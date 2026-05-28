TALA O LE LOTOIFALE

AMATA ONA TUFAINA TUPE O LAFOGA

I se fa’aaliga mai i le Ofisa o Tupe, o le aso, Me 27, 2026, lea ua faamoemoe e amata tufatufaina ai tupe o lafoga.

Sa fa’aalia e le sui pule o le Ofisa o Lafoga, le susuga ia Tim Mauga, i sana faatalanoaga ma le KVZK TV, o le a tufatufaina lafoga, i faatulagaga o igoa.

Na ia fa’aleoina lona agaga fa’afetai i le mamalu o le atunu’u, ona o le lava o le onosai aemaise ai nisi o lagona fa’aalia, i le umi o le faatali.

I le aso Faraile, Me 22, 2026, e silia ma le 5,095 lafoga ua mae’a ona faila, talu mai Aperila 20, 2026.

Na fa’aauau le faamalamalamaga a Mauga e faapea, i le tausaga ua maea, e 11,000 pepa o lafoga sa tufatufaina. Ae i le na’o le tolu vaiaso o le vaitau o lafoga, ua mae’a ona failaina le afa o lea fuainumera.

Sa ta’ua foi e Mauga ia se fa’aaliga taua mai i le ofisa o tupe, e tusa ai ma le limiti o le fuainumera o lafoga, o le a mafai ona talaina e le TBAS, ina ia fa’amautu ai le lava ole tupe, mo tagata uma. Ma sa fa’aalia e Mauga, le ono a’afia ai o le tufatufaina o isi lafoga, i le lumanai.

E 1,500 lafoga o le a tufatufaina nei, ma o le a tufatufaina i le faasologa o fa’ai’u, ae le o le aso na faila ai le lafoga.

Ua faapea ona talosagaina e Mauga ia faapea ona fa’aauau ona fa’aalia le loto onosai, i le mamalu lautele, a’o alo atu lo latou ofisa, i le faatioga o le latou galuega.

TO’A 14 FANAU A’OGA FA’AU’UINA MAI I LE AOGA MAUALUGA A LE PACIFIC HORIZONS

O le aso Toonai, Me 23, 2026, sa faataunu’uina ai le fa’au’uga a le vasega 12, a le aoga maualuga a le Pacific Horizons, i le Maota a Tina i Kanana Fou, ma e to’a 14 alo a fanau sa faapea ona aloa’ia ai le fa’amae’aina o a latou a’oa’oga i totonu o a’oga maualuluga.

O malo fa’aaloalogia o le aso, na aofia ai le susuga ia Lealaisalanoa Ricky Salanoa lea sa avea ma sui o le Afioga i le Kovana, faapea ma le susuga ia Elijah Tavai, na avea ma sui o le Afioga Uifaatali Amata.

O le susuga i le faafeagaia ia Tupulua Vaouli, na fofogaina le talosaga amata o le aso ma le faafeiloaiga na fa’aleoina e le Faatonusili o le a’oga, ia Veronica Soto.

O le lauga autu o le aso, sa faaleoina e Mathew Caretti, o se alii tusi solo lauiloa ma o lo’o avea nei ma faiaoga o le gagana Peretania, i totonu o le aoga. O se alii Tusitala, ua tele ni ana tusi lomia, e aofia ai ma le tusi faaulutalaina “Slow Boat to Samoa”.

O le tamaitai fa’au’u o Lisa Eseta Pedro sa faamanuiaina i le tulaga muamua (valedictorian) a le vasega fa’au’u, ma Lucille Demonteverde sa na ausia le tulaga o le ‘Salutatorian’, po o le tulaga lua.

I a la tautalaga i lea aso, sa o la momoli ai le agaga fa’afetai i matua, faiaoga, aiga ma uo.

O le tamaitai o Demonteverde, ua faamoemoe e fa’aauauina ana a’oa’oga i le Iunivesite a Ateneo de Davao i Filipaina, ae o le tamaitai o Lisa, ua mae’a ona fa’atauto i totonu o vaega’au a le Ami Faaleoleo, faapea ai ma le fa’aauauina o ana a’oa’oga i le Iunivesite a Hawaii, i Manoa, i totonu o polokalama fa’avaega’au (Ami).

O le faletua ia Lisa Gebauer, o se totino o le Komiti Faafoe o sikolasipi a le malo, sa tau’a’aoina ia le sikolasipi mo a’ao’oga i atunu’u i fafo, mo Lisa Pedro faapea ma le sikolasipi lotoifale, ia Pemerika Sameli Tauiliili.