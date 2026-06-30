TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FAAFETAIA E THS IA McCONNELL DOWELL MA FAIPULE FAGAIMA MO LE LA FESOASOANI

Ua fa’aalia e le tamaitai pulea’oga, o Tutuila Nauer Togilau, ia le agaga fa’afetai, i le Afioga i le Faipule Fagaima Larry Sanitoa ma le aufaigaluega a le McConnell Dowell, e tusa ai ma le la fesoasoani, ina ua o’o atu le vaega a le Soifua Maloloina, ma fa’atonuina ia le faaleleia o auala i totonu o le laumua.

Sa ta’ua e le tamaitai puleaoga, i le imeli sa fa’ao’oina atu ia Fagaima, e talosagaina ai se fesoasoani, sa fa’ao’oina atu foi lenei mataupu i le Ofisa o Matagaluega Lautele, i le tausaga ua mavae, ae peitai, e o’o mai lava i le taimi nei, e leai se tali mai a le ofisa o le malo.

O lea na talosagaina ai e Togilau, ia se fesoasoani, e ala i se masini e mafai ona fa’alaugatasiina ia auala mo taavale, i totonu o le laumua, se’ia maua mai se fesoasoani mautu, mai i le malo.

Sa ta’ua foi e Togilau, ia le amataina o lesitala mo le tausaga a’oga fou, faapea ai ma se polokalama o le taumafanafana, o lo’o faagasolo i le taimi nei. Ma o lo’o fa’aauau pea ona agai atu fanau aoga, matua ma aiga, i le laumua. E o’o lava fo’i i matua, ua saunoa atu e tusa ai ma le tulaga faaletonu o auala i totonu o le laumua.

O lea, na fa’afeso’ota’i ai e le Afioga i le Faipule, ia le pule fou a le McConnell Dowell, ia Nick Reid, mo se fesoasoani. E tusa ai ma le malamalama’aga a le Samoa News, o le mafua’aga na le taunu’u ai le poloketi mo le faaleleia o auala i le laumua o le aoga, ona ua fa’aaogaina tupe a le ARPA sa fa’aagaga mo lenei poloketi, i seisi poloketi.

AMATA FEMALAGAIGA A LE PACIFIC AIR CHARTER I SE VAITAIMI O LATA MAI

E tusa ai ma faamaumauga a le Matagaluega o Femalagaiga a le Malo Tele o Amerika, o lo’o ua iai se faamoemoega, mo le amataina o femalagaiga a vaalele, o le ofisa vaalele a le Pacific Air Charters, ona o se talosaga a le ofisa vaalele a le Samoa Airways, mo le fa’aauauina o le latou auaunaga i le va o Pago Pago ma motu o Manu’a, aemaise ai Fitiuta ma Ofu.

Ua fa’ailoa mai e le ofisa vaalele fou, mai i Hawaii, ia le pasiaina o la latou auaunaga e le Matagaluega o Femalagaiga a le Iunaite Setete, ae peitai, o lo’o faatalitali pea le fa’atagana mai i le Matagaluega e mataituina ia va’alele a le Malo Tele (FAA).

Ua fa’ailoa mai foi le fa’ato’a amata o a latou femalagaiga, i tua mai o le aso 4 o Iulai, 2026, lea e fa’amuta ai le laisene, e mafai ai ona faimalaga atu vaalele a le Samoa Airways, i Manu’a.

I la latou taumafaiga ina ia fa’aauau pea la latou auaunaga se’ia o’o ia Ianuari 1, 2027, i le va o Pago Pago ma Manu’a, sa fa’ailoa atu ai e le Samoa Airways, i le Matagaluega o Femalagaiga a le Malo Tele, ia le leai o seisi vaalele, o lo’o femalagai i le va o Pago Pago ma Manu’a.