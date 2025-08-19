TALA O LE LOTOIFALE

AMERIKA SAMOA

48 GASEGASE FA’AMAONIA UA A’AFIA I LE FIVA O PONAIVI (DENGUE FEVER)

I se ripoti lata mai a le Ofisa a le Soifua Maloloina, ia Aukuso 14, 2025, sa mafai ona fa’amaonia mai ai le o’o atu o le fuainumera o gasegase ua a’afia i le fa’ama’i o le Fiva o Ponaivi (Dengue Fever) i le 48.

O le toatele o i latou na a’afia i lea fa’ama’i, na taofia i le maota gasese, ua mae’a ona toe maua le malosi ma te’a i tua i aiga, e aunoa ma se gasegase tuga.

Ma sa fa’ailoa mai e le Ofisa o le Soifua Maloloina, le galulue malolosi o le latou aufaigaluega ina ia taofiofi le pepesi tele o lenei faama’i, ae peitai, o lo’o manaomia pea se fesoasoani mai i le mamalu lautele.

O nisi o fautuaga mai i le Ofisa o le Soifua Maloloina, i auala e mafai ona o tatou puipuia ai i tatou lava, o o tatou aiga ma tuaoi, o le sasa’a ese o vai to’a mai totonu o koneteina, pakeke, pa’u taavale tuai po o so’o se nofoaga e mafai ona to’a ai le suavai, lea e fiafia namu e fofoa ma feola ai.

Ia la’ei ni ofu lima u’umi ma ia saili le faga namu, e ta’ua o le DEET, e fana ai totonu ma autafa o maota ma laoa, e tineia ai namu.

E le gata i lea, o le toe faaleleia o neti (screens) o lo’o puipuia ai faitoto’’a ma faamalama, ina ia taofiofi ai le sao mai o namu i totonu o maota ma laoa.

Ua toe fa’amanatu mai ai foi e le Ofisa o le Soifua Maloloina, ia le aoga lapisi tetele a le malo, o lo’o faia nei, i totonu o nuu ma afioaga, e fesoasoani i aiga e tele ni lapisi tetele o lo’o fia ave’esea.

TU’UMALO LE AFIIOGA MAIAVA SINASINA WILLIAM JOSEPH LANGKILDE

O le amataga o lenei masina, sa maliu ai ma le filemu, le Afioga ia Maiava Sinasina Saveasiuleo William Joseph Langkildge, po o “Joe”, e pei ona sa lauiloa ai i aiga ma uo, i le 74 o ona tausaga.

O Maiava, ua loa lana tautua i totonu o Amerika Samoa, e le gata i totonu o lona aiga, lea o lo’o avea ai nei o ia ma Sa’o, ae faapea le malo ma le atunu’u atoa.

O se vetereni i le vaega’au a le Ami, ma sa 23 tausaga o galue i le falema’i autu a le malo, LBJ, e fa’auluulu iai le ofisa e mataituina fa’atauga ma meatotino a le falemai, ae e le’i ritaea ia Mati 2023. Sa pulea foi e ia le kamupani a le Poly Impex, ma sa ia faavaeina foi le liki pesipolo mo fanau iti (American Samoa Little League), ma sa avea foi o ia ma totino o le Komiti o Fefaatauaiga a Amerika Samoa.

O ia sa avea ma ulua’i peresetene o le Faavae o le Kanesa a Galeai, lea sa fesoasoani e fa’avae, sa avea ma totino o le Kalapu Liona a Pago Pago ma na lagolago malosi i le Faavae a le Starkey Hearing. Sa avea o ia ma totino o le komiti a le Tualauta i le Fonotele o le Faavae ma sa avea ma sui Taitaifono a le Ekalesia Katoliko – Catholic Holy Family Cathedral.

I ona toe tausaga, sa faapea ona tuutoina lona taimi i le tausiga o si ona aiga, tautuaina o le Atua ma le Ekalesia faapea lona Aiga potopoto, lea sa paleina ai e ia le suafa Sinasina, e avea ma tootoo o le aiga Sa Leomiti, o Saveasiuleo mo le aiga sa Faumuina faatasi ai ma le avea o ia ma Sa’o o le aiga a Langkilde, i le suafa Maiava.

O lo’o soifua mai nei si ona faletua ia Lolua Leomiti Langkilde, o si a la fanau faapea fanau a fanau.

E momoli atu Faamaisega a le Lali i le faletua ma le nofoaalo.

MANATUAINA SE ALO O AMERIKA SAMOA NA MALIU FASIA I MAUI

O le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, sa faapea ona tula’i mai ai se faalavelave, a’o feagai ai leoleo a le Ofisa Leoleo i Maui, ma le faatinoina o latou tiute, i le fale gaosi suka i Paia, i le 8:30 o lea afiafi.

O le tamaitai leoleo Suzanne Oh, e tusa ai ma nisi o vaega fa’asalalau i Maui, o se alo o Amerika Samoa ma sa avea o ia ma leoleo i le tausasga e 2020. Ae o le sini autu o lona soifuaga, o le taumafai e avea ma se fa’ata’ita’iga lelei mo fanau tamaitai talavou o motu uma o le Pasefika.

E tusa ai ma se faamatalaga i le faalavelave ua maliu ai lenei lupe faalele a Amerika Samoa, sa ta’ua ai le o’o atu o se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Maui, i le po o le aso Faraile, mai i se aiga, e tusa ai ma se tagata o lo’o fealua’i i totonu o le latou fanua ma tafana atu i latou.

Ina ua taunu’u leoleo, sa faapea ona fanaina mai e le ua molia o Cembert Kaneholani, ia se fana ma lavea ai Suzanne. Ae sa mafai ona pu’eina e leoleo ia Clembert, ma ave faapagotaina o ia.