TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TATALA ALOA’IA POLOKALAMA O TA’ALOGA A LE OFISA O AOGA MO LE TAUSAGA 2026

O le aso Faraile, o le vaiaso ua mavae, sa fa’atumulia ai le Ofisa o A’oga, i Utulei, i le agaga fiafia ma le fa’afetai, ina ua aofia potopoto ia ta’ita’i, ulu o aoga ma aiga, e tatalaina aloaia ia le tausaga ta’aloga o aoga 2026.

Sa auai atu ai ma le afioga i le sui Kovana, le Matua ia Pulumataala Ae Ae Jr., taitai o le malo, taitai o le Ofisa o Aoga, ta’ita’i o a’oga ta’itasi, faiaoga o ‘au ta’a’alo, pa’aga, matua ma fanau aoga.

O le susuga i le alii Pulea’oga ia Leo’o Dr. Patrick Danielson, sa avea ma fofoga o le aso, i le fa’afeiloaiga o malo fa’aaloalogia. O le susuga i le Peresetene o le Siteki ia Lotoa Lotoa Jr., sa fofogaina le tatalo amata ma ni upu fa’ala’ei’au, e fa’afeiloai ai le mamalu o le aofia.

I lana saunoaga faapitoa, sa faaleoina ai e le Afioga Pulumataala, ia lona agaga fa’afetai ona o le toe fa’aauauina o polokalama o taaloga a le fanau. Sa ia tomanatu i sana asiasiga i le fale ta’alo fou a le aoga tulaga muamua a Afono. Na ia molimauina ai le leai o ni mea ta’alo. O lea na ia toe fo’i atu ma se foa’i, o ni meata’alo, ma faamautuina ai sana tu’uto, mo le sailiga o ni puna’oa ma le faatupeina o ta’aloga mo fanau aoga.

Sa ia tima’i foi i fanau aoga, ina ia alo’ese mai fualaau faasaina ma ia faia ni filifiliga lelei, e lagolago ai le ola fa’afualoa ma le ola faamalieina.

I le saunoaga a le Tamaitai Pulesili o le Ofisa o A’oga, ia Dr. Mary Taufete’e, sa ia fa’aalia ai lona agaga fa’afetai, i a latou pa’aga, o matagaluega, o asosi ta’aloga na mafai ona galulue faatasi, ma le latou ofisa. Sa ia fa’amamafaina ia le galulue faatasi, e mafai ona avea ma pou tu malosi, aua lumanai manuia mo alo ma fanau lalovaoa o le teritori.

I le vaega o le polokalama, mo le ulua’i togiina o le polo, sa faatino lea e le Afioga i le sui Kovana ma se tasi o fanau aoga mai i le aoga maualuga a Tafuna, ona soso’o ai lea ma le Faatonu o Aoga ma se sui o le Maota o Faipule ma pa’aga, faapea kapeteni o ‘au ta’a’alo uma mai a’oga maualuga uma, ma tatala aloaia ai lenei tausaga o ta’aloga a aoga.

SA FA’ALETAUSAGA A LE AFIOAGA O VAITOGI

I se tusi mai i le Loia Sili a Amerika Samoa, ia Gwen Tauiliili-Langkilde, sa fa’ao’oina atu i le sui Komesina o Leoleo, le susuga ia Falana’ipupu T. Sagapolutele, sa toe fa’amanatu atu ai, i sui malu o le malo, ia le toe fa’amamaluina o le Sa, a le afioaga o Vaitogi, e pei ona masani ai i tausaga ta’itasi.

O le Sa, o le a amataina i le 6 i le afiafi o le aso Lua o le vaiaso fou, Setema 15 se’ia pa’ia ia le 6 i le afiafi o le aso Lulu, Setema 16, 2026.

O lenei Sa, o le a fa’asaina ai so’o se tasi ona toe ulufale atu, pe toe ulufafo, mai totonu o le nu’u. Se’ia vagana ai ni fa’alavelave fa’afuase’i, e mana’omia ai le auaunaga a le falema’i, vaega tineimu, ma leoleo.

Ua faapea ona talosagaina e le Afioga i le Loia Sili, ia le afioga i le sui Komesina o Leoleo ma le mamalu o sui malu o le malo, ina ia fesoasoani, i le leoleoga, mo le fa’amanatuga o le faalavelave na tupu i tausaga tu leva, lea sa fa’atafunaina ai le afioaga o Vaitogi, i se mu tele.