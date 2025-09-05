TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

MANUMALO LE ITU A LE FAATUATUA I LE ATUA SAMOA UA TASI (F.A.S.T) I LE PALOTA A SAMOA

I se ripoti mai i le vaega fa’asalalau a le Samoa Global, i le aoauli ananafi, sa faapea ona fa’alauiloa mai ai le manumalo o le Itu a le F.A.S.T (Faatuatua i le Atua Samoa ua Tasi), lea o lo’o i lalo o le ta’ita’iga a le Afioga i le La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt, i nofoa e 31 mai i nofoa e 51 o le palemene a Samoa, i le palotaga a le atunu’u na fa’ataunu’uina i le vaiaso ua tuanai.

O le tele o malo a le FAST, sa maua mai i le motu tele i Salafai, lea na o latou manumalo ai i nofoa e 16 (e 20 nofoa a Savaii), ae manumalo le Itu Agai a le HRPP, i nofoa e 3 ma le nofoa e 1 sa mauaina e le Vaega Tuto’atasi.

E 31 nofoa a Upolu, e to’a 15 na manumalo ai le FAST, ae e 11 ia le vaega ale HRPP, e 3 nofoa na maua e le vaega a le SUP ma nofoa e 2 sa maua e le Vaega Tuto’atasi.

A tu’ufa’atasia, ona maua lea e le vaega ale HRPP, i lalo o le taitaiga a le susuga ia Tuilaepa Sailele Malielegaoi, sa mauaina nofoa e 14, ae tolu nofoa a le vaega a le SUP, lea o loo i lalo o le taitaiga a le Afioga ia Fiame Naomi Mata’afa ma nofoa e 3 a le Vaega Tuto’atasi.

E to’a 15 sui o le Kapeneta sa ‘aufa’atasi ma Fiame, i le latou Vaega fou sa fa’aigoaina o le SUP (Samoa Ua Potopoto).

Pe a mae’a ai ona aloa’ia e le Ofisa o Palota ia le manumalo a le FAST, o lo’o iai se talitonuga, o le a faapea ona fa’amaonia ai ma le ta’ita’i fou o le malo a Samoa ma toe tatalaina ai loa tauaofiaga a le Palemene.

Peitai, ua fa’aalia mai e le Itu a le HRPP ia lo latou nofo sauniuni e fa’auluina ni a latou tagi e faasaga i nisi o fa’ai’uga o le palota, ae peitai, ona o le mamao o le va o fuainumera, o lo’o iai se talitonuga, o le a le a’afia ai le faaiuga o le palota.

I se latou Sauniga Lotu Fa’afetai i le aso Sa, Aukuso 31, 2025 sa faapea ona saunoa ai le susuga i le Laauliolemalietoa e faapea, “O le faigamalo e filifili e Samoa, e lē na o se faigamalo a le Faatuatua i Le Atua Samoa ua Tasi.. O le faigamalo a Samoa atoa.”

Sa ta’ua e La’auliolemalietoa ia ni pou e tolu o le a faapea ona ta’ita’ia ai e le FAST ia le malo, “Saili i le Amiotonu, Naunau i le Alofa ma Savavali ma Le Atua ma le Loto Maualalo.”

SAILI E LEOLEO IA FA’AMAONIGA O TU’UA’IGA FAASAGA I SUI TAUVA

Ua amataina nei su’esu’ega a leoleo e tusa ai ma nisi o sui tauva sa tamomo’e i le faiga palota a Samoa, e pei ona ta’ua i se ripoti a le vaega fa’asalalau a le Samoa Observer. O se tasi o nei sui tauva ua su’esu’eina, e aofia Toelupe Poumulinuku Onesemo, lea sa tauva mo le nofoa a le Itumalo #1 a Falealii. Ua tu’ua’ia o ia, i lona solia o le tulafono, e ala i lona ulufia o le fanua o tu ai le Ofisa o Palota, a’o feagai ai le aufaigaluega ma le faitauga o palota.

E pei ona sa fa’amaonia mai e le Komesina o Leoleo, le susuga ia Auapaau Logoitino Filipo, i le Observer, o lo’o iloiloina e le latou ofisa ia ata vitio mai i le laumua o le Ofisa o Palota ma e foliga mai, sa taumafai ia Toelupe e u’una’i ia le aufaigaluega o le Ofisa Palota, i le aso Sa, ina ia faitau palota faapitoa, ma na iai foi nisi o sui tauva a le FAST, sa va’aia i le laumua, i le aso Gafua.

Sa ta’ua e Auapaau, o lo’o manino le tulafono, e le tatau ona iai se sui tauva i totonu o le OEC (ofisa palota), i le taimi o faitau ai palotaga. Ma o lo’o ua feagai nei le latou ofisa ma le fa’amaumauina o molimau, e aofia ai ata vitio, e fa’amaonia ai le fofoina o lenei faafitauli, i ala o le tulafono.

O isi sui tauva e tolu a le FAST sa ta’ua o latou suafa, na aofia ai le Failautusi a le FAST ia Va’aaoao Salu Alofipo, Magele Sekati Fiaui ma Masinalupe Makesi Pisi.

Na ta’ua e Tuiafelolo le solia uma e sui ia e to’afa a le FAST ia tulafono o palotaga sa faavaeina i le 2019, ma i lo la va fealoa’i ma Va’aaoao, sa faia ai se la feiloaiga i se taimi mulimuli ane, lea na saunoa ai Tuiafelolo, e na te le o mautonu pe sa fa’asua’ava le sui, ae i sona (Tuiafelolo) talitonuga, o lo’o nofo malamalama uma sui tauva e tusa ai ma le vaega lea o le tulafono.