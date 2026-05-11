TALA MAI HAWAII

HAWAII

LE MAUTONU SE TAMAITAI INA UA TOE SI’I E LE HAWAIIAN ‘EA LONA PASESE

Sa fai sina le mautonu o le tamaitai o Marcy Reginelli, ina ua valaau atu i le ofisa vaalele a le Hawaiian ‘Ea e faamautu lana malaga mo Niu Ioka, ma talosaga se nofoa fa’ata’avale, ae tali atu le ofisa vaalele, o ia o lo’o i le vaega a le ‘au nofo faatalitali.

Ae sa ta’ua e Marcy, ua mae’a ona o’o atu se imeli e faamaonia ai le numera o lana faigamalaga faapea ai ma lona nofoa.

Ae ua le gata i le faailoa atu e le ofisa vaalele, o ia o lo’o i le lisi o le ‘au su’e avanoa, ae sa toe faailoa atu foi ia te ia sana pili e $180 e le’i mae’a ona totogi.

Sa ta’ua e Marcy, le leai o se faamaninoga na ia maua mai i le tagata sa ia talanoa iai, e tusa ai ma lea pili faaopoopo e le’i mae’a ona totogi. Sa na’o le pau le faamatalaga na tu’u atu ia te ia, afai ae fia malaga, e tatau ona totogi le aofaiga e $180.

Ae o se faamatalaga a le ofisa vaalele i le vaega fa’asalalau a le Hawaii News Now, e leai seisi ua o’o atu se fa’asea e tusa ai ma se faafitauli faapenei.

Ma na ta’ua e le ofisa vaalele, ia le u’una’ia o tagata femalaga’i ina ia fa’afeso’ota’i atu lo latou ofisa, e ala i fuainumera telefoni po o imeli, o lo’o i luga o le latou uepesite.

E le o mautinoa pe na a’afia le tamaitai o Marcy, i ni taumafaiga taufa’asese, ae peitai, ua toe faamanatu mai e se tasi o ta’ita’i leoleo ritaea i Honolulu, le susuga ia John McCarthy, ia nofouta, ona o lo’o iai nisi o lo’o taumafai e fa’aleagaina ia le tu’ufaatasia o le Hawaiian ‘Ea ma le ofisa vaalele a le Alaska Airlines.

FAIA SU’ESUEGA FETERALE I SE TAMALOA NA NOFO MA TOGI SE I’A (MONK SEAL) I SE MA’A

Ua amataina nei su’esu’ega a le malo feterale, e faatatau i se ata vitio, o se tamaloa sa nofo ma togi se tasi o manu o le sami o lo’o faasaoina (monk seal), i se ma’a.

O lenei faalavelave na tupu i le aso Lua o le vaiaso ua tuanaia, i Lahaina ma ua to’atele nisi, ua faaalia lo latou le fiafia i le alii sa ia faia lea tulaga.

E tusa ai ma tulafono, e matua’i faasaina ona faia e se tagata, se gaioiga i manu o lo’o puipuia i lalo o tulafono feterale po o setete.

O lenei manu (monk seal) ua fa’aigoaina ia Lani ma o lo’o pipi’i ai se masini feterale, e latou te mataituina ai ana femalagaiga ma tulaga e o’o iai. Ma ua fitu tausaga talu ona va’aia i ogasami i Maui, o se tasi o motu i Hawaii.

I se saunoaga a le Pulenu’u o Maui, le susuga ia Richard Bissen, sa ia fa’aleoina ai lona le fiafia tele e tusa ai ma le faafitauli na tupu ona e pei ona sa ia ta’ua, e le mafai e Lani (monk seal), ona ia tali mai i le tulaga sa o’o ia te ia.

Ua tu’uina atu nei i le vaega a le NOAA, e latou te faatinoina le su’esu’ega o lenei mataupu.

Sa ta’ua e e alii Pulenu’u, lona mana’o ina ia faasalaina le tagata lea sa ia faia lea tulaga ma ua mae’a foi ona ia talanoa ma loia o le malo feterale faapea loia o le latou itumalo,