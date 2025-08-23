TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TO’AFA NI LUPE FAALELE A AMERIKA SAMOA MAUA AVANOA I LE IUNIVESITE I SAUTE A UTAH

E to’afa ni alo o Amerika Samoa, ua agai atu nei e fa’aauau a latou a’oga, i le Iunivesite i Saute a Utah (SUU), mo le tausaga aoga fou 2025-2026. O i latou ia, e aofia ai Jireh Mauigoa, Kailel Ngiraiwet, Kathleen Sagapolutele, Dizon Danju Aemanuelle Jagon, ma Kailel Ngiraiwet.

O nei alo e to’afa sa ausia ni fa’ailoga maualuluga i totonu o a latou a’oga.

O Jireh sa sili i le latou vasega fa’au’u, a le a’oga a le Matata Eseese i Nu’uuli (NVTHS). E le gata i lea, sa mafai ona ia ausia ni fa’ailoga se tele, na aofia ai le fa’ailoga i le avea o ia ma taitai tulaga ese, i le itupa a Alii, o le fa’ailoga ma’oti lava i Matata Eseese mo alii ma sa lona lua le maualuga o togi o lana su’ega a le SAT I totonu o le aoga.

O Jireh sa avea ma Peresetene o le a’oga atoa, Peresetene o le NHS, ma ia mauaina le faailoga o le NTHS Presidency ma sa avea foi o ia ma Peresetene o le kalapu a le Close-Up. Faapea ma le tele o isi fa’ailoga sa ia ausia.

O Kathleen sa fa’au’uina mai i aoga maualuga a Fa’asao Marist, ma sa avea o ia ma se tasi o fanau aoga pito sili ona maualuga ona togi i le vasega fa’au’u. O Kathleen o se tamaitai sa ausia maka maualuluga i le tele o tauvaga a a’oga i totonu o le teritori ma na ia ausia le tulaga 6, i se tauvaga faaSaienisi lea sa faia i Hilo, Hawaii ia Ianuari 2025, atoa ai ma lona ausia togi pito sili ona maualuga, i le suega a le SAT, i totonu o lana aoga.

Ua sauni atu nei Kathleen e fa’aauau lana aoga, aua le sailiga o sona fa’ailoga i le Civil Engineering.

O le alii o Dizon, sa fa’au’uina mai i le Pacific Horizon lea sa ia ausia ai le tulaga lua i lana vasega fa’au’u ma o se alii sa avea ma se tasi o taitai mataalia totonu o le aoga. O ia sa avea ma se tasi o taitai o le HOSA, sui peresetene i le latou NHS ma sa fa’auluulu iai le au ofisa na feagai ma le tu’ufaatasia o le latou Taiala (Yearbook).

Ona o le fiafia o lenei alii i le matagofie o le itu i Saute o Utah, aemaise o le sailiili o molimau, o lea na ia filifilia ai le SUU e fa’aauau ai ana a’oa’oga, a’o ia taumafai atu mo sona faailoga i le mataupu o le Criminal Justice, ma o lo’o tulimata’i e le alii, ia le a’o’oga faatasi ma nisi o fanau aoga mai i vaega ‘eseese o le Pasefika ma Asia.

Ma le alii o Kailel, lea sa ia tauaveina le vasega fa’au’u a le aoga maualuga a Tafuna, sa ia fa’aleoina lona fiafia i le iunivesite ua ia filifilia e fa’aauau ai ana aoaoga ma auai i so’o se avanoa o le a ofoina mai e le SUU.

MOTUSIA LE ELETISE I LE ITU I SASA’E ATOA O TUTUILA

Na fa’aalia e le pulega ma le aufaigaluega a le ASPA, ia le agaga maualalo, ona o se faalavelave na tula’i mai i le aso Lua, Aukuso 19, 2025, lea na motusia ai le eletise mai i le 9:30 se’ia o’o atu i le 11:30, i le taeao. O lea fa’afitauli, na a’afia ai le itu i Sasa’e atoa o Tutuila.

E tusa ai ma le fa’aaliga mai i le ASPA, o se fa’aletonu i laina i le va o Satala ma Tafuna, sa mafua ai le faafitauli i Nu’uuli, i leisi itu o le falesa Metotisi ma Avau. O nei laina, ua lata i le 30 tausaga ma ua iai nei se fuafuaga a le ASPA mo le amata ona suia, o nei laina ia Ianuari 2026.

O lea poloketi, o lo’o manatu, o le a alu ai se $4 miliona, ma e i le va o le 9 ma le 12 masina, le umi o le a faatino ai. O lo’o feagai nei le ASPA ma le toe faaleleia o le afi i Tafuna.

Na fa’aalia e le ASPA le agaga fa’afetai i le mamalu o le atunu’u, ona o le lava onosa’i ma le loto malamalama, ona o le faafitauli sa tula’i mai.