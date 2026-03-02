TALA MAI HAWAII

Honolulu - HAWAII

MOLIA SE ALII I SE FAALAVELAVE NA TUPU I KAPOLEI NA MALIU AI SE TAMAITAI

Ua loka nei ia Shaison Laupola, e 36 tausaga le matua, ona o se fa’alavelave na tupu mai i le vaiaso ua mavae, lea na maliu ai le tamaitai o Noel Lono, e 26 tausaga, ae manu’a ai le tausoga a Noel, e 16 tausaga le matua.

Na fa’amatalaina e tagata o le aiga, na amata lenei fa’alavelave ona o se tauga’upu a le tamaitai talavou ma le na molia, i se iPad, ma liliu ai le na molia, i le u’u mai ia se la’au malosi ma fana ai Noel ma maliu ai.

Sa ta’ua e sui malu a le malo, ina ua mae’a ona matamata i se ata vition o le faalavelave, e pe a ma le fa’atolu i le fa’alima, ona fa’apa e le ua molia, ia le fana.

Na ta’ua e Lt. Deena Thoemmes, ia le sola o le na molia, i totonu o se ta’avale, aga’i i lona fale. O le mae’a ona ia talanoa ma se tasi o lona aiga, na aveina atu ai loa o ia (le na molia) i le ofisa a leoleo i Kapolei.

Sa lokaina Laupola ma molia i tu’ua’iga o le fasioti tagata ma le fasioti tagata tau fuafua. Ma o seisi foi vaega o su’esu’ega a leoleo, e pei ona o latou fa’alauiloa mai, o le tele o le va o tausaga a le na molia ma le tamaitai talavou, o lo’o a’afia i lenei mataupu.

Na ta’ua e tuaoi ia le fa’ate’ia o i latou i le lagonaina o le pa o fana, i totonu o se tuaoi e le masani ona tutupu ai ni fa’alavelave.

Sa talanoa le vaega fa’asalalau a le Hawaii News Now, i le tua’a o le tamaitai ua maliu ma sa fa’aalia le agaga fa’anoanoa o lenei tama, i le maliu o si ona afafine.

O lo’o taofia Laupola e aunoa ma se vaegatupe e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o fa’aauau lana fa’amasinoga.

LOKA SE ALII I LONA FA’AO’OLIMA I SE LEOLEO I WAIKIKI

Na lokaina i le po o le aso Toonai na se’i mavae atu, ona o se fa’alavelave na tupu i Waikiki, ona o lona osofa’ia o se leoleo mai Honolulu.

O le 4 i le aoauli, sa agai atu ai leoleo mai le ofisa leoleo a Honolulu, e tali i se ripoti, o se fusuaga i le faletalimalo a Queen Kapiolani, i Waikiki.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, o se alii e 34 tausaga, sa fasi e se tasi ma e taunu’u atu leoleo, ua sola ‘ese le na molia. Ae na maua atu i se magaala latalata ane. Ma ina ua taumafai leoleo, e ave faapagota lenei alii, na oso atu ai le na molia ma osofa’i se leoleo, ma manu’a ai le leoleo.

E le’i ma’oti i le ripoti a le ofisa leoleo, ia le aupega sa fa’aaogaina e le na molia, e osofa’i ai le leoleo.

Ua molia nei lenei alii e 33 tausaga le matua, i le fasioti tagata fuafuaina, i lona tulaga muamua, e faasaga i se leoleo ma le fa’ao’olima.

O lo’o fa’aauau pea su’esu’ega a leoleo, i lenei mataupu.