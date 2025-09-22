TALA I LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TOLOPOINA ILOILOGA O PAKETI MO OFISA MA MATAGALUEGA E LE’I PASIA A LATOU FAATONU

O le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, Setema 12, 2025, na faaleoina ai e le Peresetene o le Senate, le Afioga i le Senatoa, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, le le tatau ona faatagaina i latou e le’i pasiaina o latou tofiga fa’aletaitai, ona molimau e fa’atatau i a latou paketi.

O i latou ia na aofia ai le Faatonu o le Ofisa Loia mo le mamalu lautele faapea le Faatonu o le Faletusi a le malo, lea e le’i faataunu’uina a latou iloiloga.

Sa saunoa Tuaolo, e tatau i fa’auluulu uma o ofisa ma matagaluega, ona iloiloina, e tusa lava pe le’i mae’a a latou konakarate. Ma na ia faamamafaina foi e faapea, e ui lava e le’i mae’a a latou konakarate mai faigamalo ua tuana’i atu, ae peitai, e tusa ai ma tulafono, o lo’o ua limata’ita’iina ai le Maota Fono, e tatau ona pasia uma e le Fono ia fa’auluulu uma o ofisa ma matagaluega, ona o lea ua nofoia se faigamalo fou.

Na saunoa foi Tuaono, o lo’o manino mai lava tulaga o le tulafono, e le sili atu se konakarate i lo le tulafono.

Sa faapea ona fa’aluaina e le Afioga i le Sui Fofoga Fetalai, le Afioga i le Faipule ia Fetu Fetui ia le saunoaga a le Peresetene o le Senate, ma ia faamamafaina ai foi, i le avea ai o i latou ma sui faitulafono a le atunu’u, o la latou tiute o le fa’asa’oina o nei faaletonu.

Ona o saunoaga ma manatu fa’aalia a taitai o le Maota Fono, o lea sa fa’alauiloaina ai e le Taitaifono o le Komiti o Paketi a le Maota o Sui, le susuga ia Vailoata Amituanai, ia le tolopoina o iloiloga mo paketi, ina ia mafai ai ona maua se taimi e toe su’esu’e auiliili ai nei mataupu, e fa’amautuina ai le mulimulita’i i tulafono ma faasologa tonu.

FAATONUINA LE TU’UA E OFISA A LE MALO IA LE EOB I LE FAAIUGA O LENEI MASINA

I se fa’aaliga mai i le Faatonusili o le Ofisa o Administrative Service, ia Tanya Aab, ia le tatau i ofisa ma matagaluega uma a le malo, o lo’o i le EOB, ona tu’ua le EOB, ae e le’i o’o atu i le aso 30 o le masina nei, ina ia mafai ona faataunu’uina ai galuega mo le toe faaleleia o le EOB, e aunoa ma se faalavelave.

O le masina o Mati, sa fa’alauiloa mai ai e Aab le faamautuina e le faigamalo, ia se vaegatupe e $39.5 miliona, mo le toe fa’aleleia atoa o le EOB, lea ua leva ona manaomia ona toe faaleleia.

Sa ta’ua e Aab, e silia ma le 300 tagata faigaluega, o lo’o galulue i le EOB, e avea ma sui o matagaluega ma’oti e iva, ae tofu lava ia matagaluega ma vaega e ta’i fa, e fa’aalia ai le faigata o lenei galuega.

Na fa’aalia ia lo latou galulue faatasi ma le Faatonusili o le Matagaluega o Autalavou ma Tina/Tamaitai, e fa’aaoga lo latou fale i Pago Pago aua le se’e atu iai o nisi o ofisa, e pei o le Ofisa o Femalagaiga, ofisa o tupe aoina, ofisa mo CI (mo femalagaiga) faapea ma le ofisa mo tupe totogi atu (disbursement).

Sa fa’ailoa mai foi e le Tamaitai Faatonu le iai o ni konakarate se lua, o le a gafa ma le galuega toe faaleleia o le EOB, ina ia mafai ona fa’alauteleina la latou auaunaga.

Ma o le aso 26, lea ua fa’ailoa mai e Aab o le a amata ona se’e ese atu ai ofisa nei o totoe i le EOB.