i le Palemia, sa faia ai sana fa’ata ma fa’aalia ai le gau o ponaivi o se tasi o ona tapuvae ma fautuaina ai o ia e fomai, ina ia vave fai sona ta’otoga.

Mai lena taimi, sa fa’aaogaina ai e le palemia ia se ‘ankle brace’ ma se to’oto’o, se’ia mafai ona malaga atu i Niu Sila, i ni nai aso na soso’o ma lona faatautoga ma fa’ataunu’uina ai lona taotoga.

Na fesiligia e vaega fa’asalalau ia le sui Palemia, pe o le a faia se fesoasoani tau tupe a le malo, aua pili falemai a le afioga i le palemia, ona o lea ua toe fa’aopoopo aso o lana talavai. Sa saunoa Toelupe, atonu o le a faia lea tulaga, pe a mae’a ona pasia le tala o le tupe. Ae o le taimi nei, e le’i talanoaina lea tulaga i totonu o le Kapeneta.

O le faigamalaga faapea ma pili o le falemai, o lo’o totogia pea e le aiga a le afioga i le Palemia ma le Itu a le FAST.

O le aso Lulu o le vaiaso nei (taeao i Samoa), o le a faapea ona toe tauaofia ai le Palemene, i lalo o le taitaiga a le afioga i le sui Palemia ia Toelupe Maoiautele Onesemo faapea le Minisita o Tupe, ia Mulipola Anarosa Ale Molio’o.

TOE FA’ASE’E I TUA LE TAGI A PAPALI’I

Ua ripotia mai le toe fa’ase’e i tua, o le tagi a le afioga ia Papalii Lio Taeu Masipau, lea sa avea ma Fofoga Fetalai, na fa’asaga ia Namulauulu Papalii Sami Leota, lea sa fa’amanuiaina i le palota ma ua avea nei ma Faipule mo le itumalo o Faasaleleaga 3, i le palota lautele ia Aukuso 29. Ma ua faapea foi ona fa’aleaogaina ai foi ma le tagi a Namulauulu sa fa’auluina, e faasaga ia Papalii.

Ua fa’atonuina e le Faamasinoga Maualuga, ia i la’ua uma, ina ia faia se fa’asalalauga fa’alauaitele, e fa’alauiloa ai lenei faaiuga ma o le aso 30 o Oketopa, o le a toe o’o atu ai i luma lenei mataupu mo le fa’amae’aina aloaia.

O le lona tolu ai lea, o tagi e valu, na afua mai i palota, ua toe fa’ase’e i tua, talu ona amataina iloiloga o nei talosaga i le amataga o le vaiaso ua tuanai.

Ae e 17 molimau mo le itu a le afioga Leaana Ronnie Posini, lea sa avea ma Faipule o le itumalo a Safata 1, ua amata ona tutula’i i lana mataupu e faasaga i le Minisita o Siosiomaga, ia Seve Tei Fuimaoni, lea o lo’o tu’ua’ia i le totogi tupe o tagata palota.

E fa ni isi mataupu o lo’o faatalitali mo lo latou avanoa, e aofia ai se tagi o lo’o faia faasaga i le sui Palemia, ia Toelupe Maoiautele Poumulinuku Onesemo; o le minisita o Fa’atoaga ia Maiava Fuimaono Tito, o le Faipule o Vaimauga 3 ia Lenatai Victor Faafoi Tamapua ma se tagi e faasaga i le Faipule o Fa’asaleleaga #2, ia Vaaelua Senetenari Samau.

SOALAUPULEINA E LE PALEMIA A SAMOA MA LE MINISITA O MATAUPU FAAVAO MALO A NIU SILA IA LE PUIPUIGA O TUAOI MA FEAVEA’IINA O FUALAAU FAASAINA

O le puipuiga o tuaoi, faapea ma le fefa’asoaa’i o lu’itau i le faasagatau i le feavea’iina nana o fualaau faasaina, i totonu o le Pasefika, o nisi ia o mataupu sa saoalaupuleina e le afioga i le Palemia o Samoa, le susuga i le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt ma le sui Minisita o Niu Sila, ia Vaovasamania Winston Peters.

O lea fonotaga sa faia lea i le ofisa o le Konesula o Samoa i Mangere, lea na auai atu ai ma le susuga ia Afemata Palusalue Faapo, le Konesula Lautele a Samoa.

O nisi o mataupu sa talanoaina i lea fonotaga, na aofia ai tulaga ua ave iai le faamuamua a le faigamalo fou a Samoa faapea ai ma le va fealoa’i faapitoa a Samoa ma Niu Sila, o lo’o maua’a i ona tala faasolopito ma tagata, e o’o atu i le fesootaiga o tagata.

Na faapea foi ona soalaupuleina e ta’ita’i o malo e lua ia le atina’eina o pisinisi tuto’atasi i Samoa, e aofia ai lona vaega mo le auina mai o oloa i fafo faapea ai ma Galuega Faavaitaimi a Niu Sila.

Ua toe faaopoopoina leisi tolu vaiaso, i le si’iga gasegase a le afioga i le Palemia o Samoa, ona o fautuaga a ana foma’I, i le mae’a ai o sona taotoga.

[TALAMUA ONLINE NEWS]