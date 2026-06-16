TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FILIFILIA SUI FOU E TO’ALUA A LE KOMITI FAAFOE A LE ‘ARTS COUNCIL’

I se fa’aaliga na sainia e le Afioga i le Kovana, Pulaalii Nikolao Pula, ma fa’ao’oina atu i Ofisa ma Matagaluega o le malo, i le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, ua faapea ona fa’alauiloa atu ai le faamaloloina mai o Sailimalo Terisa So’oto-Palmer ma Tunatunaolupelele Maae, mai i le avea ma sui o le Komiti Faafoe a le Arts Council.

Ae o le a sui tulaga iai, ia Talileleia Tasi ma Tamara Tialavea.

O Talileleia na faigaluega i le vaega o Feso’otaiga, i totonu o le Ofisa o le Kovana ma o tasi ua iloga lana auaunaga i totonu o le teritori, e pei ona ta’ua i totonu o le fa’aaliga i ofisa ma matagaluega, i le aso 12 o Iuni, 2026.

Ma i le avea o ia ma taitai siva i le ‘au siva a Teine Ieru ma le Fa’atamalii, ua ta’ua ai lona tomai i la’ei faaSamoa ma lona tu malosi mo tu ma aganu’u, faapea faafiafiaga faaleaganuu.

Ma ua talitonu ai le taitai o le malo, o le a avea Talileleia ma se faaopoopoga taua i totonu o le komiti faafoe a le Arts Council.

O le tamaitai o Tamara, o se tasi ua iai le tomai i le a’o siva faa Polenisia ma o ia foi sa faavaeina le a’oga e a’oa’oina ai siva faaPolenisia, o le Ta’iala Polynesian Dance Academy, o se ulua’i a’oga mo siva Polenisia, i le Falelima i Sasa’e.

E le gata i lea, ua silia ma le 10 tausaga, o avea o ia ma faiaoga – social studies. Ma ua talitonu le afioga i le Kovana ma le Faigamalo, o le a avea Tamara ma aseti taua i le komiti faafoe, aemaise ai le avea o ia ma sui o le Falelima i Sasa’e.

SAUNIA TOTOGI MO ‘EMERGENCY HIRES’ A LE DSAR

E silia ma le to’a 60 tagata faigaluega sa fa’afaigaluega i le Matagaluega Sailiili ma Laveai, na faigaluega i le va o le masina o Tesema 2025 ma Fepuari 2026, o le a maua a latou totogi, i se taimi lata mai.

O le masina o Fepuari, sa faamuta ai galuega a i latou nei, na ta’ua o ‘Emergency Hires’, ina ua faamautuina e le Ofisa o Tagata Faigaluega a le Malo, ia le le toe iai o se vaegatupe, e totogi ai i latou.

O i latou nei, sa fa’afaigaluega i vaitaimi o aso fiafia ma o nisi na faigaluega i totonu o le DSAR ma le EMS faapea le Matagaluega Tineimu ma Leoleo o le Gataifale.

E pei ona sa fa’ailoa atu ele Faatonusili o le Matagaluega, ia Utumoe Alefosio, i le vaega fa’asalalau a le KHJ, o lo’o saunia nei ia totogi mo i latou nei e silia ma e to’a 60. Ma o lo’o fa’aaogaina ia se vaegatupe lotoifale a le latou Matagaluega, e totogi ai i latou.

O lo’o iai se faamoemoega a le Matagaluega, o le a iai se vaegatupe fa’aagaga i le tausaga tupe fou, e mafai ona tatalaina ai se a’oga, e a’oa’oina ai i latou nei, aua lea ua iai lo latou tomai i le faatinoga o galuega a le latou vaega, e pei ona sa galulue ai.

FA’AAUAU PEA ONA TUMAU LE MANATU A AMATA INA IA LE AOFIA MULIAVA I LE FA’AALIGA ALOAIA A LE PERESETENE O AMERIKA I TULAGA O FAIGAFAIVA

Ua fa’alauiloa mai e le Afioga i le Sui Faipule o Amerika Samoa, i totonu o le Konekeresi, ia Uifa’atali Amata, ia le tumau pea o lona talitouga, e le tatau ona a’afia ia ogasami o le ‘Rose Atoll” po o Muliava, aemaise ai, aia tatau fa’aleaganu’u a tagata o Manu’a.

Sa ia faamamafaina foi ia lona agaga fiafia, mo le ‘aufaifaiva, ma ia lagolagoina ia leisi vaega atoa o le fa’aaliga aloaia mai i le Peresetene o Amerika, aua o le a penefiti ai ia va’a fagota a Amerika.

Ua talitonu Amata, e tatau ona tumau pea le tapu, lea e faasa ai ona fagotaina ia tulata i Muliava (50 maila mai i le matafaga, aga’i i tai), ae ia toe tatalaina le 490,000 maila i va’a fagota a le Malo Tele.

Sa saunoa Amata, e mafai ona o latou taliaina nei tala lelei mo lo tatou tamaoaiga, ae taofi mau i o tatou loto ia Muliava ma o tatou faatasi ma o tatou tagata i Manu’a. Ma na fa’aalia foi e Amata ia le matagofie o le fa’aaliga mai i le alii Peresetene, e tusa ai ma tulaga o faigafaiva ma le tamaoaiga.

Ae sa ia faamanino mai e faapea, ou te lagolagoina suiga ma fa’afetaia le alii Peresetene, i so’o se ogasami o Amerika, ae o le ‘Rose Atoll’, e iai ona tulaga faapitoa.

Sa ia fa’aalia foi lona fa’aaloalo i le komiti faufautua mo faigafaiva, e pei ona fa’atulagaina e le Konekeresi, aua e sili lea nai lo la tu’uina i se tagata e to’atasi, e na te faia faaiuga mo faigafaiva.

E le gata i lea, sa ia ta’ua foi lona le palota i totonu o le komiti faufautua, faapea ai ma lona le ‘au i lea vaega o lenei mataupu, peitai, e tumau lona fa’aaloalo i a latou fuafuaga ma o latou tomai.