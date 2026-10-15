TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MAE’A ONA FA’ALELEIA MOLI I LE UAFU A LE MALO I FAGATOGO

I se fa’aaliga mai i le Ofisa o Uafu ma Malaevaalele (PAAS), ua fa’alauiloa mai ai le toe fa’aleleia atoatoa o moli, i le uafu tele a le malo, i Fagatogo. O se galuega ua mafai ona toe fa’aleleia atili ai le malamalama i luga o le uafu, aemaise i taimi o le tulaga faaletonu o le tau, ina ia faatinoina galuega i luga o le uafu, i se auala saogalemu.

Ua fa’amaonia mai e le Ulu o le Ofisa o Tiute, ina ua mafai ona fa’aola ia nei moli, ia le toe tatalaina o galuega mo va’a, i le po, ma o le a mafai ona faatulaga lelei ia galuega mo va’a la’u oloa.

O lenei poloketi, ua faapea ona o gatasi ma polokalama va’ai mamao a le PAAS, mo uafu.

SAILIGA TUPE (GoFUNDME) E FESOASOANI I SE TAUSI GASEGASE

O iai nei ia se sailiga tupe (GoFundMe), ua faia, e saili ai se seleni, e fesoasoani i se tasi o tausi gasegase, i le LBJ, mo RN Van Lorenzo, e pei ona fa’alauiloa e le LPN ia Debbie Afalava, o se tasi e faigaluega faatasi ma Lorenzo.

Sa ta’ua e Debbie, i sana imeli sa fa’ao’o mai i le Samoa News, o Lorenzo, sa amata faigaluega i le LBJ, talu mai Aukuso 2016 ma o lo’o fa’aauau pea ona galue punoua’i, i le tausiga o tagata o le atunu’u faapea le lagolagoina o nu’u ma afioaga. O se taimi lata mai, na si’itia ai lona tofiga, o se Supavaisa, i le ER.

O se tausi gasegase, ua fa’atuatuaina e le to’atele e tagata o le atunu’u, o lo’o agai atu i le falemai.

Ua mafua lenei sailiga seleni, ona o le a’afia o Lorenzo, i se gasegase tuga, ua mana’omia ai ona si’i gasegase atu i atunu’u i fafo. Ma na ta’ua e Afalava, e pei ona silafia e tagata o le atunu’u, ia le tagata o si’iga gasegase, i nei vaitaimi, e le gata i pasese, ae o talavai ma isi lava tulaga.

E mafai ona maua le ‘link’ mo lenei GoFundMe i luga o le initeneti.

FEFA’ASOAA’I UA ALOAIA AI LE MANAOMIA O AUAUNAGA MO LE TAUSIA LELEI O TAMA MA TINA MATUTUA MA ISI GASEGASE I TOTONU O AIGA

O lo’o ua fuafuaina se fa’atasiga, mo le soalaupuleina o se mataupu, e patino, i le tausiga o gasegase, tama ma tina matutua faapea ma fanau, e iai manaoga faapitoa, i totonu o aiga. O lea vala’aulia, ua tatalaina atu ia i latou o lo’o gafa ma le tausiga o tagata o aiga, tama ma tina matutua, i latou o lo’o a’afia i le ma’i suka, taitai o le malo ma so’o se tasi, e fia fa’afofoga ma a’oa’o, i auala e mafai ona fa’atino ai lenei auaunaga.

I lalo o le Fuafuaga Fa’aleSetete a le Medicaid, ua pasiaina ai e le CMS ia se auaunaga ua ta’ua o le PCHHAS (Personal Care and Home Health Aide Services), peitai, o se fautuaga mai i le ofisa a le Medicaid, ua fa’atuai ona faatino le polokalama, ona o faafitauli feagai ma tupe lotoifale, faapea nisi o fa’afitauli.