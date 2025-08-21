TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

SA LE’I FINAGALO PAPALI’I SIA FIGEL E FAIA SANA FAAMATALAGA I LE FAALAVELAVE NA TUPU

A’o fa’agasolo ia le faamasinoga a Papalii Sia Figiel, lea o lo’o molia i le maliu fasia o Sinavaiana Dr. Caroline Gabbards, sa fa’aalia ai le le’i finagalo o Papalii, e faia sana faamatalaga e tusa ai ma le faalavelave na tupu, i le amataga o su’esu’ega o leoleo.

E tusa ai ma molimau a se taitai leoleo sinia ia Maatusi Lelefu ma le alii leoleo o Steven Tonumaipe’a, i le aso lona lua o le faamasinoga a Papalii, sa fesiligia ai e le loia a Papalii, ia Unasa Iuni Sapolu, ia le mataupu e fa’atatau i le aia tatau o se tagata, e le faia ai se faamatalaga, lea sa faamanino e Unasa i leoleo.

Sa molimau Maatusi, o ia lea na faia le faatalanoaga o Papalii, sa mae’a ona fa’ailoa atu i le na molia, lona aia tatau e saili ai sana loia ma le faia pe le faia foi o sana faamatalaga. Ma sa fesiligia e Unasa ia Maatusi, pe sa te’ena e Papalii ia le saili o sana loia ma le faia o sana fa’amatalaga. Lea na tali ai Maatusi, ioe.

Ona toe fesili lea o Unasa (e ui ina te’ena e Papalii ia le sailia o sana loia ma le faia o sana faamatalaga), ae pe na fa’aauau pea ona faia e leoleo ia lona faatalanoaga. Sa tali ia Maatusi, ioe.

Ona fesiligia lea e Unasa ia le molimau, e fa’amatala le tulaga sa iai le na molia, i le taimi sa faia ai le la faatalanoaga. Sa fa’amaonia e Maatusi le fa’anoanoa o le na molia ma le maligi o ona loimata. Sa toe fesiligia Maatusi pe sa ia taofia le faatalanoaga ma tu’u atu se avanoa i le na molia, sa tali Maatusi, e leai ona sa faasolosolo lelei le faatalanoaga.

Na auai foi i le faatalanoaga ia le alii leoleo o Tonumaipe’a, ma o ia foi lea sa malaga atu i le nofoaga na tupu ai le faalavelave.

I lana molimau i luma o le faamasinoga, sa manino le faamatalaga a Papalii, i leoleo, e le mana’o i se loia, pe faia sana faamatalaga, i le taimi sa faatalanoaina ai i le maliu fasia o Sinavaiana.

Ae sa faamaonia e leoleo uma e to’alua, ia le faia e Papalii o le faamatalaga, o ia sa fasiotia o ia (Sinavaiana), ona ia te’ena ai lea o ona aia tatau i se loia ma le faia o se faamatalaga, ae na fa’aauau pea ona o la (leoleo) faatalanoaina ia le na molia.

Sa molimau Tonumaipe’a, ina ua mae’a ona tusia le faamatalaga a Papalii, sa toe tuuina atu ia te ia, e toe faitau ma sa o la toe faitauina atu foi ia Papalii, ia lana faamatalaga, ma faamanino le mafuaaga o le faamatalaga.

Na fesiligia e le Afioga i le Faamasino ia Fepuleai Ameperosa Roma, ia Tonumaipe’a, pe aisea na o la toe faitauina ai ia Papalii lana faamatalaga, pe afai ua mae’a ona faitau e Papalii. Sa tali le molimau, ina ia faamanino ai.

Ona toe fesili lea o le alii Faamasino pe aisea na leai ai se faamaumauga po o se ripoti, e tusa ai ma le faitauina e leoleo o le faamatalaga a Papalii ma toe fa’amanino atu ia te ia. Sa tali le molimau, ona sa faia lea tulaga, ina ua mae’a le faatalanoaga.

Na toe fesili le alii Faamasino, pe le o le faagasologa, e masani ai, o le tusitusia e leoleo o tulaga uma e tutupu, i le taimi o se faatalanoaga, i le faaiuga o le faamaumauga o faamatalaga. Sa ioe Tonumaipe’a i le saunoaga a le Faamasino.

Na molimau Tonumaipe’a, i le o’o atu o tausoga a Papalii – o Cecilia ma Sia – i le ofisa a leoleo, i le aso Sa, Me 26, 2024 ma ina ua mae’a ona talatalanoa ma sui o le Vaega Su’esu’e a Leoleo (CID), sa faapea ona agai atu se vaega i le fale o Papalii i Vaivase.

Sa ta’ita’i e Cecilia ia leoleo i totonu o le fale ma faasino iai le mea o iai se sefe. Ma sa vaaia se tama’i naifi i luga o se laulau, i tafatafa o le faitoto’a, ma ni meatotino i luga o le fola o le fale, ma se samala i luga o le laulau, i tafatafa o le sefe.

Sa ta’ua e le molimau, ia lo latou ave’esea o le sefe ma va’aia ai ni taga pepa lapisi e 4, o lo’o tu’i i se fao i le faitoto’a ma o latou lagonaina se manogi malosi, mai i totonu o le fale ta’ele.

Na tu’uina le tino maliu i totonu o se taga ma aveina atu i le fale maliu, lea sa toe pu’eina ai nisi ata, o le tino maliu.

I le molimau a se alii e suafa ia Frank Lafaitele, e 19 tausaga ma e auai i se fa’ili a le atunu’u, lea sa nofo i le fale a Papalii mo le lua masina, o lona tina matua ma le ua molia, e uo lelei ma le ua molia ma sa masani ona ia fesoasoani ia Papalii i nisi o taimi e faatino ai le faitauina o ana solo ma tala, i le fale mata’aga a le Galumoana.

Sa faamatalaina e Frank e faapea, o Papalii, o se tamaitai alofa, e na te u’una’ia o ia (Frank) i lona soifuaga. Ma ina ua fesiligia Frank, pe sa iai se taimi na vaai ai o ita ia Papalii, sa tali le molimau, e leai. Na fesiligia foi Frank pe sa ia va’aia ni vailaau o ta’atitia i totonu o le fale, sa tali le molimau, sa ia va’aia ia le tui o le gasegase o le suka, a Papalii.

Na ta’ua e Frank e faapea, e masani ona tu’u e Papalii ia le ki o le fale i lalo o se ma’a i tafatafa o le faitoto’a, mo ia. Ae peitai, i le aso Faraile, Me 24, 2024, sa fiu ai e su’e le ki ina ua ia (Frank) toe fo’i atu i le fale. Ma sa ta’ua foi e le molimau e faapea, o le taimi mulimuli lava na ia va’aia ai Papalii, o le taeao o le aso Faraile, ae na te le’i alu i a latou a’oga fa’ili mo sa latou faafiafiaga i le aso Toonai.

Ae ina ua ia toe fo’i atu i le fale i lea afiafi, o lo’o loka le fale, ae ua leai se ki i lalo o le ma’a. O le mafuaaga lea na ia toe fo’i ai i lona aiga. Ma o le taeao o le aso Toonai, na ia toe fo’i mai ai i le fale a Papalii, ae o lo’o loka pea, ma e na te le’i toe vaai ia Papalii, se’ia o’o ina ona faalogo i le faalavelave na tupu.

O lo’o fa’aauau pea lenei faamasinoga.

TAOFI LE MALAGA FUAFUAINA A LE ‘FAST’ MO AMERIKA SAMOA

O le aso Toonai na se’i mavae atu nei, sa fuafuaina e faimalaga mai ai le Vaega Fa’aupufai mai Samoa, o le Fa’atuatua i le Atua Samoa ua Tasi (F.A.S.T), i Amerika Samoa mo sa latou feiloaiga ma tagata palota a Samoa o lo’o papa’a’ao i totonu o le teritori.

Ae peitai ane, ua toe tolopoina lea fuafuaga, aua se taumafaiga ina ia taofia le pepesi o le fa’ama’i o le Fiva o Ponaivi.

O lea faaiuga na faamaonia e le Taitaifono o le FAST, le susuga i le La’aulialemalietoa Leuatea Schmidt, i sa latou Sauniga Lotu lea sa faia i le aso Toonai (aso Faraile i Amerika Samoa), ma tapunia aloaia ai femalagaiga a le latou Itu, e pei ona sa alo atu iai i le lima vaiaso ua tuanai.

I lana saunoaga, sa ta’ua ai e La’aulialemalietoa, le faia o se faaiuga saogalemu, ina ia puipuia ai i latou mai i le faama’i o le Fiva Ponaivi, ma isi mafua’aga, ua le faataunu’uina ai sa latou fuafuaga na fa’ata’atia, mo le faimalaga mai i Tutuila ma Manu’a i le aso Toonai, Aukuso 16, 2025.

Ae sa fa’ama’oti e le La’aulialemalietoa e faapea, o le a toe fa’aauau le latou fuafuaga mo le asiasi mai i Amerika Samoa, pe a mae’a ia le palota a Samoa.

Sa saunoa le Laaulialemalietoa, o lea faaiuga sa faia ma se faaeteete ma le faamuamua o le soifua maloloina o totino ma sui lagolago a le FAST, i totonu o Amerika Samoa.

O le faimalaga mai i Amerika Samoa, na fuafua e taualuga ai fuafuaga uma a le FAST, e pei ona sa faatinoina i vaiaso ua tuanai, ae e le’i faataunu’uina le palota lautele ia Aukuso 29, 2025. O lea faamoemoe sa fuafua e u’una’ia ai le lagolago malosi a aiga Samoa o lo’o i Tutuila ma Manu’a.

E ui i le agaga faanoanoa o le toatele o sui lagolago a le FAST i Amerika Samoa, ona o lea suiga, ae peitai, sa fa’amaonia e le FAST le taunu’u o le latou asiasiga, pe a mae’a le palota ma toe fo’i i se lelei, tulaga o le fa’ama’i ua pepesi i totonu o Samoa.