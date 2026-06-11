TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

SOLOGA LELEI GALUEGA O LE FALE I LE UAFU I OFU

O se ripoti lata mai, i se galuega so’otau’au a le Ofisa o Uafu ma Malaevaalele faapea le Matagaluega o Fefaatauaiga, ua ta’ua ai le sologa lelei o le galuega i le fale fou, mo le uafu i Ofu, Manu’a.

O lenei galuega o lo’o faatupeina e le polokalama a le CDBG, i lalo o le va’ava’aiga a le Matagaluega o Fefaatauaiga.

O le kamupani a le Paramount Builders, Inc., o lo’o gafa ma le faatinoga o le galuega, ma se faamoemoega o le a fa’aleleia atili ai le tautuaina o femalagaiga i le va o Tutuila ma Manu’a.

TOLOTOLO LEMU POLOKETI MO AUALA I FAGAIMA MA LE TUALAUTA

O le masina o Mati 2025, na amata ai feso’ota’iga i le va o le Faipule o le Tualauta, le Afioga Fagaima Larry Sanitoa, ma le Matagaluega o Galuega Lautele faapea ma le Matagaluega o Fefaatauaiga, e faatatau i tulaga ua iai ia ni poloketi se lua, mo auala i Fagaima faapea le poloketi mo alavai i nu’u ma afioaga o le Tualauta.

Ae i se ripoti lata mai, ua fa’amaonia ai le tolotolo lemu o nei galuega, a’o fa’agasolo uia ala ole tulafono, i ona la’asaga ta’itasi.

O nei poloketi, ua faamoemoe, e fa’aitiitia ai lologa tetele i totonu o afioaga o le Tualauta, lea e masani ona o’o i tulaga faaletonu, i taimi o timuga tetele, aemaise lava i Malaeimi ma Fagaima.

O le poloketi mo alavai, sa taumafai mai lava i aitaimi o le Faigamalo a Tauese, i le 1997, se’ia o’o mai lava ia Mati 26, 2003. Ae peitai, ona o faafitauli tau tupe, e massani ai lava ona le taunu’u ia nei poloketi.

I se tali mai a ofisa o le malo, i imeli a le afioga Fagaima, e tusa ai ma tulaga o nei galuega, ua fa’aalia ai, le fa’aauau pea ona ta’atia i tulaga tau amata, po o ‘planning stages’.

Aemaise ai, o nei poloketi e faatupeina e le malo feterale, o lo’o iai se talitonuga, e le mafai ona faatino vave se galuega, aemaise ai, le a’afia ai o le USACE (US Army Corps of Engineer), i lenei mataupu.

FA’AFAIGOFIE TALOSAGA MO PEMITA O GALUEGA A AIGA

I se fa’aaliga mai i le Ofisa o le Kovana, ia Me 19, ua fa’alauiloa mai ai ni ta’iala fou, e mafai ona fa’afaigofie ai, ia talosaga mo Pemita e faia ai galuega a aiga ma kamupani,

I le fa’aaliga mai ile ofisa o le kovana, ua faatulagaina ai taiala, e taofia ai galuega e le fa’atagaina, ma auiliili ai fa’amaumauga e manaomia mo se Pemita, ae e le’i faatinoina se galuega.

O pepa talosaga mo Pemita, mo so’o se galuega, e aofia ai le tele po o le laititi o le galuega o le a faatinoina, o le tau aofai o le galuega, o le aso faamoemoeina e amata ma le aso e faamae’a ai le galuega.

ASIASI MAI SUI O LE ‘EA FOSI

Na asiasi atu ia sui o le vaega’au a le ‘Ea Fosi, i le ofisa o le kovana, ae e le’i amataina ia fa’au’uga a fanau a’oga, ma maua ai le avanoa e feiloa’i ai ma le Afioga i le Lutena Kovana, le matua ia Pulumataala Ae Ae Jr., e soalaupuleina avanoa o lo’o iai mo fanau talavou a le teritori, i totonu o le ‘Ea Fosi.

Sa fa’asoa atu foi e sui o le ‘Ea Fosi, le leai o se latou ofisa mautu, i totonu o le teritori, ae o lo’o iai so latou naunautaiga e galulue so’otau’au ma le malo o Amerika Samoa, ina ia mafai ona tatalaina so latou ofisa i totonu o le teritori.