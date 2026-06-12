TALA MAI HAWAII

Hawaii - USA

MAUA I UASIGITONE PONAIVI O SE TAMALOA HAWAII UA LEVA ONA SU’E

Ua atoa le 26 tausaga, o tau saili ia le alii o Joseph Louis Serrao Jr., mai i Hawaii, ae o lea na mauaina ona ponaivi, i se paka i le setete o Uasigitone.

O le 1998 na mulimuli ona maua ai se fesootaiga a Serrao ma lona aiga ma ua lata i le 30 tausaga, o latou tau saili ia te ia.

O Iulai 2000, na maua ai e se tagata su’esu’e ia ni ponaivi i totonu o se fale’ie i se tulimanu o le paka o le Olympic National Park.

Ma sa galulue ia vaega su’esu’e a le ofisa o paka faavaomalo ma le ofisa o fomai su’esu’e faapitoa a le King County, e saili po o ai lenei tagata.

E tusa ai ma se faamatalaga mai i le aiga o Serrao, o Joseph (le ua maliu), sa fanau ma ola mai i Hawaii, ae na i Uasigitone, i le taimi na leiloa ai.

MOLIA SE TAMALOA 51 TAUSAGA I LE MALIU O SE ALII 37 TAUSAGA

Ua mae’a ona fa’amautuina le igoa o le alii sa maua lona tino maliu i Hanalei, ma le tagata na fasiotia o ia.

Sa ta’ua e uo a Sergio Reyes Hernandez, po o Tito Reyes, e pei ona valaau ai o ia e aiga ma uo, le faamautu o lenei alii i Kaua’i, i le 15 tausaga ua tuanai.

Ua molia nei ia William “Billy” Robert Sinclair, i le moliaga o le fasioti tagata, fasioti tagata fuafuaina ma le umia o ni a’upega faasolitulafono.

O le aso Gafua na pu’eina ai e leoleo ia Sinclair, i le mae’a ai o se latou tuliga ma le ua molia, lea na fa’ai’u i totonu o le sami.

E tusa ai ma se faamatalaga a leoleo, sa nonofo faatasi ia Sinclair ma Hernandez i Kilauea ma sa tupu se fe’ese’esea’iga i lo la va, ona o tulaga o tupe.

PA’U FUAINUMERA O FANAU TALAVOU FA’AFAIGALUEGA I TAIMI O MALOLOGA

E tusa ai ma su’esu’ega a le malo feterale, ua fa’aalia ai le le tele o ni pisinisi i totonu o Amerika, o faafaigaluega ia fanau talavou, i vaitaimi o malologa o aoga, e pei ona sa masani ai.

Peitai ane, i totonu o Hawaii, o lo’o tele ni kamupani ma ofisa, o lo’o fa’aauau pea ona taliaina fanau talavou, e galulue i vaitaimi o malologa o aoga.

Ua mafua ona tele pisinisi, ua le faafaigaluega fanau talavou, ona o le maualuga o le tau o suau’u, o le maualuga o le faatulagaina o totogi ma le siitia o le tau o le soifuaga.