TALA I LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

ILOILOGA A LE MAOTA FONO E FAATATAU I TOTOGI A LE OFISA O LE LOIA SILI

O se vaega o iloiloga a le Maota Fono, lata mai nei, sa faapea ona aofia ai totogi ma penefiti o tagata faigaluega a le Loia Sili. Ma sa saunoa ai le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, o se taimi muamua lenei ua ia nofo malamalama ai i le lautele o penefiti o lo’o maua e fa’auluuluga o ofisa a le malo.

I le molimau a le tamaitai Loia Sili o Gwen Tauiliili-Langkilde, sa ia ta’ua ai lana totogi, e $124,000 i le tausaga, o lo’o aofia ai ma alauni mo fale nofo e $1,800 i masina taitasi ma alauni mo eletise/vai, e $500 i le masina. O nei tulaga faaopoopo e fesoasoani i le fa’atosina mai ma le taofiga o loia agava’a, ina ia galulue i le latou ofisa.

Na fa’amalamalama atili e le Loia Sili ia tulaga o alauni, o sina vaega o penefiti sa faavaeina i le 2022, ina ia mafai ai ona fa’atosina mai ai nisi e galulue i le ofisa a le Loia Sili. Ina ua fesili le afioga i le Peresetene, pe o maua foi e le sui Loia Sili ia Roy Hall ia penefiti, sa tali Tauiliili-Langkilde, o lo’o faamanuiaina ai foi Roy Hall, i ia penefiti.

Sa molimauina foi e Tauiliili-Langkilde, lea foi sa avea ma faamasino i Faamasinoga Faaleitumalo, o le $124,000 lea o lo’o totogi ai o ia, e maualalo atu nai lo lona totogi fa’afaamasino sa maua. O lea na fesiligia ai e Tuaolo, pe ana ona le mauaina isi penefiti, semanu e le ioe e avea ma Loia Sili. Ae sa tali le tamaitai Loia Sili, e sese lea manatu.

Na toe fa’amanino mai e Tauiliili-Langkilde, o ana alauni sa fa’aulufaleina ina ia fa’alelei atili ai totogi, e o gatasi ma totogi i fafo, ina ia mafai ona tosina mai ai ni loia agava’a.

Sa molimau foi le tamaitai Loia Sili, i le tulaga o le aufaigaluega i totonu o lona ofisa, i le 2022, sa na’o le tasi le loia a le malo na iai. Ma o le paketi o le taimi nei, o lo’o aofia ai alauni, e pei ona sa iai i tausaga ua tuanai atu.

Na saunoa Tauiliili-Langkilde, ona o le tulaga lelei o penefiti ua iai nei, ua faamanuiaina ai a latou taumafaiga mo le aumaia o ni loia fou, lea ua atoa ai nei le ono o loia o le latou ofisa. Ma o le vaiaso ua tuanai atu sa toe fa’afaigaluega ai foi seisi loia fou, ma o lo’o iai se talitonuga, e o’o atu i le fa’aiuga o le tausaga ua atoa le iva o loia a le ofisa a le malo.

TO’A 33 FITAFITA FOU MAI AMERIKA SAMOA FAATAUTO I VAEGA ‘AU O LE AMI A AMERIKA

“Se mea lava a faigata o le tautua e moe i le pologa o le loto ala i le tiga.”

O upu ia o le pese Samoa sa laulogo i totonu o le laumua a le Ami Fa’aleoleo a Amerika Samoa, i le aso 10 o Setema, 2025, sa lagiina e alii ma tamaitai talavou e to’a 33, ua mae’a ona faatautoina i totonu o le Vaega’au a le Ami, a le Malo Tele o Amerika.

I totonu o Amerika Samoa, o le tautua, e sili at unai lo se tiute – o se vaega o le aganu’u ua maua’a ma sosolo i tua atu o tu’uto fa’alemiliteri, ae ua aofia ai le tautua i aiga ma nu’u.

E pei ona saunoa le alii ta’ita’i’au ia LTC John Scott (Commander of the Portland-Pacific Recruiting Battalion) – o se tulaga sili ona maoa’e. O ia foi sa fa’atinoina le fa’atautoga mo alo ma fanau a le teritori.

Na silia ma le to’a 100 uo ma aiga sa faapea ona auai, e molimauina ia le faatautoga a alo ma fanau. La’ei i o latou ‘ie faitaga mo alii, ae puletasi mo tamaitai, sa molimauina le pepese, o le susulu o foliga ma le loimata maligi, i lenei fa’atasiga fiafia.

E pei ona saunoa le tamaitai o Sally Viane, lea na fa’au’u mai i le aoga maualuga a Samoana, o se tulaga fa’afiafia loto ae o se tulaga foi, e faapopole loto ai fo’i.

I lona agaga fia fesoasoani i lona aiga, ua filifili ai le tamaitai o Sally, e ulufale atu i totonu o vaega’au aua sona lumana’i manuia i totonu o le galuega faafoma’i. Sa ia ta’ua e faapea, ina ua ia a’oa’oina i le tele o penefiti ma faamanuiaina o lo’o ofoina mai e le Ami, sa ia iloa ai, o le filifiliga sa’o lea mo ia.

O se vaega o lona konakarate, ua filifilia ai e Sally, pe a mae’a ana toleniga ma aoaoga, o le a ia agai atu e tautua, i le ‘Joint Base Lewis-McChord’, i Uasigitone.