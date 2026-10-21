TALA O LE LOTOIFALE

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FAAMAVAE IA LE FAATONU O LE ‘SHIPYARD’ A LE MALO, TALIAINA E LE KOVANA

Sa fa’alauiloa e le afioga i le Kovana, Pulaali’i Nikolao Pula, i lana feiloaiga ma sui o vaega fa’asalalau, i le vaiaso ua mavae, ia lona taliaina o le tusi faamavae a le Faatonu Sili o le ‘Shipyard’ a Amerika Samoa, le susuga ia Carlos Sanchez.

Ma ua tu’uina atu nei ia lenei mataupu i le Komiti Faafoe o Faatonu a le ‘Shipyard’, lea o le a gafa ma le sailiga o se faatonu fou.

Sa faapea ona fa’aleoina e le afioga i le Kovana, ia lona agaga fa’afetai, i le susuga ia Sanchez, ona o galuega lelei, e tele faapea ai ma le alualu i luma o le auaunaga a le ‘Shipyard’, a’o ia tu mai i le foe. Ma na fa’atusaina e le kovana, ia le tulaga ua iai nei ia le ‘shipyard’, i lo le vaitaimi, a’o Faatonu ia Bill Emmsley.

I se fa’atalanoaga a Sanchez ma le vaega fa’asalalau a le 93KHJ, sa ia fa’aleoina ai e faapea, ua mafua ona fa’amavae mai i lana tofiga, ona o se fe’ese’esea’iga ma nisi o sui e to’alua, o Timothy Jones ma Edgar Feliciano. Ma ua mae’a ona ia fa’ailoa atu i le Kovana, afai e mafai ona ave’esea Jones ma Feliciano mai i le Komiti Faafoe, o le a mafai ona ia tumau i totonu o le ‘Shipyard’.

Peitai, ina ua le tino mai lea tulaga, sa filifili loa ia Sanchez, e tula’i ‘ese.

O Sanchez na mua’i filifilia e avea ma Fatonu o le ‘Shipyard’, i le afa lona lua o le Faigamalo a Togiola ma Faoa, ma mulimuli ane, toe filifilia o ia e le afioga i le Kovana Lemanu Peleti Mauga, ia Fepuari 2021, se’ia o’o mai ina fa’amavae.

E tele ni galuega na ta’imua ai Sanchez, mo le toe fa’aleleia o le ‘shipyard’, e le gata i le faatinoga o tiute galuega, ae faapea foi le tausiga o le uafu o lo’o taula ai va’a a le malo, mo le lipeaina.

O totino o le komiti faafoe a le ‘Shipyard’, o le a gafa nei ma le sailiga o se Faatonu fou, e aofia ai Krista Haleck, Lei Veavea, Sean Gregg, Solomona Joe Moala, Roman Rishi, Timothy Jones, ma Edgar Feliciano.

ONO LEAI SE TU’UGA FAUTASI O LE SISIGA FOU 2027 ONA O TIPI I LE PAKETI MO POLOKALAMA FAAPITOA

Sa fa’aleoina e le afioga i le Kovana, Pulaali’i Nikolao Pula, i luma o sui o vaega fa’asalalau, ia sona atugaluga, e tusa ai le fa’aitiitia e le Fono o le Paketi mo Polokalama Faapitoa, mai i le $19.1 miliona, i le $9.8 miliona.

Sa fa’aalia e le Kovana, e ui o lo’o i le Fono le pule e faia ai faaiuga i le fa’asoasoaina o tupe, peitai, o lenei suiga, e ono a’afia ai nisi o polokalama lotoifale, e pei o polokalama fa’aleaganu’u, o polokalama mo fanau talavou, o le poloketi mo le faaleleia o nu’u ma afioaga.

O se tasi o suiga tele, sa fai ai le vaegatupe mo gaioiga fa’aleaganu’u, lea o lo’o faatupeina ai polokalama o le Sisiga Fu’a ma nisi fuafuaga a le malo, lea ua tu’u mai i lalo, mai i le $1 miliona, i le $350,000.

Sa saunoa le afioga i le Kovana, o lo’o ua tagataga’i nei ia le faigamalo, pe mafai ona fa’atino nisi o gaioiga fa’aleaganu’u, i le tulaga e pei ona masani ai. Ma sa ia ta’ua foi ia le tele o se vaega o le tupe mo le Sisiga Fu’a, e fa’aaogaina mo le tu’uga fautasi lea e fai i tausaga uma.

Na ta’ua ai e le Kovana, le toe iloiloina pe ono mafai ona faia se tu’uga fautasi, i le tausaga fou, ona o le suiga i le paketi, ua iai nei. Ae le gata i lena, o le polokalama o le Kerisimasi a le malo. Na ia faaleoina foi lona agaga faanoanoa, ona o le suiga i le aofaiga o le tupe fa’aagaga mo le atina’eina o ta’aloga, mai i le $270,000, i le $50,000.

E pei ona sa faamanino e le kovana, o lenei polokalama, o lo’o maua ai e fanau talavou, ia le avanoa e auai ai i ta’aloga lotoifale faapea le fa’avaomalo, atoa ai ma le atina’eina o se olaga maloloina ma ni gaioiga e atina’eina ai o latou olaga talavou.

Ma sa ia finau foi e faapea, o nei polokalama tau taaloga, o se a’upega taua lea, e tata’I’eseina ai fanau talavou mai gaioiga solitulafono ma le tagofia o fualaau faasaina.

Ua ave’esea atoa foi e sui faitulafono, ia vaegatupe fa’aagaga mo nu’u ma afioaga, e $210,000. O nei vaegatupe sa mafai ona fesoasoani i nu’u ma aiga, i galuega, e ui i le laiti ae taua, e pei o le faamamaina o auala, alavai, vaitafe ma isi lava galuega, e masani ona le aofia i galuega tetele a le CIP.

Ma ua faapea foi ona ave’esea e le Maota Fono, o tupe sa masani ona fa’aagaga mo le faamatagofieina o nu’u ma afioaga, e $360,000. Ma o le a faapea ona a’afia ai ia galuega mo le fa’amamaina ma le faamatagofieina o le teritori atoa. O nei poloketi, e pei ona sa saunoa ai le kovana, sa le gata i le faamatagofieina ai o le atunu’u, ae faapea ona fa’atumauina ai le lotonu’u, ma matagofie, mo tagata asiasi mai.

Ae peitai, e ui i ona atugaluga, sa faamamafaina e le afioga i le Kovana, ia lona malamalama i faaiuga ua faia e le Maota Fono, i le fa’atulagaina o polokalama ma tulaga uma, e tatau ona ave iai le fa’amuamua.